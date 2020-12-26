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Россия обыграла США в дебютном матче МЧМ, Бенитес может заменить Тедеско. Главное к утру

Россия обыграла США в дебютном матче МЧМ, Бенитес может заменить Тедеско. Главное к утру
Хоккей / МЧМ по хоккею 2021 0
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Сборная России обыграла команду США в первом матче молодёжного чемпионата мира — 2021, «Спартак» рассматривает Рафаэля Бенитеса в качестве замены Доменико Тедеско, «Голден Стэйт» потерпел крупнейшее поражение для всех команд НБА в Рождество за 60 лет.

1. Сборная России обыграла команду США в первом матче молодёжного чемпионата мира — 2021.

2. «Спартак» рассматривает Рафаэля Бенитеса в качестве замены Доменико Тедеско.

3. Российские гандболисты на ЧМ-2021 сыграют под флагом национальной федерации.

4. «Голден Стэйт» потерпел крупнейшее поражение для всех команд НБА в Рождество с 1960 года.

5. 22-летний миллиардер с русскими корнями стал владельцем «Сандерленда».

6. Трансфер Криштиану Роналду признан лучшим в истории АПЛ по версии Sky Sports.

7. Карри вышел на второе место в списке самых результативных игроков в истории «Голден Стэйт».

8. Андрей Ярмоленко в январе 2021 года может перейти в «Эвертон».

9. Биатлонисты Норвегии и Франции не выступят в Рождественской гонке.

10. Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Маверикс».

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