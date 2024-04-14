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Расписание спортивных матчей 15 апреля 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: финал серии «Магнитка» — «Авто», футбол, теннис и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 15 апреля
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Комментарии
Начинаем рабочую неделю ярким спортом: кто станет чемпионом в женском хоккее, отомстит ли Непомнящий индийцу и как сыграет Миранчук?

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Время в материале указано по Москве.

🏆🏒 00:00: США — Канада, женский ЧМ-2024. Финал

ЧМ-2024 (ж) . Финал
15 апреля 2024, понедельник. 00:00 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет чемпионом мира?

Две североамериканские сборные абсолютно предсказуемо четвёртый раз подряд синхронно добрались до решающего матча мирового первенства. Год назад сборная США одержала победу в результативном финале, сломив сопротивление канадской команды (6:3), которая до этого дважды подряд брала золотые медали. При этом именно канадки являются действующим победителем Олимпийских игр. Кто же окажется сильнее в предстоящем финале ЧМ — действующий мировой чемпион или действующий победитель Олимпиады?

Как Канада обыграла США в финале последней Олимпиады?
Канада взяла хоккейное золото Олимпиады! Ей помог исторический гол 30-летней рекордсменки
Канада взяла хоккейное золото Олимпиады! Ей помог исторический гол 30-летней рекордсменки

🏒 1:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
15 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли «Каролина» борьбу за победу в конференции?

После победы в нью-йоркском дерби над «Айлендерс» «Рейнджерс» нарастили отрыв от «Каролины» в борьбе за победу в Восточной конференции. Теперь две американские команды разделяют в турнирной таблице три очка. Чтобы сохранить шансы на первую строчку на Востоке, ближайшей ночью «ураганам» необходимо обыгрывать «Чикаго», иначе «Харрикейнз» потеряют даже теоретические шансы на победу в конференции.

Что происходит в НХЛ? Все интриги финала регулярки:
Только чудо спасёт «Вашингтон», «Рейнджерс» играют с огнём. Что осталось решить в НХЛ?
Только чудо спасёт «Вашингтон», «Рейнджерс» играют с огнём. Что осталось решить в НХЛ?

🎾 13:30*: Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, WC), Барселона, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Барселона. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 13:30 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

Интрига: состоится ли в Барселоне российское дерби Хачанов — Сафиуллин?

Роман Сафиуллин неплохо выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло, уступив лишь первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Сейчас россиянин начинает «пятисотник» в Барселоне поединком с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Ранее теннисисты встречались один раз — на Уимблдоне-2023 — и тогда в пяти партиях сильнее оказался Роман, отыгравшийся с 0:1 и 1:2 по сетам. Победитель нового матча во втором круге сразится с Кареном Хачановым.

Роман проверил себя в матче с первой ракеткой мира:
Сафиуллин разгромно уступил Джоковичу в Монте-Карло. Тот выиграл 1-й матч с новым тренером
Сафиуллин разгромно уступил Джоковичу в Монте-Карло. Тот выиграл 1-й матч с новым тренером

🎾 15:30*: Надия Подороска (Аргентина) — Мирра Андреева (Россия, 5), Руан, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Руан. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 15:30 МСК
Надия Подороска
Аргентина
Надия Подороска
Н. Подороска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: как стартует Мирра Андреева на грунтовом сезоне?

16-летняя Мирра Андреева начинает грунтовый сезон на новом турнире в Руане. Её первой соперницей станет опытная аргентинка Надия Подороска. Девушки уже ранее играли на турнире W60 в Кьяссо-2023, и тогда сильнее была Мирра. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Фиона Ферро — Элина Аванесян.

Мирра была одной из лучших россиянок в первом квартале:
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 1-й квартал 2024
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 1-й квартал 2024

🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Автомобилист», КХЛ — плей-офф, 1/2 финала, седьмой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет вторым финалистом Кубка Гагарина?

Уральское противостояние в полуфинале плей-офф КХЛ разворачивается по одинаковому сценарию: магнитогорские хоккеисты выигрывают нечётные матчи серии (первый, третий, пятый), екатеринбургские хоккеисты следом забирают чётные матчи (второй, четвёртый, шестой). Если подобная тенденция будет сохранена, то в финал Кубка Гагарина пробьётся команда Андрея Разина. Подопечным Николая Заварухина необходимо нарушать эту традицию и впервые в серии одерживать две победы подряд, иначе их путь в нынешнем сезоне КХЛ подойдёт к концу.

Как «Автомобилист» устроил шоу в игре жизни и вернул полуфинал в Магнитогорск!
«Автомобилист» устроил шоу в игре жизни! Исход полуфинала плей-офф решится в седьмом матче
«Автомобилист» устроил шоу в игре жизни! Исход полуфинала плей-офф решится в седьмом матче

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Белогорье», чемпионат России (мужчины), 1/2 финала, третий матч

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/2 финала. 3-й матч
15 апреля 2024, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Белогорье
Белгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из команд выйдет вперёд в серии?

