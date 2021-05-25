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Заменили флаги России и Беларуси, канадцы снова опозорились. Главные новости дня ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Заменили флаги России и Беларуси, канадцы снова опозорились. Главные новости дня ЧМ-2021
Никита Паглазов
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Россия проиграла Словакии, Канада снова опозорилась, потерпев третье поражение подряд, Овечкин не приедет на ЧМ, Россию и Беларусь обидели, заменив государственные флаги Риге — главные новости четвёртого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».

1. Овечкин не сможет помочь сборной России на ЧМ-2021.

2. Государственный флаг Беларуси заменили на оппозиционный на ЧМ по хоккею в Риге.

3. Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, уступив Словакии.

4. Государственный флаг России заменили на символику ОКР на ЧМ по хоккею в Риге.

5. Сборная Канады потерпела третье подряд поражение на чемпионате мира — 2021.

6. Самсонов, Орлов и Тарасенко получили вызов в сборную России на чемпионат мира-2021.

7. Бывший президент Эстонии призвал Международную федерацию хоккея отстранить Беларусь от ЧМ.

8. Фазель прокомментировал скандал с белорусским флагом на ЧМ в Риге.

9. «Пижонов наказывают!» Борис Михайлов — о поражении сборной России от Словакии.

10. Чехия обыграла Беларусь в овертайме на чемпионате мира.

11. Николишин: давайте теперь Россия уберёт в ответ все латышские флаги над их посольством.

12. Назаров — о снятом флаге Беларуси: латыши ведут себя как дети, у которых отобрали игрушку.

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