«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон», УЕФА подал в суд из-за дела о Суперлиге. Главное к утру

Гол и передача Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромить «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:1, УЕФА обратился в Европейский суд из-за дела о Суперлиге, нападающий «Палмейраса» Артур всё ещё не принял решения о переходе в «Зенит». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

«Рейнджерс» уверенно обыграл «Вашингтон» благодаря двум очкам Панарина. Овечкин без очков. УЕФА обратился в Европейский суд из-за дела о Суперлиге. Артур всё ещё не принял решение о переходе в «Зенит». СКА в четвёртый раз в сезоне обыграл ЦСКА благодаря «сухарю» Никиты Серебрякова. Евгений Малкин вышел на второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян. СМИ стала известна причина распада танцевальной пары Ангелопол и Ушакова. Кучеров забросил 300-ю шайбу в НХЛ. «Манчестер Сити» согласовал сделку по переходу Эчеверри, клуб заплатит € 25 млн. Овечкин не может забить в основное время матча 17 игр подряд. Артём Дзюба снялся в фильме «Конец Славы».