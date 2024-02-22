«Барселона» сыграла вничью с «Наполи», Мэттьюс установил рекорд НХЛ. Главное к утру
«Наполи» с новым главным тренером сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забил в матче с «Аризона Койотс» и установил новый рекорд НХЛ, президент России Владимир Путин отреагировал на предложение Андрея Аршавина создать аналог FIFA. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Наполи» под руководством нового тренера сыграл вничью с «Барселоной» в 1/8 ЛЧ.
- Остон Мэттьюс установил новый рекорд НХЛ, побив собственное же достижение.
- Путин отреагировал на предложение Аршавина создать аналог FIFA.
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Все результаты игрового дня НХЛ 22 февраля
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