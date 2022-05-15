В Чехии уже заговорили о медалях, хорошо им без сборной России? Что творится на ЧМ-2022

Во второй день чемпионата мира по хоккею – 2022 было сыграно шесть матчей, которые подарили сокрушительный разгром казахстанцев, невероятную драму Латвии, идеальное выступление Германии и многообещающий старт Чехии.

Сборная Дании поиздевалась над Казахстаном и разгромила соперника со счётом 9:1. В последнее время датский хоккей добился серьёзного прогресса, о чём не раз говорили многие хоккейные специалисты. А вот в казахстанском хоккее всё плохо. В местной федерации зачем-то натурализовали большое число иностранцев, но, как мы видим, шведы и канадцы с казахстанскими паспортами приезжают на чемпионат мира не помогать сборной, а отбывать номер на льду.

Автором единственной шайбы в ворота соперника при уже позорных 0:9 на табло стал воспитанник усть-каменогорского хоккея Кирилл Савицкий, не позволивший Себастьяну Даму сыграть на ноль. В остальном же для Казахстана полный мрак и провал: шайбы залетали со всех возможных позиций, вратари сыграли слабо. Юрию Михайлису будет над чем подумать перед следующей встречей.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Швеция на классе переиграла Австрию – 3:1. На этот матч шведы заявили всего 15 полевых игроков, но этого коллективу Юхана Гарпенлёва вполне хватило. Лишних сил не потрачено, результат достигнут, однако на будущие встречи придётся задействовать гораздо больше ресурсов. Особенно учитывая тот факт, что теперь «Тре Крунур» играть с чехами. В отчётном противостоянии отдельно отметим первый период, в котором Швеция и Австрия забросили три шайбы на двоих.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Швейцария буднично и легко обыграла команду Италии – 5:2. В этой встрече отметил гол форварда номинальных хозяев Дениса Мальгина. Интересно, что Денис Альбертович Мальгин — русский по происхождению. Его отец родом из Перми, а сам Денис хоть и родился в 1997 году в Швейцарии (где в то время играл Альберт Мальгин), прекрасно говорит на нашем языке и не забывает свои корни. Так что можем констатировать первый русский гол на ЧМ-2022. Хотя, конечно, лучше бы мы увидели этот гол в исполнении сборной России, несправедливо отстранённой от турнира.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Чехи не оставили шансов сборной Великобритании – 5:1. Вообще, конечно, чемпионат мира очень сильно теряет в качестве, когда в нём принимают участие такие сборные, как Австрия, Италия, Великобритания и им подобные. Большинство матчей скатывается в пустую банальность. В отчётном противостоянии Матей Блюмель оформил дубль, а Червенка с назначенного в ворота соперника буллита угодил в две штанги. В воротах даже включилась специальная подсветка, что говорит о зафиксированном голе, но на самом деле его не было, в чём позднее разобрались.

Но уже через минуту Якуб Флек удвоил преимущество чехов, а в третьем периоде команда Кари Ялонена довела счёт до разгромного – забивали Иржичек, Чернох и Блюмель, оформивший дубль. Великобританец Бен Лэйк забросил шайбу престижа.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Чехи начали турнир с победы, а этой ночью для сборной освободился Давид Пастрняк. Приедет ли он в Финляндию, ещё неизвестно, а в Чехии уже уверены, что уж в этом году команда точно возьмёт медаль, тем более без одного из главных конкурентов в лице сборной России им и карты в руки.

«Чехия привезёт медаль, это будет серебро. На последних матчах перед ЧМ мы показывали лучшую игру на моей памяти. Ожидания всегда высоки, но в этом году они ещё выше от того, как великолепно команда играла перед турниром», — предсказывает олимпийский чемпион Доминик Гашек.

«В последних двух турнирах команда показала, что может играть с топовыми соперниками. Преимущество, и не только для нас, в том, что на ЧМ нет сборной России. Мы можем взять медаль. Из группы выходить обязаны, а в четвертьфинале мы можем выйти на соперника попроще. Если выйдем в полуфинал, дальше всё будет очень близко. Наша команда может усилиться, хотя и все остальные тоже. Если приедет Пастрняк, его можно поставить в звено к Крейчи, это станет серьёзным усилением атаки», — считает чемпион мира и олимпийский чемпион Мартин Прохазка.

Даже сам главный тренер ещё перед стартом ЧМ заявил, что верит не просто в медаль, а в победу. «Я реалист и знаю, что мы можем выиграть золото», — говорил Кари Ялонен.

Латвийцы сражались как львы – Рудольф Балцерс открыл счёт в первом периоде, в блистательном стиле реализовав выход два в одного, но в итоге хозяева турнира додавили. Сакари Маннинен сравнял счёт, забив в большинстве в середине матча, а решающим стал гол Микаэля Гранлунда за три минуты до финальной сирены. После игры у латвийцев были большие претензии к судейству – победный гол финны забили после удаления Мартиньша Дзиеркалса. «Мы хорошо сыграли тактически и заслуживали хотя бы одного очка. Не хочу говорить о судействе, но обычно они так не делают. Думаю, в последние пять минут надо давать командам играть. После матча судьи подошли и сказали, что допустили ошибку. Но что это нам даёт?» — сказал Харийс Витолиньш.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Это всего лишь второй день турнира, но матч был невероятно важным как для словаков, так и немцев, так как может стать определяющим в борьбе за четвертьфинал. Сборная Германии нанесла всего 16 бросков (три – за третий период), но это не помешало ей победить. Маттиас Плахта и Леонард Пфёдерль забили с разницей в 5 минут – Кристиан Поспишил быстро сократил отставание в счёте, но дальше в дело вступил Филипп Грубауэр, который отказался пропускать ещё и закончил игру с 28 спасениями.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

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