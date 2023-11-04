17 топ-событий воскресенья: футбол, баскетбол, хоккей, волейбол и Формула-1

Большое расписание на 5 ноября: начинаем с НХЛ, НБА и UFC, продолжаем Единой лигой, РПЛ, Лигой 1, Серией А, Примерой и Ф-1!

Посмотреть все события 5 ноября в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 2:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Вашингтон» на победный путь?

«Столичные» крайне плохо начали сезон, выиграв всего лишь раз в первых пяти матчах. Однако потом последовали три победы подряд — «Кэпиталз» поочерёдно обыграли «Нью-Джерси», «Миннесоту» и «Сан-Хосе». Последний матч тем не менее для «Вашингтона» получился неудачным — «Айлендерс» не только переиграли соперников, но и не позволили им забросить ни одной шайбы. Теперь Овечкин и Ко примут «Коламбус» в котором отличный ход набрал Дмитрий Воронков. Сможет ли самая нерезультативная команда Востока — «столичные» забили всего 19 голов — поправить своё положение?

Александр Овечкин Фото: Getty Images

🏀 2:00: «Орландо Мэджик» (3-2) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (3-2), регулярный чемпионат НБА

Интрига: сможет ли «Лос-Анджелесе Лейкерс» оформить в два раза больше побед, чем поражений?

Что первое бросается в глаза, так это то, что и «Орландо», и «Лейкерс» имеют одинаковое соотношение побед и поражений. «Мэджик» — молодая и боевая команда, которая в этом сезоне попробует свои силы выйти в плей-офф хотя бы с зоны плей-ин. Для подопечных Дарвина Хэма — очередное непростое противостояние. Сегодняшний «Орландо» — это не та команда, которая проигрывала постоянно в течение сезона-2022/2023. Удивительно, но в составе «Мэджик» лучший скорер — не Паоло Банкеро, первый номер драфта НБА 2022 года, а немецкий форвард Франц Вагнер (18,6), который по совместительству является действующим чемпионом мира.

Франц Вагнер Фото: Katelyn Mulcahy/Getty Images

🎾 2:30: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Ига Свёнтек (Польша, 2), Итоговый чемпионат WTA, 1/2 финала

Интрига: кто из лидеров рейтинга пробьётся в решающий матч?

Турнирная судьба свела в полуфинале Итогового чемпионата WTA в Канкуне первых двух ракеток мира — Арину Соболенко и Игу Свёнтек. Девушки встречались уже восемь раз в рамках WTA-тура, и счёт пока 5-3 в пользу польки. Ига была сильнее в Дохе, Штутгарте, Риме, на US Open — 2022 и в Штутгарте-2023, а Арина — на WTA Finals — 2021, 2022 и в Мадриде-2023. Победительница нового поединка сыграет в финале с кем-то из пары Джессика Пегула — Кори Гауфф.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжит ли Артемий Панарин набирать очки?

Российский форвард «Рейнджерс» находится в невероятной форме — Панарин набирал очки в каждом из 10 матчей на старте сезона! Да и сама команда не разочаровывает — «синерубашечники» одержали семь побед подряд, что позволяет им идти на втором месте Востока. «Миннесота» пока, напротив, не входит в восьмёрку лучших команд Запада, проиграв четыре последних матча. Кажется, фаворит очевиден, однако гостям придётся справляться без Игоря Шестёркина и Адама Фокса, которые пропустят игру из-за травм.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

👊 3:05*: Ринат Фахретдинов (Россия) — Элизеу дос Сантос (Бразилия), UFC Fight Night 231

*Время боя ориентировочное

Интрига: Фахретдинов продолжит восхищать Уайта?

Ринат Фахретдинов — один из самых быстро взлетающих парней в промоушене Даны Уайта. Скромный россиянин эффектно финиширует соперников, не стесняется использовать трэш-ток и выходил в октагон вместе с легендарным Олегом Тактаровым. Теперь на пути Рината опытный и неудобный бразилец Элизеу дос Сантос, на бумаге заметно уступающий в классе. Чтобы не смазать репутацию, Фахретдинову нужно побеждать максимально уверенно. Удастся?

🎾 4:00: Кори Гауфф/Джессика Пегула (США, 1) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарёва (Германия/Россия, 6), Итоговый чемпионат WTA, групповой этап — доигрывание матча при счёте 6:3, 1:1

Этот матч из-за дождей в Канкуне не может завершиться уже три дня. Российская теннисистка Вера Звонарёва вместе со своей напарницей Лаурой Зигемунд из Германии сохраняют хорошие шансы на выход в плей-офф Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Правда, для этого необходимо победить в заключительном поединке группового этапа первых ракеток мира Кори Гауфф и Джессику Пегулу. Задача, казалось бы сложная, но выполнимая. Вспомнить хотя бы третий круг Уимблдона, когда Вера и Лаура убрали американок с турнирного пути.

