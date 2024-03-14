«Атлетико» в четвертьфинале ЛЧ, сенсационный вылет Арины Соболенко. Главное к утру

«Атлетико» (Мадрид) обыграл в серии пенальти «Интер» (2:1, 3:2 – по пенальти) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, вторая ракетка мира Арина Соболенко сенсационно проиграла американке Эмме Наварро в 1/8 финала Индиан-Уэллса со счётом 3:6, 6:3, 2:6, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал голевую передачу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (2:7) и вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НБА 14 марта Все результаты игрового дня НБА 14 марта