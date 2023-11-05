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«Вашингтон» одолел «Коламбус», а «Барса» вырвала победу у «Сосьедада». Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс», несмотря на заброшенную шайбу Дмитрия Воронкова; «Барселона» одолела «Реал Сосьедад», благодаря голу Рональда Араухо в добавленное время, американская теннисистка Джессика Пегула оказалась сильнее своей соотечественницы Кори Гауфф и вышла в финал Итогового чемпионата WTA.

1. «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус», у Воронкова — гол.

2. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», Захарян остался в запасе.

3. Пегула разгромила Гауфф и вышла в финал Итогового турнира WTA.

4. Гол и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Оттаву».

5. Матч Соболенко и Свёнтек перенесён на завтра, 6 ноября.

6. «Сан-Хосе» во втором матче подряд пропустил 10 шайб. Евгений Малкин оформил дубль.

7. «Ньюкасл» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в матче АПЛ.

8. Голевая Капризова помогла «Миннесоте» одолеть «Рейнджерс». У Панарина — гол + пас.

9. Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Халидж» в матче 12-го тура Про-Лиги.

10. Шайба Орлова и два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»