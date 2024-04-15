Янсен может возглавить «Спартак», Маккиннон приблизился к Кучерову. Главное к утру

Нидерландский специалист Паскаль Янсен является основным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака», что подтвердил популярный инсайдер Фабрицио Романо, Натан Маккиннон отметился результативным пасом в матче с «Вегасом» и сократил отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ до трёх очков, «Байер» стал чемпионом Германии и установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Бундеслиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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