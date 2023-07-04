КХЛ не зарегистрирует контракт Федотова, победа Дарьи Касаткиной. Главное к утру

Континентальная хоккейная лига не может зарегистрировать контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА, так как вратарь имеет действующее соглашение с «Филадельфией», российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Кэролайн Доулхайд и вышла во второй круг Уимблдона, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшие дни станет игроком «Реала». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».