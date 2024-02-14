16 топ-событий четверга: НХЛ, НБА, КХЛ, плей-офф ЛЕ и ЛК

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Посмотреть все события 15 февраля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Питтсбург» в гонку за плей-офф?

«Питтсбург» отчаянно цепляется за очки и пытается навязать борьбу за зону плей-офф. Пока что «пингвины» идут лишь на 12-м месте в конференции, отставая от восьмой строчки на семь очков. При этом по потерянным баллам разрыв составляет всего очко. В соперниках, однако, третья команда конференции во главе с Сергеем Бобровским. Смогут ли Малкин, Кросби и компания распечатать российского вратаря и продолжить свою погоню?

🏀 5:00: «Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн и компания продолжат серию удачных матчей?

После победы во внутрисезонном турнире игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» ослабили хватку и опустились ниже зоны плей-ин в регулярном чемпионате. Но сейчас «озёрники» встали на путь исправления и победили в семи из последних 10 матчей. «Юта Джаз» выдала великолепный отрезок в январе, однако затем стала всё больше проигрывать и скатываться вниз турнирной таблицы Западной конференции, занимая на данный момент 11-ю строчку. В общем, гости захотят победить, чтобы перед паузой на уикенд всех звёзд НБА уйти в отличном расположении духа. Справятся ли Леброн Джеймс и Энтони Дэвис с «джазменами»?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 15 февраля 2024, четверг. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чемпионы НБА наконец победят «королей»?

В нынешнем регулярном чемпионате «Сакраменто Кингз» дважды принимал «Денвер Наггетс» на домашнем паркете. В обеих встречах сильнее оказывались «короли». Теперь же действующие чемпионы НБА будут играть при поддержке домашних трибун из Колорадо. «Горняки» проиграли две встречи кряду, отчего будут максимально мотивированы исправить ситуацию здесь и сейчас. Сумеет ли «Сакраменто» нанести третье поражение «Денверу» в нынешнем сезоне или хозяева возьмут своё?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сохранят ли «воины» победную серию перед Матчем звёзд НБА?

Начало регулярного чемпионата для «Голден Стэйт Уорриорз» вышло не самым удачным, но в последнее время клуб во главе со Стефеном Карри нашёл свою игру и победил в семи из восьми недавних матчей. В свою очередь, «воинам» будут противостоять один из лидеров Западной конференции «Лос-Анджелес Клипперс». «Парусники» на домашнем паркете уступили «Миннесоте Тимбервулвз» в последней игре, поэтому будут стараться реабилитироваться за настолько разгромное поражение (100:121). Сумеют ли подопечные Стива Керра продлить победную серию в регулярном чемпионате НБА перед стартом звёздного уикенда?

🎾 15:30*: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Даниэль Коллинз (США, Q), Доха, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Павлюченкова размочить счёт личных встреч с американкой?

Анастасия Павлюченкова продолжает движение по сетке тысячника в Дохе. В 1/4 финала она справилась с шестым номером посева Маркетой Вондроушовой и теперь сразится с американкой Даниэль Коллинз, которая пробилась в основу через квалификацию. Девушки ранее встречались трижды, и во всех случаях сильнее была Даниэль — на Australian Open — 2019, Billie Jean King Cup — 2021 и в Цинциннати-2023. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Лейла Фернандес — Елена Рыбакина.

🏒 15:30: «Сибирь» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2024, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: потеряет ли «Сибирь» шансы на плей-офф?

Несмотря на не самую яркую вывеску с точки зрения имён, этот матч должен стать главным в этом игровом дне. «Сибирь» и «Нефтехимик» – соперники за последнюю путёвку в плей-офф от Востока. Новосибирцы отстают на четыре очка. С учётом матча в запасе у «Амура» они могут лишиться шансов попасть в плей-офф – не математических, но фактических. «Нефтехимик» также провёл на матч больше, поэтому даже при равенстве очков каждый балл на вес золота. Кто же выйдет победителем?

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🏒 19:00: «Локомотив» — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервут ли ярославцы серию поражений?

«Локомотив» проиграл три матча подряд и ухудшил шансы на победу в конференции. При этом ЦСКА после возвращения Сергея Фёдорова, как кажется, потихоньку идёт к выздоровлению. Кризис, однако, не миновал, поэтому у железнодорожников есть все шансы прервать неудачную серию. Или же ЦСКА навяжет борьбу?

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🏒 19:00: «Ак Барс» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Металлург» в борьбу за Кубок Континента?

Магнитогорцы попали в небольшой кризис и в сводной таблице КХЛ пропустили вперёд СКА. Разрыв, однако, всего два очка, поэтому «Металлург» ещё может побороться за Кубок Континента. В соперниках – преодолевший кризис «Ак Барс». Кто кого?

🏒 19:30: СКА — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: реабилитируется ли Салават за поражение в начале февраля?

Уфимцы неожиданно вклинились в борьбу за лидерство на Востоке. При этом их дела могли бы быть лучше, если бы не поражение от СКА 4 февраля. Юлаевцы едва не отыгрались с 0:4. Извлекли ли они уроки из того поражения?

