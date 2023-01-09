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Очередной рекорд Овечкина в НХЛ, «Барселона» обыграла «Атлетико». Главное к утру

Очередной рекорд Овечкина в НХЛ, «Барселона» обыграла «Атлетико». Главное к утру
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по количеству матчей среди россиян в НХЛ, «Барселона» обыграла «Атлетико» и возглавила Ла Лигу, «Локомотив» дома уступил «Спартаку» в матче КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству матчей среди россиян.
  2. «Барселона» обыграла «Атлетико» и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги.
  3. «Локомотив» дома проиграл «Спартаку», пропустив четыре шайбы в третьем периоде.
  4. «Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ, Овечкин – без очков.
  5. Бывший член МОК: Европа может бойкотировать Олимпиаду-2024 в случае участия в ней России.
  6. «Милан» упустил победу над «Ромой», ведя 2:0 к 87-й минуте.
  7. «Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче Кубка Англии.
  8. «Сент-Луис» всухую переиграл в гостях «Миннесоту», у Бучневича голевой пас.
  9. Владельцы «ПСЖ» начали переговоры о покупке «Тоттенхэма».
  10. «Нельзя проявлять неуважение к легенде!» Мбаппе — о словах главы FFF в адрес Зидана.
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