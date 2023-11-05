«Вашингтон» одолел «Коламбус», а «Барса» вырвала победу у «Сосьедада». Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс», несмотря на заброшенную шайбу Дмитрия Воронкова; «Барселона» одолела «Реал Сосьедад», благодаря голу Рональда Араухо в добавленное время, американская теннисистка Джессика Пегула оказалась сильнее своей соотечественницы Кори Гауфф и вышла в финал Итогового чемпионата WTA.
1. «Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Коламбус», у Воронкова — гол.
2. «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад», Захарян остался в запасе.
3. Пегула разгромила Гауфф и вышла в финал Итогового турнира WTA.
4. Гол и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Оттаву».
5. Матч Соболенко и Свёнтек перенесён на завтра, 6 ноября.
6. «Сан-Хосе» во втором матче подряд пропустил 10 шайб. Евгений Малкин оформил дубль.
7. «Ньюкасл» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в матче АПЛ.
8. Голевая Капризова помогла «Миннесоте» одолеть «Рейнджерс». У Панарина — гол + пас.
9. Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Халидж» в матче 12-го тура Про-Лиги.
10. Шайба Орлова и два ассиста Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс»