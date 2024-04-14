Топ-события понедельника: финал серии «Магнитка» — «Авто», футбол, теннис и волейбол

Начинаем рабочую неделю ярким спортом: кто станет чемпионом в женском хоккее, отомстит ли Непомнящий индийцу и как сыграет Миранчук?

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🏆🏒 00:00: США — Канада, женский ЧМ-2024. Финал

Интрига: кто станет чемпионом мира?

Две североамериканские сборные абсолютно предсказуемо четвёртый раз подряд синхронно добрались до решающего матча мирового первенства. Год назад сборная США одержала победу в результативном финале, сломив сопротивление канадской команды (6:3), которая до этого дважды подряд брала золотые медали. При этом именно канадки являются действующим победителем Олимпийских игр. Кто же окажется сильнее в предстоящем финале ЧМ — действующий мировой чемпион или действующий победитель Олимпиады?

🏒 1:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 апреля 2024, понедельник. 01:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Каролина» борьбу за победу в конференции?

После победы в нью-йоркском дерби над «Айлендерс» «Рейнджерс» нарастили отрыв от «Каролины» в борьбе за победу в Восточной конференции. Теперь две американские команды разделяют в турнирной таблице три очка. Чтобы сохранить шансы на первую строчку на Востоке, ближайшей ночью «ураганам» необходимо обыгрывать «Чикаго», иначе «Харрикейнз» потеряют даже теоретические шансы на победу в конференции.

🎾 13:30*: Роман Сафиуллин (Россия) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, WC), Барселона, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: состоится ли в Барселоне российское дерби Хачанов — Сафиуллин?

Роман Сафиуллин неплохо выступил на «Мастерсе» в Монте-Карло, уступив лишь первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Сейчас россиянин начинает «пятисотник» в Барселоне поединком с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Ранее теннисисты встречались один раз — на Уимблдоне-2023 — и тогда в пяти партиях сильнее оказался Роман, отыгравшийся с 0:1 и 1:2 по сетам. Победитель нового матча во втором круге сразится с Кареном Хачановым.

🎾 15:30*: Надия Подороска (Аргентина) — Мирра Андреева (Россия, 5), Руан, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как стартует Мирра Андреева на грунтовом сезоне?

16-летняя Мирра Андреева начинает грунтовый сезон на новом турнире в Руане. Её первой соперницей станет опытная аргентинка Надия Подороска. Девушки уже ранее играли на турнире W60 в Кьяссо-2023, и тогда сильнее была Мирра. Победительница нового матча далее сразится с кем-то из пары Фиона Ферро — Элина Аванесян.

🏒 17:00: «Металлург» Мг — «Автомобилист», КХЛ — плей-офф, 1/2 финала, седьмой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто станет вторым финалистом Кубка Гагарина?

Уральское противостояние в полуфинале плей-офф КХЛ разворачивается по одинаковому сценарию: магнитогорские хоккеисты выигрывают нечётные матчи серии (первый, третий, пятый), екатеринбургские хоккеисты следом забирают чётные матчи (второй, четвёртый, шестой). Если подобная тенденция будет сохранена, то в финал Кубка Гагарина пробьётся команда Андрея Разина. Подопечным Николая Заварухина необходимо нарушать эту традицию и впервые в серии одерживать две победы подряд, иначе их путь в нынешнем сезоне КХЛ подойдёт к концу.

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Белогорье», чемпионат России (мужчины), 1/2 финала, третий матч

Интрига: кто из команд выйдет вперёд в серии?

Московское «Динамо» уезжает из Тулы с ценным преимуществом — победой в гостях после пятисетового триллера на тай-брейке 23:21. Теперь два матча серии пройдут в столице, где у хозяев точно будет шанс поскорее закончить это всё и пробраться в финал. А там уже на 80% кого-то из пары ждёт казанский «Зенит», не испытывающий никаких проблем в серии с новоуренгойским «Факелом».

🎾 19:30*: Вероника Кудерметова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия), Штутгарт, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Кудерметова с чемпионкой «Ролан Гаррос»?

Вероника Кудерметова начинает турнир в Штутгарте матчем с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчиковой. Девушки ранее встречались трижды: на «Ролан Гаррос» — 2018 сильнее была чешка, а затем — россиянка: в Цинциннати-2022 и Дохе-2023. Победительница новой встречи сыграет во втором круге с Еленой Рыбакиной.

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 10-й тур

Интрига: отомстит ли Непомнящий самому неприятному сопернику?

Индийского гроссмейстера Гукеша Доммараджу можно смело называть самым неприятным соперником для Яна Непомнящего из тех, что выступают на турнире претендентов. Россиянин проиграл ему на тай-брейке в Дюссельдорфе перед чемпионским матчем с Дин Лижэнем, а потом был нокаутирован в Вейк-ан-Зее, да и в первом круге турнира претендентов едва унёс ноги, уступая по ходу партии. Однако в 10-м туре Ян играет белыми и имеет шанс отомстить за все обиды.

У девушек Екатерина Лагно белыми постарается обыграть украинку Анну Музычук, а Александра Горячкина – тоже белыми – сбросить с вершины Лэй Тинцзе.

⚽️ 21:45: «Аталанта» — «Верона», Серия А, 32-й тур

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Интрига: Миранчук приблизит команду к зоне ЛЧ?

Бергамаски в середине недели стёрли «Ливерпуль» на «Энфилде» – 3:0 – и, вероятно, вышли в полуфинал Лиги Европы. Алексей Миранчук появился на поле лишь в концовке встречи, что говорит лишь об одном: в Серии А россиянин, кажется, появится с первых минут. Противостоять команде Джан Пьеро Гасперини будет аутсайдер чемпионата Италии, поэтому резонно предполагать, что хозяева добьются победы. Вопрос лишь, примет ли в ней участие хавбек сборной России.

⚽️ 22:00: «Челси» — «Эвертон», АПЛ, 33-й тур

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Интрига: команда Почеттино продлит беспроигрышную серию?

«Челси» по-прежнему тусуется в середняках – и проводит матч с одноклассником. В случае успеха лондонцы не улучшат турнирное положение, но хотя бы продлят беспроигрышную серию: осталось сменить ничьи на победы, и в конце сезона, может, даже удастся заскочить в еврокубки. Ливерпульцам очки нужны даже больше – чтобы ещё на чуть-чуть отдалиться от зоны вылета.