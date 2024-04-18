«Реал» и «Бавария» — в полуфинале ЛЧ, исторические 100 передач Кучерова. Главное к утру
Мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария» пробились в полуфинал Лиги чемпионов, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым среди российских игроков в истории НХЛ выполнил 100 результативных передач в регулярном чемпионате, стали известны итоги жеребьёвки нового этапа Кубка России по футболу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мадридский «Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал ЛЧ.
- «Бавария» обыграла «Арсенал» и вышла в 1/2 финала Лиги чемпионов.
- Кучеров первым в истории среди россиян сделал 100 результативных передач за сезон в НХЛ.
- Стали известны итоги жеребьёвки второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.
- «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком», выйдя в финал Пути РПЛ Кубка России.
- Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто».
- Непомнящий выиграл у Гуджрати в 11-й партии на Турнире претендентов — 2024.
- «Филадельфия» обыграла «Майами» в матче плей-ин НБА, у Эмбиида — дабл-дабл.
- «Аль-Хиляль» прервал рекордную победную серию в истории футбола, проиграв «Аль-Айну».
- Гол и передача Малкина не спасли «Питтсбург» от поражения в матче с «Айлендерс».
- Соболенко на отказе Бадосы по ходу матча вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте.
- Волейболистки «Динамо-Ак Барс» одолели «Локомотив» в первом матче финала чемпионата России.
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