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Результативная серия Панарина, Медведев в четвертьфинале турнира в Вене. Главное к утру

Артемий Панарин в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:0) отдал две передачи и продлил свою результативную серию до семи матчей, теннисист Даниил Медведев обыграл болгарина Григора Димитрова (3:6, 6:2, 6:4) и вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Вене, передачи российских хоккеистов Никиты Кучерова и Михаила Сергачёва помогли «Тампа-Бей Лайтнинг» обыграть «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 6:0. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Панарин продлил результативную серию до семи матчей со старта сезона НХЛ;

2. Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вене, где встретится с Хачановым;

3. Передачи Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» разгромить «Сан-Хосе»;

4. Дебют дуэта Лиллард и Адетокунбо помог «Милуоки» одержать победу над «Филадельфией»;

5. «Ливерпуль» уверенно обыграл «Тулузу» в ЛЕ;

6. «Зенит» — лучший российский клуб по числу воспитанников, выступающих в высших лигах мира;

7. «Ньюкасл» составил список кандидатов на замену Сандро Тонали;

8. Воронков подрался с тафгаем «Монреаля» в своём дебютном матче в НХЛ;

9. Андрей Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир ATP;

10. «Арис» без Кокорина проиграл «Бетису».