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Расписание спортивных матчей 16 марта 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

11 топ-событий субботы: плей-офф КХЛ, «Сити» — «Ньюкасл» и Кубок шести наций по регби
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 марта
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Комментарии
16 марта: яркие соревнования в лыжах, биатлон, НХЛ, НБА и МЛС. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Не начался
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «пеликаны» вернутся на победную тропу?

В нынешнем регулярном чемпионате «Лос-Анджелес Клипперс» занимает четвёртое место в Западной конференции, а «Нью-Орлеан Пеликанс» находится на строчку ниже – на пятом месте. Команды между собой встречались трижды по ходу сезона, и дважды «пеликаны» оказывались сильнее. При этом у «Нью-Орлеана» до поражения от «Кливленда» была серия из четырёх побед. В последнее время «парусники» страдают от различного рода травм лидеров, поэтому не могут стабильно показывать результат. Кто же в этот раз окажется сильнее?

Травма Уэстбрука дорого обойдётся «Клипперс»:
Суперкоманда НБА сдулась? Травма одного из лидеров лишь ухудшит положение клуба
Суперкоманда НБА сдулась? Травма одного из лидеров лишь ухудшит положение клуба

🎿 12:00: Лыжи, чемпионат России — 2024. Спринт (с/с), женщины, мужчины

Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал
16 марта 2024, суббота. 13:52 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Чемпионат России-2024. Малиновка
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал
16 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Не началось

Интрига: кто обыграет приболевшего Большунова?

В Малиновке стартует чемпионат России — 2024 по лыжным гонкам. Первые медали будут разыграны в спринте свободным стилем. Александр Большунов — в старт-листе, несмотря на состояние здоровья. И он же — главный фаворит. Но Сергей Устюгов настроен максимально серьёзно. Возможно, именно он и станет тем, кто прервёт выдающую победную серию Александра Большунова. У женщин главный фаворит — Вероника Степанова, хотя лидирует в спринтерском зачёте Анастасия Фалеева.

Интриги чемпионата России по лыжным гонкам — 2024:
Интриги вокруг Большунова и Губерниева. Что интересного будет на ЧР-2024 по лыжам?
Интриги вокруг Большунова и Губерниева. Что интересного будет на ЧР-2024 по лыжам?

🎿 13:00: Лыжи, Кубок мира, 12-й этап. Женщины, 10 км (к/с)

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Женщины. 10 км. Классический стиль.
16 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
Не началось

Интрига: шведка настигнет американку в общем зачёте?

Гонка с раздельного старта в финале Кубка мира в Фалуне может стать ключевой в борьбе за победу в общем зачёте. После спринта шведка Линн Сван, хоть и не выиграла, но сократила отставание от американки Джессики Диггинс до 41 очка. Если Диггинс не сумеет отразить мощную атаку Сван в разделке, то ситуация изменится. Тем более Сван великолепно бегает классические гонки.

Сван сократила отставание от Диггинс до минимума:
Шистад выиграла спринт на этапе КМ в Фалуне, Сундлинг — третья

🏒 13:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как начнётся исторический перекрёстный плей-офф?

Впервые с 2009-го западные и восточные команды КХЛ сыграют друг против друга на стадии более ранней, чем финал — и откроют исторический перекрёстный плей-офф «Авангард» и «Локомотив». Эта пара наиболее всего похожа на скрытый финал: у «ястребов» есть суператака, где перевод Дамира Жафярова в третье звено позволил создать глубокую топ-9, а у ярославского клуба — отличная защита не только по статистике, но и по подбору игроков. Что окажется лучше: индивидуальный класс или система?

Мнения наших авторов по серии разделились:
Омск или «Локомотив»? Не определились. Прогнозы «Чемпионата» на второй раунд плей-офф КХЛ
Омск или «Локомотив»? Не определились. Прогнозы «Чемпионата» на второй раунд плей-офф КХЛ

🎿 16:00: Лыжи, Кубок мира, 12-й этап. Мужчины, 10 км (к/с)

Лыжные гонки. Кубок мира-2023/24. Этап 15, Фалун, Швеция
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
16 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: Клебо выиграет седьмую гонку подряд?

Йоханнес Клебо практически лишился шансов на победу в общем зачёте Кубка мира, но он в каждой гонке доказывает, что в этом турнире ему равных нет, а то, что он не выиграет «Глобус» — только следствие болезни. В финале Кубка мира в Фалуне он разнёс всех соперников в классическом спринте и одержал шестую победу подряд. Очень вероятно, что выиграет и седьмую гонку. Если этого не случится, будет сенсация.

Клебо разбушевался и выигрывает всё подряд:
Клебо выиграл городской спринт после победы на полтиннике. Он забрал 10-й «Глобус»!
Клебо выиграл городской спринт после победы на полтиннике. Он забрал 10-й «Глобус»!

🏒 17:00: «Динамо» Москва — «Трактор», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
16 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится повторение финала-2013?

Финал 2013-го не затянулся на семь матчей, но был одним из самых эпичных в истории КХЛ — вскоре после него несколько игроков «Трактора» перебрались в Москву. Сейчас это вряд ли повторится, но диспозиция чем-то напоминает 2013-й. У «Трактора» в составе побольше интересных техничных игроков, у «Динамо» непонятен статус главного технаря команды Никиты Гусева, без которого бело-голубые превращаются скорее в рабоче-крестьянский коллектив.

