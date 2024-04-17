Топ-события четверга: старт финала Кубка Гагарина и еврофутбол «Аталанта» — «Ливерпуль»

За чем следить 18 апреля: сражения за плей-офф в НБА, теннис, а ещё важные игры Кучерова в НХЛ и Непомнящего — на турнире претендентов!

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🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько очков будет у Кучерова и Мэттьюса?

Все пары на Востоке уже известны, и никакой важности для команд этот матч не несёт. Однако эта игра может стать важнейшей в плане индивидуальных призов. Остону Мэттьюсу остался один гол до отметки 70 шайб, которая лишь 14 раз покорялась игрокам НХЛ. Для Никиты Кучерова матч сможет стать гарантией того, что приз лучшего бомбардира сезона точно уйдёт именно ему.

Что пишут в Америке об игре Никиты: The Athletic: Кучеров становится сверхновой по мере приближения плей-офф

🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Майами Хит», плей-ин НБА

Интрига: кто выйдет в плей-офф — Джоэл Эмбиид или Джимми Батлер?

«Филадельфия Сиксерс» по ходу большей части регулярного чемпионата шла на третьем месте в Восточной конференции, позади «Бостона» и «Милуоки». Травма лидера команды Джоэла Эмбиида внесла свои коррективы в результаты клуба. В итоге подопечные Ника Нёрса завершили регулярку на седьмой строчке. Теперь же клубу из Пенсильвании предстоит сыграть с финалистом прошлого плей-офф «Майами Хит», который точно, как и годом ранее, начинает свой путь со стадии плей-ин. Джимми Батлер всегда раскрывается в плей-офф и делает партнёров лучше. Удастся ли «огненным» оказаться сильнее MVP прошлого регулярного чемпионата и выйти в плей-офф?

🏀 4:30: «Чикаго Буллз» — «Атланта Хоукс», плей-ин НБА

Интрига: последний шанс на выживание, кто продолжит борьбу за плей-офф?

«Атланта Хоукс» и «Чикаго Буллз» уже участвовали в стадии плей-ин в прошлом сезоне. «Ястребы» обыграли «Майами Хит» и попали в плей-офф на «Бостон». «Быки» же выиграли у «Торонто», но в матче за последнюю путёвку в постсезон уступили «Майами», который добрался до финала НБА. Сейчас командам предстоит выявлять сильнейшего в матче на выбывание. Права на ошибку нет – проигравший вылетает и завершает сезон. Кто выйдет победителем из противостояния?

🎾 12:00*: Маркета Вондроушова (Чехия, 6) — Анастасия Потапова (Россия), Штутгарт, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Потапова с чемпионкой Уимблдона?

Анастасия Потапова успешно стартовала на представительном турнире в Штутгарте, выиграв российское дерби у Людмилы Самсоновой. Теперь, чтобы оказаться в 1/4 финала, Анастасии необходимо справиться с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой. Ранее теннисистки встречались четыре раза, и пока лидирует чешка — 3-1. Будущая победительница далее пересечётся по сетке с кем-то из пары Паула Бадоса — Арина Соболенко.

🏒 17:00: «Металлург» — «Локомотив», финал Кубка Гагарина

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как начнётся исторический финал?

В истории КХЛ было много разных пар финалистов, но такой не было: для ярославского клуба это лишь второй финал в истории. Тем не менее это не мешает абсолютному большинству экспертов ставить именно на команду Игоря Никитина, которая порой выглядела абсолютно монструозно по ходу плей-офф. Но ярославский клуб очень долго оставался вне игры после сухой победы в полуфинале, и история показывает, что такие простои сказываются на форме отрицательно. Сможет ли молодёжь Андрея Разина воспользоваться этим на домашнем льду?

🏐 19:00: «Динамо» Москва — «Ленинградка», чемпионат России (женщины), серия за третье место, первый матч

Интрига: кто поведёт в серии до трёх побед?

После пятиматчевой проигрышной серии с «Локо» москвички играют в финале за третье место с «Ленинградкой» — девушки из Санкт-Петербурга уступили «Динамо-Ак Барс» в четырёх матчах. Как показал пример 1/2 финала, в плей-офф статистика очных встреч в регулярном чемпионате отходит на второй план — всё решают психология и подготовка к конкретному матчу. А значит, две победы «Динамо» (3:1 и 3:2) во встречах с «Ленинградкой» на предварительном этапе — всего лишь две победы.

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 12-й тур

Интрига: останется ли Непомнящий в гонке за первое место?

