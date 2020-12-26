Россия обыграла США в дебютном матче МЧМ, Бенитес может заменить Тедеско. Главное к утру

Сборная России обыграла команду США в первом матче молодёжного чемпионата мира — 2021, «Спартак» рассматривает Рафаэля Бенитеса в качестве замены Доменико Тедеско, «Голден Стэйт» потерпел крупнейшее поражение для всех команд НБА в Рождество за 60 лет.
1. Сборная России обыграла команду США в первом матче молодёжного чемпионата мира — 2021.
2. «Спартак» рассматривает Рафаэля Бенитеса в качестве замены Доменико Тедеско.
3. Российские гандболисты на ЧМ-2021 сыграют под флагом национальной федерации.
4. «Голден Стэйт» потерпел крупнейшее поражение для всех команд НБА в Рождество с 1960 года.
5. 22-летний миллиардер с русскими корнями стал владельцем «Сандерленда».
6. Трансфер Криштиану Роналду признан лучшим в истории АПЛ по версии Sky Sports.
7. Карри вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории «Голден Стэйт».
8. Андрей Ярмоленко в январе 2021 года может перейти в «Эвертон».
9. Биатлонисты Норвегии и Франции не выступят в Рождественской гонке.
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