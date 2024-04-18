«Реал» и «Бавария» — в полуфинале ЛЧ, исторические 100 передач Кучерова. Главное к утру

Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» пробились в полуфинал Лиги чемпионов, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым среди российских игроков в истории НХЛ выполнил 100 результативных передач в регулярном чемпионате, стали известны итоги жеребьёвки нового этапа Кубка России по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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