Капитан москвичей спокоен:
Миронов: не переживайте — игроки «Динамо» дадут отпор и Робинсону, и кому угодно

🏆 🏉 17:15: Кубок шести наций. Матчи финального тура

Регби. Кубок шести наций - 2024 . Групповой этап. 5-й тур
16 марта 2024, суббота. 17:15 МСК
Уэльс
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Регби. Кубок шести наций - 2024 . Групповой этап. 5-й тур
16 марта 2024, суббота. 19:45 МСК
Ирландия
Не начался
Шотландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Регби. Кубок шести наций - 2024 . Групповой этап. 5-й тур
16 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Франция
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выиграет ли Ирландия очередной трофей?

В субботу тремя матчами завершится Кубок шести наций по регби, который продолжается почти полтора месяца. Победа Англии над Ирландией в 4-м туре позволила сохранить интригу до последнего игрового дня, правда, шанс, что ирландцы упустят трофей, невелик. В последнем туре они будут играть дома против Шотландии при полных трибунах, празднующих День святого Патрика. Лишить своих болельщиков радости в такой день команда просто не может. Англичане же должны не просто надеяться на чудо, но и как можно крупнее обыгрывать Францию. Италия и Уэльс же будут биться за престиж, то есть возможность не занять последнее место.

Как же Англия смогла сокрушить Ирландию?
Победный гол за последней секундой. Как Англия остановила фаворита Кубка шести наций
Победный гол за последней секундой. Как Англия остановила фаворита Кубка шести наций

🎯 20:10: Биатлон, Кубок мира, девятый этап. Гонка преследования, женщины

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 9, Канмор, Канада
Женщины. 10 км Гонка преследования
16 марта 2024, суббота. 20:10 МСК
Не началось

Интрига: станет ли Лиза Виттоцци лидером общего зачёта Кубка мира по биатлону за гонку до финиша?

В женском биатлоне наступает черёд предпоследней гонки сезона-2023/2024. Расклады перед женским пасьютом таковы: итальянке Лизе Виттоцци надо набрать больше семи очков, чтобы стать лидером общего зачёта Кубка мира за гонку до финиша турнира. Ничтожно мало надо для счастья! Но отдаст ли норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд знамя первенства? Это вопрос не праздный. Другим немаловажным вопросом является и судьба «Малого хрустального глобуса» в зачёте гонок преследования. Здесь Лиза Виттоцци – тоже одна из претенденток. Но лидером в этом зачёте является француженка Жулия Симон. Она — мастер контактных гонок. В общем, на старте в Канморе (Канада) будет на что и на кого посмотреть!

Виттоцци стала на шаг ближе к мечте!
Сказала — сделала! Виттоцци до предела обострила борьбу за первое место в Кубке мира
Сказала — сделала! Виттоцци до предела обострила борьбу за первое место в Кубке мира

⚽️ 20:30: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед», Кубок Англии, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Англии . 1/4 финала
16 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: а «Сити» точно справится с «Ньюкаслом»?

Команде Хосепа Гвардиолы не очень-то нужно психологически переключаться с одного турнира на другой. К тому же когда в соперниках участник из АПЛ. Но это не простой оппонент: в последний раз в Кубке лиги «Ньюкасл» оказался сильнее (1:0). А было это сентябре-2023. Так что не сказать, что в матчах на вылет у «Сити» есть какое-то гигантское преимущество.

Ну что, у кого ещё есть шансы на титул АПЛ?
«Манчестер Сити» — чемпион АПЛ по версии аналитиков. У других клубов есть шансы догнать?
Истории
«Манчестер Сити» — чемпион АПЛ по версии аналитиков. У других клубов есть шансы догнать?

⚽️ 21:00: «Ди-Си Юнайтед» — «Интер Майами», МЛС, регулярный чемпионат

💬 Матч с текстовой трансляцией

США - Major League Soccer . МЛС
16 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Месси потеряет первое место?

Поражение от «Монреаля» посбивало звёздную пыль с «Интер Майами». Разговоров вокруг клуба ходит много, чуть ли не каждый фонарь трубит о чемпионских амбициях коллектива из Флориды. На очереди – матч с «Ди-Си Юнайтед», одним из самых крутых футбольных грандов США. Команда из Вашингтона тоже бьётся за победу в МЛС, ведь подобного с ней не случалось уже 20 лет.

Интересное про деньги:
Месси за сборы заработал для «Интера» больше, чем «Реал» или «МЮ». Доходы клуба – космос
Месси за сборы заработал для «Интера» больше, чем «Реал» или «МЮ». Доходы клуба – космос

🏒 22:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: оправится ли «Питтсбург» после неудач?

«Питтсбург» в последнее время совсем развалился: лишь две победы за шесть игр и обе – в матчах с клубами, которые давно потеряли шансы на попадание в плей-офф. Даже вечный Сидни Кросби за последние 10 игр насобирал «-13», и теперь шансы команды на попадание в плей-офф уже совсем съёжились. «Рейнджерс» усилились на дедлайне, в последних матчах неплохо играли в обороне, но допустили шесть пробоин от «Тампы». Хватит ли сил ветеранам «пингвинов» на то, чтобы как-то подкрутить интригу?

Главный аттракцион клуба из Нью-Йорка:
Тафгай «Рейнджерс» открыто смеётся над НХЛ. О нём говорят уже чаще Макдэвида
Тафгай «Рейнджерс» открыто смеётся над НХЛ. О нём говорят уже чаще Макдэвида
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