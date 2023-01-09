Очередной рекорд Овечкина в НХЛ, «Барселона» обыграла «Атлетико». Главное к утру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд по количеству матчей среди россиян в НХЛ, «Барселона» обыграла «Атлетико» и возглавила Ла Лигу, «Локомотив» дома уступил «Спартаку» в матче КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».