Яркие события 22 февраля: пройдёт ли Беларусь в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу? Следим вместе!

14 топ-матчей четверга: Месси открывает сезон, «Милан» в ЛЕ, развязка в КХЛ и теннис

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⚽️ 4:00: «Интер Майами» — «Реал Солт-Лейк», МЛС

Интрига: команда Месси и Суареса начнёт новый сезон с победы?

«Интер Майами» в прошлом сезоне МЛС даже не вышел в плей-офф. А теперь команда стартует со свежими силами в новом чемпионате. В помощь к Месси в «Интер Майами» подъехали старые товарищи: Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. Так что в предстоящем сезоне команда обязана зайти далеко. В первом матче клуб Дэвида Бекхэма сыграет дома с «Реал Солт-Лейк». Хороший шанс стартовать с трёх очков.

🏒 6:00: «Аризона Койотс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 22 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК Аризона Койотс Глендейл Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выбьет ли Мэттьюс 50 голов?

Американский нападающий Остон Мэттьюс является безусловным лидером снайперской гонки НХЛ, опережая ближайшего преследователя в борьбе за «Морис Ришар Трофи» на 10 шайб! В ближайшем матче с «Аризоной» главная звезда «Торонто» имеет шанс первым в сезоне достичь отметки 50 голов в нынешней регулярке. В соперниках одна из самых пропускающих команд лиги.

🎾 16:00*: Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Карен Хачанов (Россия, 2), Доха, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Хачанов реванш за Гонконг?

Карен Хачанов принял успешный старт на турнире в Дохе, обыграв в двух сетах венгра Фабиана Марожана. Теперь в 1/4 финала россиянину будет противостоять финн Эмиль Руусувуори. Ранее теннисисты провели три матча. В Индиан-Уэллсе-2021 и Дохе-2022 сильнее был Карен, а вот в этом году в Гонконге успех сопутствовал уже финну. Победитель нового поединка в полуфинале сыграет с кем-то из пары Алексей Попырин — Александр Бублик.

☀️ 16:00: Беларусь — Португалия, ЧМ-2024 по пляжному футболу, 1/4 финала

Интрига: пройдёт ли Беларусь в полуфинал чемпионата мира?

Сборная Беларуси по пляжному футболу уже сотворила историю. Никогда прежде на чемпионатах мира она не выходила из группы. Впрочем, текущий успех – не сенсация, ведь команда испанского тренера Нико Альварадо представляет собой грозную силу. Останавливаться на достигнутом белорусы явно не собираются. Более того, они наверняка будут расстроены, если не пройдут в полуфинал, несмотря на то что на пути у них сейчас стоит грозная Португалия – трёхкратный чемпион мира. Однако обыграть португальцев белорусам точно под силу. Зрителей ожидает яркая битва, по итогам которой наши соседи либо поедут домой, либо впервые в истории сразятся за медали мирового чемпионата. Очень хочется верить во второй сценарий.

🏒 16:30: «Авангард» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сохранит ли «Авангард» первую позицию на Востоке?

С интервалом в 30 минут на домашних площадках свои матчи начнут лучшие клубы Восточной конференции. В Омске «Авангард» постарается удержаться на лидирующей позиции. Для этого «ястребам» нужно сломить сопротивление «Лады», которая уже доигрывает регулярный чемпионат, терпя одно поражение за другим. Текущая серия поражений тольяттинцев составляет семь матчей. Но свою главную задачу на сезон «Лада» уже выполнила, сумев выйти в плей-офф.

🏒 17:00: «Металлург» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли «Магнитка» победную поступь «Амура»?

Хабаровская команда выдала семиматчевую победную серию, которая обеспечила «тиграм» их первое за шесть лет участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Но теперь дальневосточники могут взлететь даже на седьмую позицию в конференции. Впереди у «Амура» сложный календарь, однако хабаровчане сейчас находятся в потрясающей форме. Сумеет ли «Магнитка» остановить победную поступь «Амура»?

🎾 19:30*: Кори Гауфф (США, 3) — Анна Калинская (Россия, Q), Дубай, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Калинская с чемпионкой US Open?

Анна Калинская успешно выступает в этом сезоне. В январе россиянка впервые добралась до четвертьфинала ТБШ, а теперь успешно прошла квалификацию в Дубае и уже добралась до 1/4 финала. Благодаря такому прогрессу уже взлетела на рекордное для себя 31-е место в рейтинге WTA. Но дальше ей предстоит непростая встреча с чемпионкой US Open Кори Гауфф. Девушки ранее друг с другом не играли. Победительница далее пересечётся по сетке либо с кем-то из пары Ига Свёнтек — Элина Свитолина, либо с лучшей теннисисткой из дуэта Анастасия Потапова — Чжэн Циньвэнь.

