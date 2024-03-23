12 топ-событий воскресенья: Гран-при Ф-1 в Австралии, НХЛ, НБА, теннис и бой Железняковой

24 марта в спорте: как сложится дебют россиянки в UFC, выбьет ли Панарин сотню очков за сезон и продлит ли Овечкин голевую серию?

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🎾 00:00*: Ласло Джере (Сербия) — Карен Хачанов (Россия, 15), Майами, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доведёт ли Хачанов счёт личных встреч с сербом до 4-0?

На старте «Мастерса» в Майами россиянин Карен Хачанов сразится с сербом Ласло Джере, которого ранее обыграл во всех трёх их матчах — в Монте-Карло-2021, Галле-2022 и Париже-2023. Победитель нового матча далее встретится с кем-то из пары Франсиско Серундоло — Себастьян Офнер.

⛸️ 1:00: Фигурное катание, чемпионат мира, мужчины, произвольная программа

Интрига: решится ли Илья Малинин на четверной аксель?

Мужчины последними разыграют медали на чемпионате мира в Монреале. После короткой программы тройка лидеров выглядит следующим образом: Сёма Уно (Япония), Юма Кагияма (Япония), Илья Малинин (США).

Топ-3 разделяют считаные баллы, и Малинин наверняка пойдёт ва-банк со сложнейшим четверным акселем. Но это может отразиться на презентации — поэтому фигуристу с тренерским штабом придётся выбирать.

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 24 марта 2024, воскресенье. 02:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «короли» на выезде остановят «Орландо»?

«Орландо Мэджик» всего за год прошёл путь от команды, которая плетётся в конце турнирной таблицы, до клуба, претендующего на прямой выход в плей-офф. За последние 16 матчей «магические» парни проиграли лишь три раза. Команда поднялась на четвёртое место в Восточной конференции и не планирует останавливаться. «Сакраменто Кингз» – ближайший соперник клуба из Флориды. «Короли» не так феноменальны в регулярном чемпионате, как год назад, но всё равно идут в числе претендентов на попадание в плей-офф.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: выбьет ли Панарин сотню очков за сезон?

Артемий Панарин проводит фантастический сезон в НХЛ и уже побил два личных рекорда — сначала по голам, а благодаря хет-трику в последнем матче с «Бостоном» — и по очкам. В ближайшем времени можно ожидать и первые 100 очков за сезон в его карьере (на данный момент на его счету 97 результативных баллов). В этом случае он станет восьмым россиянином в истории лиги, которому покорится это достижение после Кучерова, Малкина, Овечкина, Фёдорова, Буре, Могильного и Капризова.

Рецепт «Рейнджерс» — выпускать Панарина на лёд почаще: Тренер «Рейнджерс» Лавиолетт оценил игру Артемия Панарина в нынешнем сезоне

🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «шпоры» не знают поражений от Дюранта и компании в этом сезоне НБА

В первом сезоне Виктора Вембаньямы в «Сан-Антонио Спёрс» команда уже давно потеряла шансы на выход в плей-офф и победила всего в 15 матчах из 70 сыгранных. Однако в противостояниях с «Финикс Санз» «шпоры» чувствуют себя превосходно: команды провели два матча, в которых победы одержали подопечные Грега Поповича. На данный момент «солнечные» во главе с Кевином Дюрантом и Девином Букером победили в двух матчах кряду. Клуб из Аризоны старается всеми силами зацепиться за плей-офф и борется за шестую строчку с «Даллас Маверикс». Так кто же в итоге победит – Вембаньяма или Дюрант?

🏀 3:00: «Чикаго Буллз» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 24 марта 2024, воскресенье. 03:00 МСК Чикаго Буллз Чикаго Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: девятая победа кряду для «Бостона»?

Лидер Восточной конференции «Бостон Селтикс» заслуживает все лавры от журналистов и критиков в этом сезоне. Команда Джо Маззуллы действительно демонстрирует умопомрачительный по качеству баскетбол, благодаря которому идёт первой по результатам не только в своей конференции, но и во всей НБА. «Чикаго Буллз» наладил игру и уверенно обосновался в зоне плей-ин Востока. «Кельты» не знают поражений на протяжении восьми матчей кряду, команда продлит беспроигрышную серию?

