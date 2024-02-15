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15 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Сенсационное поражение «Баварии» в ЛЧ, волевая победа Рублёва. Главное к утру
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«Лацио» обыграл «Баварию» со счётом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, российский теннисист Андрей Рублёв выиграл канадца Феликса Оже-Альяссима (3:6, 7:6, 7:5) на теннисном турнире ATP-500 в Роттердаме, 25 сейвов российского вратаря Сергея Бобровскового принесли «Флорида Пантерз» победу над «Питтсбург Пингвинг». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Лацио» сенсационно победил «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
  2. Рублёв одержал волевую победу над Оже-Альяссимом на турнире в Роттердаме.
  3. 25 сейвов Бобровского принесли «Флориде» победу над «Питтсбургом».
  4. Игроки Южной Кореи Сон и Ли Кан подрались перед игрой с Иорданией на Кубке Азии — The Sun.
  5. «ПСЖ» уверенно обыграл «Реал Сосьедад» в ЛЧ, Захарян появился на поле во втором тайме.
  6. Два российских игрока вошли в топ-5 лучших проспектов драфта-2024 НХЛ по версии Sportsnet.
  7. Мбаппе повторил достижение Салаха и Дрогба в Лиге чемпионов.
  8. Мадридский «Реал» может подписать Дэвиса и Мбаппе вместе летом — Marca
  9. Роналду принёс «Аль-Насру» победу над «Аль-Фейхой» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ.
  10. «Лейкерс» без Леброна победили в гостях «Юту».
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