Заменили флаги России и Беларуси, канадцы снова опозорились. Главные новости дня ЧМ-2021

Россия проиграла Словакии, Канада снова опозорилась, потерпев третье поражение подряд, Овечкин не приедет на ЧМ, Россию и Беларусь обидели, заменив государственные флаги Риге — главные новости четвёртого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 в подборке «Чемпионата».
1. Овечкин не сможет помочь сборной России на ЧМ-2021.
2. Государственный флаг Беларуси заменили на оппозиционный на ЧМ по хоккею в Риге.
3. Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, уступив Словакии.
4. Государственный флаг России заменили на символику ОКР на ЧМ по хоккею в Риге.
5. Сборная Канады потерпела третье подряд поражение на чемпионате мира — 2021.
6. Самсонов, Орлов и Тарасенко получили вызов в сборную России на чемпионат мира-2021.
7. Бывший президент Эстонии призвал Международную федерацию хоккея отстранить Беларусь от ЧМ.
8. Фазель прокомментировал скандал с белорусским флагом на ЧМ в Риге.
9. «Пижонов наказывают!» Борис Михайлов — о поражении сборной России от Словакии.
10. Чехия обыграла Беларусь в овертайме на чемпионате мира.
11. Николишин: давайте теперь Россия уберёт в ответ все латышские флаги над их посольством.
12. Назаров — о снятом флаге Беларуси: латыши ведут себя как дети, у которых отобрали игрушку.
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