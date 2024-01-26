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26 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Результативная феерия Никиты Кучерова, зарплата Килиана Мбаппе в «Реале». Главное к утру
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Гол и две передачи российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Аризону Койотс» со счётом 6:2, стало известно, сколько будет зарабатывать французский нападающий Килиан Мбаппе после перехода в мадридский «Реал», «Атлетико» (Мадрид) с минимальным счётом обыграл «Севилью» (1:0) и вышел в полуфинал Кубка Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Аризону».
  2. Стало известно, какую зарплату будет получать Мбаппе в «Реале».
  3. «Атлетико» обыграл «Севилью» и вышел в полуфинал Кубка Испании.
  4. Джокович одержал 33 победы подряд на Australian Open и повторил рекорд Моники Селеш.
  5. Форвард «Зенита» Кассьерра интересен «Севилье», Матео также предлагали «Атлетико» — AS.
  6. Стоимость «Интер Майами» выросла на 74% после прихода Месси в клуб.
  7. В «Барселоне» приняли решение по будущему Хави.
  8. Леброн Джеймс установил уникальное достижение Матчей всех звёзд НБА.
  9. «Эдмонтон» одержал 15-ю победу подряд, всухую обыграв «Чикаго».
  10. Брат Бензема отреагировал на слухи о готовности Анчелотти вернуть игрока в «Реал».
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