«Локо» одолело «Динамо» в борьбе лидеров Запада, «Ньюкасл» разгромил «ПСЖ». Главное к утру

«Локомотив» одолел «Динамо» в центральном матче КХЛ (5:2), «Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в рамках второго тура Лиги чемпионов (4:1), «Барселона» минимально переиграла «Порту» (1:0). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. «Локомотив» одержал пятую победу подряд, обыграв «Динамо» в матче лидеров Запада.
2. «Ньюкасл» разгромил «ПСЖ» в матче 2-го тура ЛЧ.
3. «Барселона» не без труда обыграла «Порту» в матче Лиги чемпионов.
4. СКА упустил преимущество в две шайбы и проиграл минскому «Динамо» в гостях.
5. «Милан» и дортмундская «Боруссия» не выявили победителя в матче ЛЧ.
6. «Манчестер Сити» на выезде разобрался с «Лейпцигом» в игре Лиги чемпионов.
7. Гимнастка Симона Байлз побила рекорд по числу золотых медалей чемпионата мира в команде.
8. «Шахтёр» одержал волевую победу над «Антверпеном», проигрывая в два мяча по ходу матча.
9. «Галатасарай» обвинил власти Великобритании в нарушении ценностей в области прав человека.
10. «Атлетико» вырвал победу у «Фейеноорда» в ЛЧ благодаря дублю Мораты.