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«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон», УЕФА подал в суд из-за дела о Суперлиге. Главное к утру

«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон», УЕФА подал в суд из-за дела о Суперлиге. Главное к утру
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Гол и передача Артемия Панарина помогли «Нью-Йорк Рейнджерс» разгромить «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 5:1, УЕФА обратился в Европейский суд из-за дела о Суперлиге, нападающий «Палмейраса» Артур всё ещё не принял решения о переходе в «Зенит». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Рейнджерс» уверенно обыграл «Вашингтон» благодаря двум очкам Панарина. Овечкин без очков.
  2. УЕФА обратился в Европейский суд из-за дела о Суперлиге.
  3. Артур всё ещё не принял решение о переходе в «Зенит».
  4. СКА в четвёртый раз в сезоне обыграл ЦСКА благодаря «сухарю» Никиты Серебрякова.
  5. Евгений Малкин вышел на второе место по количеству голов в НХЛ среди россиян.
  6. СМИ стала известна причина распада танцевальной пары Ангелопол и Ушакова.
  7. Кучеров забросил 300-ю шайбу в НХЛ.
  8. «Манчестер Сити» согласовал сделку по переходу Эчеверри, клуб заплатит € 25 млн.
  9. Овечкин не может забить в основное время матча 17 игр подряд.
  10. Артём Дзюба снялся в фильме «Конец Славы».
Много ярких событий сегодня!
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