Сенсационное поражение «Баварии» в ЛЧ, волевая победа Рублёва. Главное к утру

«Лацио» обыграл «Баварию» со счётом 1:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, российский теннисист Андрей Рублёв выиграл канадца Феликса Оже-Альяссима (3:6, 7:6, 7:5) на теннисном турнире ATP-500 в Роттердаме, 25 сейвов российского вратаря Сергея Бобровскового принесли «Флорида Пантерз» победу над «Питтсбург Пингвинг». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НБА 15 февраля Все результаты игрового дня НБА 15 февраля