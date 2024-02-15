10 топ-событий пятницы: Кучеров, Йокич, Рублёв, Спартакиада и бой Милохина (что?! Да!)

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Посмотреть все события 16 февраля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлят ли «Рейнджерс» победную серию?

Пережив кризисный январь, в течение которого «Нью-Йорк Рейнджерс» чаще проигрывал, чем выигрывал, американский клуб сумел вернуться на победную тропу. Команда Питера Лавиолетта выдала пятиматчевую победную серию, благодаря которой захватила уверенное лидерство в Столичном дивизионе. Ближайшей ночью у «синерубашечников» есть потрясающий шанс продлить победную серию, ведь в соперниках – один из главных аутсайдеров лиги «Монреаль».

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Кучеров против Маккиннона — кто победит в дуэли лучших бомбардиров НХЛ?

Долго искать дополнительную интригу в противостоянии «Тампы» и «Колорадо» не приходится. Два года назад эти клубы разыграли Кубок Стэнли в финале плей-офф НХЛ — 2022. А сейчас главные звёзды двух американских команд — Никита Кучеров и Натан Маккиннон — рубятся за звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата. Пока россиянин опережает канадца на три результативных действия, но каждый матч вносит поправки в их бомбардирский спор. Кто проявит себя ярче в предстоящем сражении?

🏀 5:00: «Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 16 февраля 2024, пятница. 05:00 МСК Юта Джаз Ньютаун Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Карри и компания реабилитируются за обидное поражение от «Клипперс»?

Клуб из Сан-Франциско «Голден Стэйт Уорриорз» в последнее время демонстрирует отличную игру. Команда во главе со Стефеном Карри победила в пяти мачтах кряду, но затем уступила «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 125:130. «Воины» проиграли встречу в четвёртой четверти, хотя по ходу большей части игры вели с уверенным преимуществом. Теперь же подопечным Стива Керра предстоит выездной матч с «Ютой Джаз», которая проиграла в трёх встречах кряду в регулярном чемпионате НБА. Сумеют ли гости реабилитироваться за недавнее поражение и перед Звёздным уикендом находиться в отличном расположении духа?

🏒 12:00: «Амур» — «Барыс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 февраля 2024, пятница. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сделает ли «Амур» ещё один шаг на пути к плей-офф КХЛ?

Пятиматчевая победная серия помогла «Амуру» закрепиться на восьмой строчке Восточной конференции. Впереди у команды Андрея Мартемьянова два матча с потерявшим шансы на попадание в плей-офф «Барысом». Если «тигры» хотят продолжать находиться в зоне плей-офф, то они просто обязаны пользоваться возможностью набирать очки в матчах с немотивированным соперником. Иначе «Нефтехимик» или даже «Сибирь» получат шанс подвинуть «Амур» в таблице.

⛸️ 13:00: Фигурное катание — Спартакиада: ритм-танец, короткие программы у мужчин и спортивных пар

Интрига: как выступит новый ученик Этери Тутберидзе?

В первый день Спартакиады на лёд выйдут все, кроме одиночниц — их оставили на выходные дни. Соревнования начнут танцевальные дуэты, которые представят ритм-танцы, затем придёт очередь мужчин-одиночников, закроют программу спортивные пары.

Главная интрига — выступление Андрея Мозалёва, который ушёл из группы Кирилла Давыденко и стал тренироваться у Этери Тутберидзе. Фигурист пропустил прыжковый турнир, но Спартакиада станет первым соревнованием под руководством нового тренера.

К сожалению, Спартакиада недосчитается многих участников: в частности, снялся бронзовый призёр чемпионата России и лидер внутреннего сезона по набранным баллам Пётр Гуменник, а также Алёна Косторная и Георгий Куница. И это не полный список потерь.

🎾 13:00*: Алекс де Минор (Австралия, 5) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Роттердам, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Рублёв реванш за прошлогодний Роттердам?

После того как Андрей Рублёв во втором круге «пятисотника» в Роттердаме отыгрался с 0:1 по сетам и тройного матчбола в третьей партии с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, россиянину предстоит не менее серьёзное испытание — пятый номер посева — австралиец Алекс де Минор. Теннисисты ранее встречались шесть раз и по три раза обменялись победами. Алекс был сильнее в Вашингтоне, на Next Gen ATP Finals — 2018 и в Роттердаме-2023, а Андрей — в Монте-Карло-2022, Париже-2023 и на Australian Open — 2024. Победитель нового матча может сразиться в полуфинале Роттердама-2024 с кем-то из пары Григор Димитров — Александр Шевченко.

🎯 13:30: Биатлон — Спартакиада-2024, смешанная эстафета

Интрига: возьмёт ли Виктория Сливко четвёртую медаль Спартакиады?

Виктория Сливко — настоящая звезда Спартакиады-2024. На счету биатлонистки уже три медали разного достоинства. Сливко — одна из претенденток на победу в смешанной эстафете, точнее, не сама Виктория, а вся команда Тюменской области (Сливко, Нигматуллина, Поварницын, Логинов). Правда, чтобы взять золото сборной, придётся попотеть. Попытаются отобрать медаль у тюменцев Беларусь (Лещенко, Сола, Воробей, Лазовский) и ХМАО-Югра (Резцова, Каплина, Вагин, Бурундуков).

🎾 16:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Доха, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Павлюченкова впервые оказаться в финале «тысячника»?

Россиянка Анастасия Павлюченкова успешно продвигается по сетке «тысячника» в Дохе. Ей удалось пробиться уже в полуфинал, где соперницей будет третий номер посева Елена Рыбакина. Девушки ранее уже встречались на «Ролан Гаррос» — 2021, и тогда Павлюченкова переупрямила соперницу в третьем сете — 9:7. Победительница нового матча сыграет в финале либо с кем-то из пары Ига Свёнтек — Виктория Азаренко, либо с лучшей теннисисткой из дуэта Наоми Осака — Каролина Плишкова. Отметим, что Анастасия за свою долгую карьеру лишь четвёртый раз добралась до полуфинала «тысячника» после Индиан-Уэллса-2009, Цинциннати-2010 и Мадрида-2021, но пока ни разу не играла в решающем матче. Удастся ли это сделать с четвёртой попытки?

🥊 19:00*: Даня Милохин (Россия) — Аджмал Хан (Индия), выставочный бой

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: Даня Милохин — российский Джейк Пол?

Звёзды интернета всё чаще перебираются в единоборства — и даже добиваются там серьёзных побед. Вот и наш Даня Милохин решил повторить боксёрский путь, который уже прошли американские братья-блогеры Джейк и Логан Пол. Над желанием Милохина принято посмеиваться, но кто мешает ему повторить успех звёздных коллег? К тому же первый соперник далеко не самый опасный — блогер Аджмал Хан успел провести только один бой, быстро улетев в нокаут. Вырубит ли его Милохин?

⚽️ 23:00: «Интер» — «Салернитана», Серия А, 25-й тур

Интрига: «Интер» продолжит лететь к чемпионству?

После поражения «Ювентуса» в прошлом туре «Интер» оторвался уже на семь очков (и это ещё с матчем в запасе). Теперь в соперниках «Салернитана», которая недавно уволила Филиппо Индзаги (и лишила нас противостояния братьев в этой игре). Главным стал Фабио Ливерани, но дебютировать против лучшей команды Италии будет очень сложно. Единственный шанс – надеяться, что «Интер» головой уже не в этом матче, а в игре с «Атлетико» в ЛЧ. Но даже если так – первая команда лиги точно должна обыгрывать 20-ю.