Вера Звонарёва и Лаура Зигемунд Фото: Sarah Stier/Getty Images

⚽️ 14:00: «Краснодар» — «Крылья Советов», РПЛ, 14-й тур

Интрига: обострят ли «Крылья» ситуацию в борьбе за первое место?

Воскресную программу 14-го тура РПЛ откроет матч в Краснодаре, куда приехали «Крылья Советов». «Быки» возглавляют таблицу, самарцы находятся на третьем месте. Обеим командам нельзя терять очки: «Краснодар» рискует упустить лидерство, а «Крылья» — место в топ-3. Команда Владимира Ивича отлично играет на своём стадионе (пять побед в шести матчах). Она не смогла справиться лишь с «Локомотивом», который отскочил в добавленное время. А «Крылья» плохо выступают на выезде — пять матчей без побед (в трёх они проиграли).

Воскресную программу 14-го тура РПЛ откроет матч в Краснодаре Фото: fckrasnodar.ru

🏀 16:00: «Зенит» — УНИКС, Единая лига, первый этап

Интрига: сможет ли «Зенит» набрать важные очки в матче с действующими чемпионами Единой лиги ВТБ?

Центральный матч недели: подопечных Хавьера Паскуаля ждёт очень и очень непростой соперник — УНИКС, который в прошлом сезоне впервые в своей истории стал чемпионом страны. Коллектив из Санкт-Петербурга является одним из главных претендентов на чемпионский титул, но команду слегка лихорадит в нападении — «Зенит» не входит даже в пятёрку лучших команд по результативности. УНИКС, в свою очередь, хороши в обороне.

Хавьер Паскуаль и Велимир Перасович Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»/РИА Новости

⚽️ 16:30: ЦСКА — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 14-й тур

Интрига: команды Юрана ни разу не обыгрывали ЦСКА в Москве. Получится ли на этот раз?

Кажется, армейцы постепенно избавляются от ничейного синдрома. Сначала нанесли первое в сезоне поражение «Краснодару» (1:0) в РПЛ, а потом обыграли «Оренбург» (3:1) в Кубке России. Красно-синие вернули себе место в топ-5, но наверняка рассчитывают на большее. «Пари НН» находится на шестом месте в таблице, однако бóльшую часть очков набирает в домашних матчах. На выезде пока всё очень тоскливо — ни одной победы в шести встречах, только один забитый мяч. Сергей Юран ни разу не обыгрывал ЦСКА в Москве, хотя приезжал туда и с «Шинником», и с хабаровским СКА. Получится ли у «Пари НН» изменить ситуацию в лучшую сторону? Или армейцы продлят победную серию?

Игорь Акинфеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 17:00: «Тулуза» — «Гавр», Лига 1, 11-й тур

Интрига: как проявит себя Кузяев?

У команды Далера Кузяева в последнее время всё складывается непросто. Четыре матча без побед, 13-е место в таблице, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь два очка. Правда, впереди игра с «Тулузой» — она соседствует с «Гавром» в таблице (12-я строчка). Может быть, это тот самый соперник, которого удастся обыграть? Правда, «Гавр» пока ни разу не побеждал в гостях, но и проиграл только однажды. Если Кузяев забьёт, то прервёт серию без голов, которая насчитывает два месяца. В последний раз он отличился 3 сентября (видимо, сработала магия Михаила Шуфутинского).

Далер Кузяев Фото: Elyxandro Cegarra/IMAGO/ТАСС

🏐 18:00: «Белогорье» — «Локомотив», Кубок России, первый матч 1/4 финала

Интрига: смогут ли белгородцы оклематься после провального матча в Суперлиге?

Полуфиналисты Кубка России прошлого года «Белогорье» точно знают и умеют играть в кубковых матчах. Тем более при домашних трибунах. Именно в Туле белгородцы вырвали матч у «Локо» в серии до двух побед в 1/4 финала чемпионата России (3:1). Поэтому эта четвертьфинальная встреча может преподнести немало сюрпризов гостям, где при равенстве выигранных матчей (второй состоится 11 ноября в Новосибирске) будет сыгран «золотой» сет.

МВК «Белогорье» Фото: belogorievolley.ru

⚽️ 19:05: «Монако» — «Брест», Лига 1, 11-й тур

Интрига: поможет ли Головин «Монако» сократить отставание от «ПСЖ»?