🎯 20:00: Биатлон — ЧМ-2024, Супермикст

Интрига: кто вырвется вперёд в медальном зачёте: норвежцы или французы?

После семи гонок ЧМ-2024 в медальном зачёте плотнейшая борьба. У Норвегии и Франции по три золотых медали. Правда, по общему количеству наград лидируют скандинавы. Сингл-микст — шанс для любой из сборных вырваться в этом поединке вперёд. Кому же удастся воспользоваться возможностью?

⚽️ 20:45: «Фейеноорд» — «Рома», ЛЕ, 1/16 финала, первый матч

Интрига: выиграет ли «Рома» первый матч в еврокубках при Де Росси?

Осенью «Фейеноорд» рубился в Лиге чемпионов, но так и не поднялся выше третьего места в группе. Клуб из Роттердама набрал шесть очков, но этого оказалось достаточно только для того, чтобы опередить «Селтик». А вот «Атлетико» и «Лацио» оказались выше. «Рома», в отличие от соперника, играла в Лиге Европы и заняла второе место в группе вслед за «Славией». Все матчи в турнире команда провела под руководством Жозе Моуринью, которого уже нет в клубе. Как римляне сыграют в плей-офф турнира при Даниэле Де Росси?

⚽️ 20:45: «Шахтёр» — «Марсель», ЛЕ, 1/16 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько голов будет забито в матче с участием весёлого «Марселя»?

«Шахтёр» набрал девять очков в группе Лиги чемпионов. Неплохой результат, но выше третьего места подняться так и не удалось. И это несмотря на победу над самой «Барселоной» (1:0). В итоге и каталонцы, и «Порту» вышли в плей-офф ЛЧ, а украинский клуб оказался в Лиге Европы. А вот «Марсель» играл в группе ЛЕ, и его матчи получались очень весёлыми. Команда забила 14 мячей, а пропустила 10, то есть в среднем за игру было по четыре гола. Увидим ли мы нечто подобное в первом матче плей-офф?

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⚽️ 20:45: «Олимпиакос» — «Ференцварош», ЛК, 1/16 финала, первый матч

Интрига: поможет ли Севикян гостям обыграть непростого соперника?

«Ференцварош» прошёл групповой этап Лиги конференций без единого поражения (две победы, четыре ничьих), но уступил первое место «Фиорентине». Венгерский клуб хорошо смотрится в последнее время, о чём свидетельствует серия из четырёх побед. «Олимпиакос» в начале года вылетел из Кубка Греции, но одержал четыре победы в последних пяти матчах чемпионата. Правда, команда по-прежнему находится на четвёртом месте, а отставание от лидера уже составляет семь очков.

⚽️ 23:00: «Милан» — «Ренн», ЛЕ, 1/16 финала, первый матч

Интрига: прервёт ли «Милан» впечатляющую серию соперника?

«Милан» отыграл в 2024 году шесть официальных матчей и одержал шесть побед. Впечатляет, не правда ли? Команда закрепилась на третьей строчке в таблице Серии А, а от второго места отстаёт всего на одно очко. Но и у «Ренна» в последнее время всё очень даже хорошо. Во-первых, команда не проигрывает уже два месяца. Во-вторых, сейчас у неё победная серия из восьми матчей. Любопытно, что предыдущее поражение «Ренн» потерпел как раз в Лиге Европы — 14 декабря он проиграл дома «Вильярреалу» (2:3).

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⚽️ 23:00: «Аякс» — «Будё-Глимт», ЛК, 1/16 финала, первый матч

Интрига: справится ли «Аякс» с соперником, у которого не было официальных матчей в 2024 году?

В прошедший уикенд «Аякс» проиграл на выезде «Херенвену» (2:3) и прервал серию из 12 матчей без поражений в чемпионате Нидерландов. Клуб из Амстердама находится на шестом месте, но о борьбе за чемпионство уже давно не идёт и речи. Плюс команда вылетела из Кубка Нидерландов. Лига конференций — последняя возможность побороться за трофей, хотя до финала придётся преодолеть длительный путь. У «Будё-Глимт» не было серьёзной практики в 2024 году. Норвежский чемпионат завершился в декабре 2023-го, а новый сезон ещё не стартовал.

⚽️ 23:00: «Брага» — «Карабах», ЛЕ, 1/16 финала, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: добьётся ли «Карабах» приемлемого результата перед ответным матчем?

«Карабах» вышел в плей-офф со второго места в группе. Бороться с феноменальным «Байером» было нереально, но азербайджанский клуб опередил «Мольде» и «Хеккен». Правда, в первом же раунде плей-офф «Карабаху» достался очень сложный соперник. «Брага» представляет сильную португальскую лигу и приехала в Азербайджан с бешеным желанием реабилитироваться. Несколько дней назад команда потерпела сокрушительное поражение в Лиссабоне, где её разнёс «Спортинг» — гости «сгорели» 0:5.