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: воспользуется ли «Динамо» подарком от СКА?

До вторника главным и безусловным претендентом на Кубок Континента оставался санкт-петербургский СКА. Армейский клуб и сейчас располагается на первой строчке в турнирной таблице, но до поражения от «Северстали» команда Романа Ротенберга контролировала свою ситуацию на 100%. Теперь же лидером чемпионата по потерянным очкам является московское «Динамо». Но для того, чтобы стать реальным лидером регулярки, бело-голубым необходимо обыграть всё ту же «Северсталь».

⚽️ 20:45: «Ренн» — «Милан», ЛЕ, 1/6 финала, ответный матч

Интрига: «Милан» без проблем выйдет в следующий этап?

В первом матче в Италии «Милан» разгромил «Ренн» со счётом 3:0. У команды Стефано Пиоли огромные шансы выйти в 1/8 финала. Нужно лишь не развалиться в ответной игре во Франции. В своём чемпионате «Ренн» идёт на седьмом месте, и еврокубки – последняя надежда на весёлое продолжение сезона. Но есть ощущение, что путь французов в Лиге Европы подходит к концу. Или ожидаем чудо?

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⚽️ 20:45: «Карабах» — «Брага», ЛЕ, 1/6 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: азербайджанский клуб вместе с Лунёвым выйдут в 1/8 финала?

«Карабах» неожиданно обыграл «Брагу» в первом матче команд в Португалии. Интересно, что азербайджанцы вовсе могли увезти разницу в три мяча из гостей. Но «Брага» забила второй гол на 90+1-й минуте. Теперь португальцам необходима уверенная гостевая победа, чтобы проходить дальше. А «Карабах» в шаге от крупного достижения. Всё же «Брага» — одна из пяти сильнейших команд Португалии. Помочь «Карабаху» выйти в 1/8 финала обязан Андрей Лунёв. В первой встрече в гостях россиянин провёл мощную игру.

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⚽️ 20:45: «Будё-Глимт» — «Аякс», ЛК, 1/6 финала, ответный матч

Интрига: «Аякс» вылетит уже после первой стадии плей-офф?

«Аякс» отрезан от чемпионской гонки в Нидерландах, а скрасить сезон для болельщиков может еврокубок. В 1/16 финала Лиги конференций амстердамцам достался чемпион Норвегии – «Будё-Глимт». В первой встрече в Нидерландах команды сыграли вничью. Неплохой результат для команды россиянина Никиты Хайкина. Теперь «Будё-Глимт» принимает «Аякс» дома. Вышибут ли норвежцы амстердамцев? Или всё же «Аякс» соберётся и победит ради болельщиков?

⚽️ 23:00: «Рома» — «Фейеноорд», ЛЕ, 1/6 финала, ответный матч

Интрига: Де Росси приблизит «Рому» ко второму финалу ЛЕ за два года?

Под руководством Даниэля Де России «Рома» набрала ход в Серии А. Римляне – в борьбе за место в зоне еврокубков. А в Лиге Европы могут пройти в следующий этап. В первой гостевой игре с «Фейеноордом» была зафиксирована ничья. Теперь «Рома» примет голландцев у себя. У Де Росси есть неплохие шансы пройти дальше. Получится ли у легенды римлян повторить успех Жозе Моуринью, выведшего «Рому» в финал ЛЕ-2023?

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⚽️ 23:00: «Айнтрахт» Ф — «Юнион», ЛК, 1/6 финала, ответный матч

Интрига: «Айнтрахт» пострадает от дерзких бельгийцев?

«Юнион» — лидер чемпионата Бельгии. Отрыв от «Андерлехта» составляет восемь очков. В следующем сезоне у команды вырисовываются перспективы игры в Лиге чемпионов. Но пока что бельгийцы борются в Лиге конференций с «Айнтрахтом». У франкфуртского клуба вряд ли получится пробиться в ЛЧ по итогам сезона, но в еврокубках сверкнуть можно. В первом матче команд в 1/16 финала зафиксирована ничья – 2:2. «Айнтрахт» — мини-фаворит перед ответной встречей, но «Юнион» способен удивить.

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⚽️ 23:00: «Ференцварош» — «Олимпиакос», ЛК, 1/6 финала, ответный матч

Интрига: удержит ли «Олимпиакос» преимущество, добытое в первой встрече?

«Олимпиакос» добыл минимальную домашнюю победу в первой встрече. Теперь греки едут в гости к «Ференцварошу» в Венгрию. «Олимпиакос» в своём чемпионате идёт четвёртым. А «Ференцварош» — первый в Венгрии (по потерянным очкам). Не самый точный, но показательный индикатор отражения формы. Зацепятся ли красно-белые за шанс продолжить борьбу в Лиге конференций или дальше пройдёт венгерский гегемон?