В 12-м туре турнира претендентов Ян Непомнящий завершит своё «индийское турне» партией с Рамешбабу Прагнанандхой. В первом круге Праг белыми фигурами чуть было не поставил перед российским экс-чемпионом мира неразрешимую задачу, но Ян сумел каким-то чудом ускользнуть от поражения. Теперь же ничьей может оказаться мало. Плотность борьбы такова, что всё могут решить буквально пол-очка, поэтому белыми нужно играть на победу, используя все свои лучшие наработки. Готово ли у Непомнящего что-то интересное, способное повергнуть соперника в уныние уже на выходе из дебюта, узнаем уже совсем скоро. Мощное оружие очень нужно!

⚽️ 22:00: «Марсель» — «Бенфика», Лига Европы, 1/4 финала, второй матч

Интрига: прервёт ли «Марсель» серию поражений?

Французская команда в последнее время смотрится очень плохо — пять поражений подряд во всех турнирах. Три из них пришлись на Лигу 1, где провансальцы уже откатились на девятое место. Лига Европы — единственный турнир, в котором ещё можно побороться за трофей. Впрочем, у «Бенфики» примерно такая же картина. Да, она выступает в чемпионате намного успешнее (второе место), но отстаёт от лидера на семь очков. Плюс уже вылетела из Кубка Португалии. Неделю назад «Бенфика» обыграла соперника дома (2:1). Как будет на этот раз?

⚽️ 22:00: «Рома» — «Милан», Лига Европы, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в битве двух клубов Серии А?

На прошлой неделе «Рома» сотворила небольшое чудо — обыграла «Милан» впервые с 2019 года. Не исключено, что в новом сезоне обе команды сыграют в Лиге чемпионов. «Милан» пока находится на втором месте в Серии А, а «Рома» — на пятом. При определённом раскладе у Италии будет пять клубов в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Кстати, столичная команда не доиграла предыдущий матч с «Удинезе». Его остановили при счёте 1:1 в связи с тем, что футболисту «Ромы» Эвану Н’Дика стало плохо прямо на поле. Игрока отвезли в больницу, а команды решили не доигрывать встречу.

⚽️ 22:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «Байер», Лига Европы, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: нанесёт ли «Вест Хэм» первое поражение сопернику в сезоне?

Феноменальный «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. Команда Хаби Алонсо разнесла «Вердер» (5:0) и стала недосягаемой для всех преследователей. А ещё клуб из Леверкузена продлил впечатляющую серию — он до сих пор не проиграл ни одного матча в сезоне. Если всё сложится успешно, то «Байер» станет победителем трёх турниров. «Вест Хэм» в прошлом сезоне стал лучшим клубом Лиги конференций, но добиться аналогичного результата в ЛЕ будет сложно. В первом матче 1/4 финала команда Дэвида Мойеса проиграла 0:2, пропустив два мяча в концовке.

⚽️ 22:00: «Аталанта» — «Ливерпуль», Лига Европы, 1/4 финала, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: организует ли «Ливерпуль» грандиозный камбэк?

Победа «Аталанты» с разгромным счётом на «Энфилде» (3:0) — главная неожиданность первых матчей 1/4 финала Лиги Европы. После такого результата шансы мерсисайдцев на победу в турнире резко сократились. «Ливерпуль» так расстроился, что через несколько дней сенсационно проиграл дома «Кристал Пэлас» (0:1) в АПЛ. Для «Аталанты» предыдущий матч в Серии А тоже сложился неважно. Она вела 2:0 в игре с «Вероной», но пропустила два мяча в течение четырёх минут и упустила победу. Четыре года назад «Ливерпуль» разгромил «Аталанту» (5:0) в Бергамо в Лиге чемпионов. Может, мы станем свидетелями грандиозного камбэка?

⚽️ 22:00: ПАОК — «Брюгге», Лига конференций, 1/4 финала, второй матч

Интрига: пройдёт ли команда Оздоева в полуфинал?

Станет ли Магомед Оздоев победителем Лиги конференций? Для начала ПАОКу необходимо пройти «Брюгге» в четвертьфинале. А первая игра сложилась для греческого клуба неудачно — поражение со счётом 0:1. Гости пропустили на первых минутах и в итоге не нашли достойного ответа. Матч ПАОКа в чемпионате Греции перенесли, в результате чего у команды была полноценная неделя на подготовку к ответной игре. Скажется ли это на итоговом результате?

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⚽️ 22:00: «Фенербахче» — «Олимпиакос», Лига конференций, 1/4 финала, второй матч

Интрига: сколько мячей забьют команды в ответной игре?

«Фенербахче» провалил первый час игры с «Олимпиакосом» в Греции. Гости безнадёжно «горели» 0:3, а шансы на проход в следующий раунд турнира заметно сократились. Но турецкий клуб здорово провёл концовку первой игры — забил два мяча и сократил отставание в счёте до минимума. Этот результат («Фенербахче» проиграл 2:3) оставляет шансы обеим командам. Правда, у греческого клуба больше времени на восстановление, поскольку его матч в чемпионате перенесли.