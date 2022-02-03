Гол Кузнецова за «Вашингтон», поражение ЦСКА в матче с «Эфесом». Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил 14-ю шайбу в сезоне, но его команда так и не смогла победить «Эдмонтон Ойлерз», ЦСКА уступил «Эфесу» в овертайме, нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль увеличил отрыв от российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в снайперской гонке НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Гол Кузнецова не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Эдмонтоном».

2. ЦСКА проиграл «Эфесу» в овертайме, растеряв преимущество +15 во второй половине.

3. Снайперская гонка НХЛ: Драйзайтль оторвался от Овечкина уже на 3 шайбы.

4. Самсонов пропустил три гола за пять минут и был заменён в матче «Вашингтон» — «Эдмонтон».

5. УНИКС проиграл «Альбе» в Евролиге с разницей -28.

6. Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго».

7. Загитова: была история, что я у кого-то забрала медаль. Не могла радоваться в полной мере.

8. Вице-президент фонда «Барселоны» подал в отставку после скандального твита о Надале.

9. Сборная Норвегии не смогла заполнить свою квоту в женском скиатлоне.

10. Малкин общался с Овечкиным перед матчем. Евгений в этом сезоне ещё не болел коронавирусом.