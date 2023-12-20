13 топ-событий четверга: хоккей, фигурка, лыжи, футбол и наши в теннисе

За чем следить 21 декабря — в ежедневном анонсе в 21:00.

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🏀 3:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 21 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Миннесота» показать себя с ещё одним контендером?

«Миннесота» продолжает великолепно выступать, имея лучший рекорд не только в Западной конференции, но и во всей лиге: 20 побед и пять поражений. Тем не менее далеко не все воспринимают эту команду как серьёзного претендента на чемпионство. Для того чтобы заслужить такой статус, нужно одерживать победы с серьёзными соперниками. Именно таким и является «Филадельфия». Победа в этом матче заставит людей ещё больше обсуждать «Тимбервулвз». Смогут ли подопечные Криса Финча доказать свои амбиции?

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🏒 3:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ну когда уже всё-таки забьёт Овечкин?

Это уже даже не смешно — Александр не может забросить шайбу в 13 матчах подряд, всё больше заставляя беспокоиться собственных болельщиков. Ладно бы «Вашингтон» при этом стабильно набирал очки и шёл в зоне плей-офф — но и с этим в столице США далеко не всё гладко. Голов Овечкина не хватает как самому Александру, чтобы продолжать преследовать Уэйна Гретцки, так и «Кэпиталз», чтобы претендовать на более высокое место в таблице.

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сможет ли Дончич прервать серию побед «Клипперс»?

Калифорнийская команда проиграла шесть первых матчей после перехода Джеймса Хардена, но затем Расселл Уэстбрук принял волевое решение и попросился выходить на паркет со скамейки запасных. Это помогло «Клипперс» стать другой командой, теперь подопечные Тайрона Лю имеют серию из восьми побед. «Даллас» также проводит неплохой сезон, но в грядущем матче им снова не сможет помочь Кайри Ирвинг. У «Лос-Анджелеса» неизвестен статус Пола Джорджа, решение о его участие будет принято прямо перед игрой. Сможет ли Лука Дончич испортить праздник «парусникам»?

⛸️ 11:00: Фигурное катание — чемпионат России: ритм-танец, короткая программа у мужчин и спортивных пар

Интрига: будет ли мировой рекорд в танцах, кто из мужчин захватит лидерство?

В первый день чемпионата России не будут разыграны медали, но интересных сюжетов ожидается предостаточно. Соревновательный день откроют танцоры, и мы вправе ждать от Александры Степановой и Ивана Букина баллов, как минимум близких к мировому рекорду.

Затем в борьбу вступят мужчины, и в деле — все сильнейшие: двукратный победитель этапов Гран-при Владислав Дикиджи, шагнувший за 300 баллов Пётр Гуменник, действующий чемпион Евгений Семененко, а также Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин, Роман Савосин и другие.

Последними зрители увидят на льду спортивные пары: впервые в сезоне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский сойдутся в очной борьбе с экс-одногруппниками Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. За третье место развернётся нешуточная борьба, и вряд ли на неё претендуют Алёна Косторная и Георгий Куница.

🎿 11:00: Лыжные гонки — Кубок России, четвёртый этап. 10 км, женщины

Интрига: 18-летняя лыжница победит олимпийскую чемпионку?

Несмотря на относительную неудачу накануне в классической гонке на 5 км, юная лыжница Алина Пеклецова остаётся скрытым фаворитом в коньковой разделке на дистанции вдвое длиннее. Коньковый ход, да ещё на таких подъёмах, как в Кирово-Чепецке — её стихия. Сможет ли она на этот раз составить конкуренцию олимпийской чемпионке Веронике Степановой, для которой эта дистанция тоже является профильной? Все шансы на то, что именно так и будет.

🎿 12:30: Лыжные гонки — Кубок России, четвёртый этап. 15 км, мужчины

Интрига: одержит ли Большунов 10-ю победу подряд?

Девять гонок пробежали лыжники со старта Кубка России. Девять побед одержал Александр Большунов. Спринт, разделки, масс-старт, конёк, классика, жёсткая трасса или разбитая напрочь, сильный мороз или хороший плюс — ему всё равно, какие условия. Интрига в наших лыжных гонках только одна — кто и когда остановит эту машину. Если это случится уже на этапе в Кирово-Чепецке — будет сенсация, так как Сан Саныч в потрясающей форме.

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлится ли сухая серия «Ак Барса»?