🥊 3:40*: Дарья Железнякова (Россия) — Монтсеррат Рендон (Мексика), UFC

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится дебют Железняковой в UFC?

Всегда приятно видеть, как россияне дебютируют в главном промоушене планеты. Дарья Железнякова начнёт свой путь в UFC непростым поединком с непобеждённой Монтсеррат Рендон. У нашей соотечественницы максимально боевой настрой, да и опыта выступлений в других лигах у неё хватает, но справится ли Дарья психологически? Мы считаем, что всё будет в порядке: Железнякова — отличная ударница, да и джиу-джитсу она заметно подтянула. Нужна красивая победа.

🏒 5:30: «Лос-Анджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: выйдет ли Кучеров на восьмое место в списке российских бомбардиров всех времён?

Никита Кучеров не уходит со льда без набранных очков уже целый месяц или 12 матчей, за которые он успел забросить пять шайб и сделать 23 передачи. Такая результативность позволяет ему подниматься в списке лучших российских бомбардиров в истории лиги. Сейчас на его счету 851 очко за карьеру, и уже в игре с «Лос-Анджелесом» он может выйти на восьмое место, которое сейчас занимает Вячеслав Козлов с 853 очками. Кроме того, нельзя отметать и падение российского бомбардирского рекорда за один сезон, который был установлен Кучеровым в 2019 году. Ведь Никита уже однажды набирал шесть очков за игру, причём недавно – осенью с «Каролиной».

🏎 7:00: Формула-1, Гран-при Австралии, гонка

Интрига: подарят ли шины весёлую гонку?

Субботняя квалификация в Мельбурне не оправдала ожиданий в том плане, что Макс Ферстаппен на «Ред Булл» уверенно взял поул-позишен и подтвердил звание фаворита на гонку. Да, у «Феррари» на тренировках был хороший гоночный темп, но как-то с трудом верится, что они правда бросят вызов голландцу – будем рады ошибиться. В то же время важнейшую роль в воскресенье должны сыграть шины: все команды ожидают серьёзного износа резины, что может привести к различной тактике и большому числу пит-стопов. Перевернуть ход борьбы способен и вполне возможный выезд сейфти-кара. Может, с помощью этих фактов нас ждёт даже интересная борьба за победу!

🏒 19:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Вашингтон» гонку за плей-офф, а Овечкин — голевую серию?

«Вашингтон» всеми силами включился в борьбу за восьмёрку и выиграл четыре из пяти последних матчей, причём последняя победа над «Каролиной» одержана без травмированного Оши и дисквалифицированного на шесть матчей Уилсона. «Кэпс» всё ещё отстают на одно очко от зоны плей-офф, следующее испытание для них – игра с «Виннипегом». Главный тренер «столичных» считает, что эта гонка мотивирует Овечкина ещё больше, и это заметно – в последних четырёх матчах капитан команды наколотил шесть шайб.

🏀 22:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: первая встреча команд в сезоне НБА — кто победит?

После травмы Расселла Уэстбрука «Лос-Анджелес Клипперс» понемногу отдаляется от топ-3 Западной конференции. При этом у «парусников» впереди ещё много матчей с топовыми коллективами. В свою очередь, у «Филадельфии Сиксерс» аналогичные проблемы – травмы лидеров и ухудшение результатов. Команды ранее не встречались в регулярном чемпионате сезона-2023/2024, будет интересно посмотреть за тем, как «Фила» без Джоэла Эмбиида попытается остановить Кавая Леонарда и компанию.

⚽️ 23:00: Италия — Эквадор, товарищеский матч

Интрига: справится ли команда Спаллетти с крепким соперником?

Сборная Италии в мартовский слот улетела в США. Несколько дней назад команда Лучано Спаллетти одолела Венесуэлу (2:1) благодаря дублю натурализованного Матео Ретеги. Теперь участника Евро-2024 ждёт контрольный матч с Эквадором. Команды встречались друг с другом всего два раза. На ЧМ-2002 европейская сборная победила соперника в группе (2:0), а через три года команды сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1. Эквадор принимает участие в южноамериканском отборе на ЧМ-2026 и пока занимает там пятое место, а напрямую пройдут шесть сборных. Команда стартовала с поражения от Аргентины (0:1), после чего выдала серию из пяти матчей без проигрышей.