«Атлетико» в четвертьфинале ЛЧ, сенсационный вылет Арины Соболенко. Главное к утру
«Атлетико» (Мадрид) обыграл в серии пенальти «Интер» (2:1, 3:2 – по пенальти) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, вторая ракетка мира Арина Соболенко сенсационно проиграла американке Эмме Наварро в 1/8 финала Индиан-Уэллса со счётом 3:6, 6:3, 2:6, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал голевую передачу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (2:7) и вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Атлетико» обыграл «Интер» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- Арина Соболенко сенсационно проиграла американке Наварро в 1/8 финала Индиан-Уэллса.
- Александр Овечкин вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
- Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
- Защитник «Ванкувера» Никита Задоров оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо».
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Все результаты игрового дня НБА 14 марта
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