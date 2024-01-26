Результативная феерия Никиты Кучерова, зарплата Килиана Мбаппе в «Реале». Главное к утру

Гол и две передачи российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Аризону Койотс» со счётом 6:2, стало известно, сколько будет зарабатывать французский нападающий Килиан Мбаппе после перехода в мадридский «Реал», «Атлетико» (Мадрид) с минимальным счётом обыграл «Севилью» (1:0) и вышел в полуфинал Кубка Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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