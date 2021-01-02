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Время матча Россия – Германия в 1/4 финала МЧМ, прямая трансляция четвертьфинала, статистика

Андрей Гуров
Россия – Германия: время матча, прямая трансляция четвертьфинала МЧМ, путь по турниру
Главное, что нужно знать о первом матчей плей-офф молодёжного чемпионата мира – 2021.
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Время матча

2 января, сборная России проведёт четвертьфинальный матч на молодёжном чемпионате мира в Канаде. Соперником российской команды станет сборная Германии. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

U20 ЧМ-2021. 1/4 финала
02 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Россия U20
Не начался
Германия U20

Прямая трансляция

Встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет доступна также на официальной странице телеканала в YouTube. Начало матча — в 20:00 мск.

Главные материалы о матче

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Путь России и Германии по турниру

Сборная России одержала победу в матче с командой США (5:3), после чего проиграла сборной Чехии (0:2) и разгромила команду Австрии (7:1). В заключительном матче на групповом этапе турнира команда Игоря Ларионова обыграла команду Швеции (4:3 ОТ). В свою очередь немецкая команда начала мировое первенство с проигрышей сборным Финляндии (3:5) и Канады (2:16), после чего обыграла команды Словакии (4:3 ОТ) и Швейцарии (5:4).

Игры сборной России

U20 ЧМ-2021. Группа B
26 декабря 2020, суббота. 05:30 МСК
Россия U20
Окончен
5 : 3
США U20
1:0 Пономарёв (Князев, Кирсанов) – 08:07' (5x5)   1:1 Йорк (Кофилд, Болди) – 14:01' (5x5)   2:1 Бардаков (Грошев) – 23:12' (5x5)   3:1 Пономарёв – 31:08' (5x5)   4:1 Сафонов – 32:15' (5x5)   4:2 Фариначчи (Хеллесон, Бринк) – 49:57' (5x5)   4:3 Зеграс (Йорк) – 57:42' (6x4)   5:3 Чинахов (Амиров, Хуснутдинов) – 59:39' (en)
U20 ЧМ-2021. Группа B
28 декабря 2020, понедельник. 05:30 МСК
Чехия U20
Окончен
2 : 0
Россия U20
1:0 Коффер (Рыхловски) – 36:38' (5x5)   2:0 Ланг – 45:07' (5x5)
U20 ЧМ-2021. Группа B
30 декабря 2020, среда. 05:30 МСК
Австрия U20
Окончен
1 : 7
Россия U20
0:1 Амиров – 04:04' (бул)   0:2 Подколзин (Бычков, Чистяков) – 06:11' (5x5)   0:3 Подколзин (Князев, Амиров) – 13:44' (5x5)   0:4 Хуснутдинов (Подколзин, Бычков) – 16:19' (5x5)   1:4 Петерс (Каспер) – 27:38' (5x5)   1:5 Князев (Афанасьев, Хуснутдинов) – 41:46' (5x4)   1:6 Афанасьев (Абрамов, Грицюк) – 57:44' (5x5)   1:7 Грицюк (Афанасьев, Бычков) – 58:29' (5x5)
U20 ЧМ-2021. Группа B
31 декабря 2020, четверг. 05:30 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 3
ОТ
Швеция U20
1:0 Афанасьев (Абрамов, Грицюк) – 07:28' (5x5)   1:1 Костмар (Гунлер, Хольмстрём) – 14:33' (5x5)   2:1 Амиров (Подколзин, Хуснутдинов) – 19:14' (5x4)   2:2 Хольц (Сундсвик, Андре) – 35:59' (5x5)   3:2 Кирсанов (Князев, Амиров) – 49:46' (5x4)   3:3 Гунлер (Хольц, Сёдерстрём) – 59:00' (6x5)   4:3 Хуснутдинов (Амиров, Чистяков) – 64:54' (4x3)

Игры сборной Германии

U20 ЧМ-2021. Группа A
26 декабря 2020, суббота. 02:00 МСК
Германия U20
Окончен
3 : 5
Финляндия U20
0:1 Лунделль (Хатакка, Хирвонен) – 03:38' (5x5)   0:2 Рятю (Никканен, Хейнола) – 19:48' (5x5)   0:3 Пюухтия (Кокконен, Рятю) – 21:39' (5x5)   1:3 Дюбе (Фолек) – 25:34' (5x4)   2:3 Штюцле (Петерка, Элиас) – 30:35' (5x5)   2:4 Ниемеля (Симонтайваль) – 31:53' (5x5)   2:5 Никканен (Пярссинен, Ниемеля) – 33:51' (5x4)   3:5 Элиас (Штюцле) – 48:13' (5x5)
U20 ЧМ-2021. Группа A
27 декабря 2020, воскресенье. 02:00 МСК
Германия U20
Окончен
2 : 16
Канада U20
0:1 Гуле (Куинн, Бэррон) – 01:54' (5x5)   0:2 Мерсер – 07:27' (4x5)   1:2 Петерка (Элиас, Альберг) – 13:12' (5x4)   1:3 Томасино – 14:20' (5x5)   1:4 Кребс (Козенс, Макмайкл) – 19:58' (5x4)   1:5 Мерсер (Томасино, Драйсдейл) – 22:40' (5x5)   1:6 Судзуки (Мерсер) – 25:36' (5x5)   1:7 Ньюхук (Козенс) – 26:40' (5x5)   1:8 Ньюхук (Козенс) – 30:59' (5x5)   1:9 Томасино (Бэррон, Мерсер) – 33:01' (5x5)   1:10 Козенс – 38:14' (5x5)   1:11 Кребс (Перфетти) – 39:51' (5x5)   1:12 Козенс (Макмайкл, Перфетти) – 40:37' (5x4)   1:13 Козенс (Ньюхук, Холлоуэй) – 44:33' (5x5)   1:14 Пеллетье (Байрэм, Байфилд) – 45:02' (5x5)   1:15 Харли (Перфетти, Кребс) – 46:24' (5x5)   1:16 Макмайкл – 48:38' (4x5)   2:16 Элиас (Петерка, Гнип) – 59:42' (5x4)
U20 ЧМ-2021. Группа A
29 декабря 2020, вторник. 05:30 МСК
Словакия U20
Окончен
3 : 4
ОТ
Германия U20
0:1 Штюцле (Элиас, Гнип) – 05:39' (5x5)   1:1 Мразик (Гольян) – 10:07' (4x5)   2:1 Миклуха (Коленич, Элиаш) – 23:10' (5x5)   2:2 Штюцле (Гнип) – 28:13' (5x4)   3:2 Мразик (Немец, Еллуш) – 34:41' (5x4)   3:3 Элиас (Гнип, Петерка) – 39:14' (5x4)   3:4 Циммерман (Петерка, Штюцле) – 64:01' (4x3)
U20 ЧМ-2021. Группа A
31 декабря 2020, четверг. 02:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
4 : 5
Германия U20
0:1 Петерка (Штюцле, Элиас) – 04:38' (5x5)   0:2 Штюцле (Элиас, Петерка) – 09:08' (5x5)   0:3 Петерка (Штюцле, Альберг) – 17:16' (5x3)   0:4 Штюцле (Петерка) – 33:19' (5x4)   1:4 Делемон (Алленшпах, Каноника) – 49:59' (5x5)   2:4 Делер – 50:55' (5x5)   2:5 Петерка (Штюцле) – 57:39' (en)   3:5 Майер (Алленшпах) – 58:14' (6x4)   4:5 Кнак (Майер, Барагано) – 59:36' (6x4)
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