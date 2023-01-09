Очередной рекорд Овечкина в НХЛ, «Барселона» обыграла «Атлетико». Главное к утру
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по количеству матчей среди россиян в НХЛ, «Барселона» обыграла «Атлетико» и возглавила Ла Лигу, «Локомотив» дома уступил «Спартаку» в матче КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству матчей среди россиян.
- «Барселона» обыграла «Атлетико» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги.
- «Локомотив» дома проиграл «Спартаку», пропустив четыре шайбы в третьем периоде.
- «Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ, Овечкин – без очков.
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