Московское «Динамо» уезжает из Тулы с ценным преимуществом — победой в гостях после пятисетового триллера на тай-брейке 23:21. Теперь два матча серии пройдут в столице, где у хозяев точно будет шанс поскорее закончить это всё и пробраться в финал. А там уже на 80% кого-то из пары ждёт казанский «Зенит», не испытывающий никаких проблем в серии с новоуренгойским «Факелом».

«Львам» немного не хватило, чтобы забрать и второй матч:
Три часа рубки в полуфинале волейбольного ЧР! «Динамо» сравняло счёт в серии
Три часа рубки в полуфинале волейбольного ЧР! «Динамо» сравняло счёт в серии

🎾 19:30*: Вероника Кудерметова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия), Штутгарт, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Штутгарт. 1-й круг
15 апреля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Не начался
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Интрига: справится ли Кудерметова с чемпионкой «Ролан Гаррос»?

Вероника Кудерметова начинает турнир в Штутгарте матчем с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой. Девушки ранее встречались трижды: на «Ролан Гаррос» — 2018 сильнее была чешка, а затем — россиянка: в Цинциннати-2022 и Дохе-2023. Победительница новой встречи сыграет во втором круге с Еленой Рыбакиной.

Вероника связывала большие надежды с сезоном-2024:
«Важно не думать, что соперник – робот, который не ошибается». Откровенная Кудерметова
Эксклюзив
«Важно не думать, что соперник – робот, который не ошибается». Откровенная Кудерметова

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 10-й тур

Шахматы. Турнир претендентов 2024. 10-й тур, Торонто, Канада
Ян Непомнящий - Гукеш Доммараджу
15 апреля 2024, понедельник. 21:30 МСК
Ян Непомнящий
Не началось
Гукеш Доммараджу

Интрига: отомстит ли Непомнящий самому неприятному сопернику?

Индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу можно смело называть самым неприятным соперником для Яна Непомнящего из тех, что выступают на турнире претендентов. Россиянин проиграл ему на тай-брейке в Дюссельдорфе перед чемпионским матчем с Дин Лижэнем, а потом был нокаутирован в Вейк-ан-Зее, да и в первом круге турнира претендентов едва унёс ноги, уступая по ходу партии. Однако в 10-м туре Ян играет белыми и имеет шанс отомстить за все обиды.

У девушек Екатерина Лагно белыми постарается обыграть украинку Анну Музычук, а Александра Горячкина – тоже белыми – сбросить с вершины Лэй Тинцзе.

В первом круге Непомнящий едва унёс ноги от Доммараджу:
Успел в последний момент. Как Непомнящий спас партию против индийского вундеркинда
Успел в последний момент. Как Непомнящий спас партию против индийского вундеркинда

⚽️ 21:45: «Аталанта» — «Верона», Серия А, 32-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия - Серия А . 32-й тур
15 апреля 2024, понедельник. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Верона
Верона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Миранчук приблизит команду к зоне ЛЧ?

Бергамаски в середине недели стёрли «Ливерпуль» на «Энфилде» – 3:0 – и, вероятно, вышли в полуфинал Лиги Европы. Алексей Миранчук появился на поле лишь в концовке встречи, что говорит лишь об одном: в Серии А россиянин, кажется, появится с первых минут. Противостоять команде Джан Пьеро Гасперини будет аутсайдер чемпионата Италии, поэтому резонно предполагать, что хозяева добьются победы. Вопрос лишь, примет ли в ней участие хавбек сборной России.

Что случилось в Лиге Европы:
Сенсация недели в футболе! «Ливерпуль» размазали на «Энфилде» в Лиге Европы
Сенсация недели в футболе! «Ливерпуль» размазали на «Энфилде» в Лиге Европы

⚽️ 22:00: «Челси» — «Эвертон», АПЛ, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
15 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Почеттино продлит беспроигрышную серию?

«Челси» по-прежнему тусуется в середняках – и проводит матч с одноклассником. В случае успеха лондонцы не улучшат турнирное положение, но хотя бы продлят беспроигрышную серию: осталось сменить ничьи на победы, и в конце сезона, может, даже удастся заскочить в еврокубки. Ливерпульцам очки нужны даже больше – чтобы ещё на чуть-чуть отдалиться от зоны вылета.

«Эвертон» преобразится? Есть сомнения:
Американцы полгода пытаются купить клуб АПЛ. Эта сделка окончательно убьёт «Эвертон»
Американцы полгода пытаются купить клуб АПЛ. Эта сделка окончательно убьёт «Эвертон»
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