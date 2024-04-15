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15 апреля: главные новости спорта, результаты НХЛ, трансферные слухи

Янсен может возглавить «Спартак», Маккиннон приблизился к Кучерову. Главное к утру
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Нидерландский специалист Паскаль Янсен является основным кандидатом на пост главного тренера московского «Спартака», что подтвердил популярный инсайдер Фабрицио Романо, Натан Маккиннон отметился результативным пасом в матче с «Вегасом» и сократил отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ до трёх очков, «Байер» стал чемпионом Германии и установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Бундеслиге. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Романо подтвердил инсайд «Чемпионата», что Янсен — кандидат на пост тренера «Спартака».
  2. Маккиннон сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.
  3. «Байер» установил рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в Бундеслиге.
  4. «Интер» сыграл вничью с «Кальяри» в матче Серии А, в составе гостей отличился Шомуродов.
  5. Три очка Кузьменко помогли «Калгари» одержать волевую победу над «Аризоной».
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