Гол Кузнецова за «Вашингтон», поражение ЦСКА в матче с «Эфесом». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил 14-ю шайбу в сезоне, но его команда так и не смогла победить «Эдмонтон Ойлерз», ЦСКА уступил «Эфесу» в овертайме, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль увеличил отрыв от российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в снайперской гонке НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Гол Кузнецова не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном».
2. ЦСКА проиграл «Эфесу» в овертайме, растеряв преимущество +15 во второй половине.
3. Снайперская гонка НХЛ: Драйзайтль оторвался от Овечкина уже на 3 шайбы.
4. Самсонов пропустил три гола за пять минут и был заменён в матче «Вашингтон» — «Эдмонтон».
5. УНИКС проиграл «Альбе» в Евролиге с разницей -28.
6. Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго».
7. Загитова: была история, что я у кого-то забрала медаль. Не могла радоваться в полной мере.
8. Вице-президент фонда «Барселоны» подал в отставку после скандального твита о Надале.
9. Сборная Норвегии не смогла заполнить свою квоту в женском скиатлоне.
10. Малкин общался с Овечкиным перед матчем. Евгений в этом сезоне ещё не болел коронавирусом.
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