Александр Головин ярко стартовал в новом сезоне. Удачные действия россиянина не прошли мимо болельщиков «Монако». Сначала Сашу признали лучшим игроком команды в сентябре, а потом — и в октябре. Впрочем, в прошлом туре Головин не спас «Монако» от второго поражения в сезоне — проиграли «Лиллю» со счётом 0:2. В результате монегаски потеряли первое место в таблице (они уже откатились на третью строчку). Сейчас «Монако» отстаёт от лидирующего «ПСЖ» на четыре очка, но в случае победы сократит отставание до минимума. Получится?

Александр Головин Фото: Getty Images

⚽️ 19:30: «Локомотив» — «Спартак», РПЛ, 14-й тур

Интрига: забьёт ли Дзюба «Спартаку»?

Проигравший в дерби застрянет в середине таблицы, что явно не входит в планы ни тех, ни других. Как обычно, повышенное внимание будет приковано с Артёму Дзюбе, которого ждёт очередная встреча с бывшим клубом. Кстати, сам нападающий не забивает уже месяц. Приберёг результативные удары на матч со «Спартаком»? Красно-белые ужасно играют в гостях — четыре поражения подряд. Будет ли пятое? В прошлом сезоне команды встречались друг с другом четыре раза (с учётом Кубка), и всякий раз побеждали спартаковцы.

Даниил Пруцев против Наира Тикнизяна Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

🏎 20:00: Формула-1, Гран-при Бразилии, гонка

Интрига: как себя проявят герои квалификации?

Пятничная квалификация на трассе «Интерлагос» сумела принести неожиданные результаты. Ферстаппен и Леклер на первой линии – ничего нового, а вот за ними расположились два гонщика «Астон Мартин», причём проваливающий сезон Стролл оказался быстрее Алонсо. Теперь вопрос – как «зелёные» проявят себя в гонке? Есть ли у них хоть какой-то шанс удержаться рядом с дуэтом лидеров и не пропустить оказавшихся позади пилотов «Мерседеса» и «Макларена», а также Сайнса на «Феррари»? В целом шторм в третьем сегменте не позволил нам до конца понять силу всех команд – тем интереснее ждать старта гонки.

Как себя проявят герои квалификации? Фото: Mark Thompson/Getty Images

⚽️ 22:45: «Фиорентина» — «Ювентус», Серия А, 11-й тур

Интрига: тормознёт ли «Фиорентина» одного из лидеров Серии А?

«Ювентус» одержал четыре победы в последних пяти матчах Серии А и поднялся на второе место. «Интер», кстати, совсем близко — всего в двух очках впереди. Чёрно-белых ждёт рубка с «Фиорентиной», фанаты которой просто не переносят «Ювентус». Да и ещё игра во Флоренции, где туринцы не побеждали в Серии А с 2018 года. Сама «Фиорентина» проиграла два предыдущих матча, из-за чего покинула топ-6. Обращает на себя внимание неважная игра флорентийцев в обороне. Они пропустили уже 14 мячей — с таким результатом команда не входит даже в топ-10.

«Ювентус» одержал четыре победы в последних пяти матчах Серии А Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

⚽️ 23:00: «Реал» — «Райо Вальекано», Ла Лига, 12-й тур

Интрига: сколько мячей забьёт атака «Реала»?

Неделю назад «Реал» перевернул матч с «Барселоной». Мадридцы проиграли первый тайм, однако многое изменили с выходом возрастного Луки Модрича. Джуд Беллингем дважды огорчил соперника и не позволил «Жироне» уйти в небольшой отрыв. Если обратиться к статистике, то «Райо Вальекано» просто нечего ловить. «Реал» обыгрывает соперника на своём поле в 11 матчах подряд (речь только о Примере). Тут были вымученные победы (2:1, 1:0) и настоящие унижения (10:1, 5:1, 6:2, 4:0). С другой стороны, «Райо» забивает сопернику на выезде в четырёх из последних пяти матчей.

Джуд Беллингем Фото: Getty Images

🏀 23:30: «Сан-Антонио Спёрс» (3-2) — «Торонто Рэпторс» (2-4), регулярный чемпионат НБА

Интрига: поможет ли Виктор Вембаньяма «Сан-Антонио Спёрс» одержать очередную победу?

Французский новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма впечатляет — на старте сезона он набирает в среднем 20,6 очка, восемь подборов и 2,2 блок-шота, а в прошлом матче Вембаньяма и вовсе поразвлекался в матче с «Финикс Санз», набрав в общей сложности 38 очков и отметившись важными попаданиями за две минуты до конца основного времени. «Торонто», в свою очередь, с приходом нового главного тренера в лице Дарко Раяковича неудачно начал регулярный чемпионат НБА, имея в своём распоряжении две победы при четырёх поражениях, а Грег Попович традиционно любит наказывать новоиспечённых наставников.