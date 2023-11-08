Кучеров — лидер гонки бомбардиров НХЛ, Хачанов обыграл Летьена. Главное к утру

Нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров стал единоличным лидером в таблице бомбардиров НХЛ с 22 очками (10 шайб и 12 передач), российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Констана Летьена со счётом 6:4, 6:4 и вышел в четвертьфинал турнира в Метце, защитник «Порту» Пепе стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов, забив «Антверпену» в 40 лет и 254 дня. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Никита Кучеров стал единоличным лидером гонки бомбардиров НХЛ.

2. Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Метце, обыграв Летьена.

3. Пепе стал самым возрастным автором гола в истории Лиги чемпионов.

4. ХК ЦСКА всухую проиграл «Трактору» на домашнем льду, пропустив четыре шайбы.

5. Гол Сикана принёс «Шахтёру» победу над «Барселоной» в матче Лиги чемпионов.

6. «Боруссия» Дортмунд обыграла «Ньюкасл» в матче ЛЧ и вышла на первое место в группе F.

7. «Лейкерс» обратились в офис НБА с жалобой на судейство в матче с «Майами».

8. Артемий Панарин повторил достижение Ягра 17-летней давности.

9. «Милан» обыграл «ПСЖ» в матче 4-го тура Лиги чемпионов.

10. Ренан и Келлвен вызваны в олимпийскую сборную Бразилии на ноябрьские сборы.

За чем следить сегодня: