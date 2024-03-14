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«Атлетико» в четвертьфинале ЛЧ, сенсационный вылет Арины Соболенко. Главное к утру
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«Атлетико» (Мадрид) обыграл в серии пенальти «Интер» (2:1, 3:2 – по пенальти) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, вторая ракетка мира Арина Соболенко сенсационно проиграла американке Эмме Наварро в 1/8 финала Индиан-Уэллса со счётом 3:6, 6:3, 2:6, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отдал голевую передачу в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (2:7) и вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Атлетико» обыграл «Интер» в серии пенальти и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
  2. Арина Соболенко сенсационно проиграла американке Наварро в 1/8 финала Индиан-Уэллса.
  3. Александр Овечкин вышел на чистое 14-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
  4. Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
  5. Защитник «Ванкувера» Никита Задоров оформил хет-трик Горди Хоу в матче с «Колорадо».
  6. Коннор Макдэвид повторил достижение Никиты Кучерова среди действующих игроков НХЛ.
  7. Экс-форвард сборной Германии Клозе может возглавить «Лацио».
  8. Голы Месси и Суареса помогли «Интер Майами» выйти в четвертьфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
  9. Адвокаты Квинси Промеса выступили с заявлением об аресте футболиста в ОАЭ.
  10. Мурад Мусаев подписал контракт с «Краснодаром».
  11. Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
  12. «Боруссия» обыграла ПСВ и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  13. Снукерист Марк Селби выиграл Championship League — 2024.
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