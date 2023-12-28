«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон», УЕФА подал в суд из-за дела о Суперлиге. Главное к утру
Гол и передача Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромить «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:1, УЕФА обратился в Европейский суд из-за дела о Суперлиге, нападающий «Палмейраса» Артур всё ещё не принял решения о переходе в «Зенит». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Рейнджерс» уверенно обыграл «Вашингтон» благодаря двум очкам Панарина. Овечкин без очков.
- УЕФА обратился в Европейский суд из-за дела о Суперлиге.
- Артур всё ещё не принял решение о переходе в «Зенит».
- СКА в четвёртый раз в сезоне обыграл ЦСКА благодаря «сухарю» Никиты Серебрякова.
- Евгений Малкин вышел на второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян.
- СМИ стала известна причина распада танцевальной пары Ангелопол и Ушакова.
- Кучеров забросил 300-ю шайбу в НХЛ.
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- Овечкин не может забить в основное время матча 17 игр подряд.
- Артём Дзюба снялся в фильме «Конец Славы».
Много ярких событий сегодня!
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