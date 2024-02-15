Сенсационное поражение «Баварии» в ЛЧ, волевая победа Рублёва. Главное к утру
«Лацио» обыграл «Баварию» со счётом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, российский теннисист Андрей Рублёв выиграл канадца Феликса Оже-Альяссима (3:6, 7:6, 7:5) на теннисном турнире ATP-500 в Роттердаме, 25 сейвов российского вратаря Сергея Бобровскового принесли «Флорида Пантерз» победу над «Питтсбург Пингвинг». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Лацио» сенсационно победил «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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