«Барселона» сыграла вничью с «Наполи», Мэттьюс установил рекорд НХЛ. Главное к утру

«Наполи» с новым главным тренером сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забил в матче с «Аризона Койотс» и установил новый рекорд НХЛ, президент России Владимир Путин отреагировал на предложение Андрея Аршавина создать аналог FIFA. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 22 февраля Все результаты игрового дня НХЛ 22 февраля