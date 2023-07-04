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КХЛ не зарегистрирует контракт Федотова, победа Дарьи Касаткиной. Главное к утру

КХЛ не зарегистрирует контракт Федотова, победа Дарьи Касаткиной. Главное к утру
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Континентальная хоккейная лига не может зарегистрировать контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА, так как вратарь имеет действующее соглашение с «Филадельфией», российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Кэролайн Доулхайд и вышла во второй круг Уимблдона, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшие дни станет игроком «Реала». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. В НХЛ заявили, что голкипер Федотов имеет действующий контракт с «Филадельфией».
  2. Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона-2023.
  3. Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» 6 или 7 июля — Галлардо.
  4. Действующий чемпион Новак Джокович успешно стартовал на Уимблдоне-2023.
  5. Элина Свитолина вышла во второй круг Уимблдона, одолев Винус Уильямс.
  6. Источник: ЦСКА не договорился с «Интернасьоналом» о возвращении Марио Фернандеса.
  7. «Спартак» поборется за центрального защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.
  8. Самсонова в двух сетах проиграла Богдан в матче первого круга на Уимблдоне.
  9. Гашек отреагировал на переезд соотечественника, защитника Скленички в КХЛ.
  10. Спортдир «Бешикташа»: ситуация по Кузяеву станет понятной на этой неделе.
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