Казанцы идеально вернулись после зимнего перерыва, всухую обыграв «Авангард» на его же площадке — подопечные Зинэтулы Билялетдинова отгрузили «ястребам» четыре безответные шайбы. «Барсам» наверняка по силам провести ещё один такой же сильный матч, но против них выйдет «Автомобилист», который свой первый матч после перерыва проиграл — екатеринбуржцы будут настроены реабилитироваться перед собственными болельщиками.

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🎾 17:00*: Мировая теннисная лига. Групповой этап. «Иглз» — «Кайтс»

*Время матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: как топ-россияне выступят в межсезонье?

До старта нового теннисного сезона ещё полторы недели, а лучшие представители отечественного спорта уже вовсю готовятся к 2024 году. На относительно новом соревновании Мировая теннисная лига в Абу-Даби на сей раз в команде «Иглз» («Орлы») собрались сразу три ведущих россиянина — Даниил Медведев (третья ракетка мира), Андрей Рублёв (5) и Мирра Андреева (57), а также американка Софья Кенин (33), родившаяся в Москве. Кто-то из них сыграет в миксте, а кто-то – в одиночке. Но главное, что совместными усилиями они попытаются вывести свою команду в финал. Удастся ли им это сделать – узнаем совсем скоро. В первый день нашим «Орлам» будут противостоять «Кайтсы» («Воздушные змеи»), за которых выступают Стефанос Циципас (6), Григор Димитров (14), Арина Соболенко (2) и Паула Бадоса (64).

🏒 19:30: «Динамо М» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вернётся ли «Динамо» на первое место в таблице?

«Спартак» в четверг не играет, а это значит, что бело-голубые в случае победы вернутся на единоличное первое место в таблице Западной конференции и, соответственно, всего чемпионата. Интересно, сможет ли помочь своей команде Никита Гусев — ему будет достаточно совершить одно результативное действие, чтобы стать третьим игроком в сезоне с 50 очками — пока до этой отметки добрались только Николай Голдобин и Владимир Ткачёв.

🏒 19:30: СКА — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

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Интрига: сможет ли ЦСКА впервые в сезоне выиграть армейское дерби?

В двух предыдущих встречах в этом сезоне победа оставалась за армейцами петербургскими, при этом СКА сумел выиграть как на своей, так и на чужой площадке. Проблемы столичной команды продолжились и после паузы — ЦСКА проиграл соседям из «Динамо», забросив всего одну шайбу. Поэтому действующие обладатели Кубка Гагарина отправляются на северо-запад не в лучшем настроении. СКА, напротив, после разгрома «Сочи» чувствует себя гораздо увереннее.

Ранее СКА установил рекорд КХЛ: СКА установил новый рекорд КХЛ и также повторил достижение, принадлежавшее ХК «Сочи»

⚽️ 21:00: «Кадис» — «Реал Сосьедад», Примера, 18-й тур

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Интрига: Захарян отметится результативным действием со скромным клубом?

«Сосьедад» не так крут в текущем сезоне Примеры, как в Лиге чемпионов. Но шансы на попадание в топ-4 ещё остаются. Важно не терять очки с не самыми сильными командами. Впереди – выезд к скромному «Кадису». Команда борется за выживание, занимая 17-е место в чемпионате Испании. Да и побед «Кадис» не видел давно – с 4-го тура. А ещё предстоящая игра – хороший шанс для Захаряна набрать второе результативное очко за «Сосьедад».

⚽️ 21:00: «Бетис» — «Жирона», Примера, 18-й тур

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Интрига: сенсационная «Жирона» продолжит удивлять?

«Жирона» — удивление текущего сезона. После 17 туров каталонцы возглавляют таблицу Примеры, опережая «Реал» на два очка, а «Барсу» и «Атлетико» — на девять. «Жирона» повторит путь «Лестера» из АПЛ в 2016 году? В следующем матче каталонцы сыграют в гостях с «Бетисом». Тяжёлый соперник. Но чтобы претендовать на титул, нужно обыгрывать соперников подобного уровня. Хотя «Бетис» не проигрывает на протяжении 12 туров. Непростой матч предстоит «Жироне»!

⚽️ 23:30: «Алавес» — «Реал» Мадрид, Примера, 18-й тур

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Интрига: «Реал» догонит в таблице «Жирону»?

«Реал» догоняет «Жирону» в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание между командами – два очка. Мадридцы по итогам следующего матча могут догнать каталонцев в таблице (если «Жирона» не обыграет «Бетис»). А «Реал» отправляется в гости к «Алавесу», который в прошлом туре разгромно уступил «Жироне». У команды Анчелотти не должно возникнуть проблем с середняком Примеры. Получится ли у «Алавеса» сотворить мини-сенсацию?