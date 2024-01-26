Результативная феерия Никиты Кучерова, зарплата Килиана Мбаппе в «Реале». Главное к утру
Гол и две передачи российского нападающего Никиты Кучерова помогли «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграть «Аризону Койотс» со счётом 6:2, стало известно, сколько будет зарабатывать французский нападающий Килиан Мбаппе после перехода в мадридский «Реал», «Атлетико» (Мадрид) с минимальным счётом обыграл «Севилью» (1:0) и вышел в полуфинал Кубка Испании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Гол и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Аризону».
- Стало известно, какую зарплату будет получать Мбаппе в «Реале».
- «Атлетико» обыграл «Севилью» и вышел в полуфинал Кубка Испании.
- Джокович одержал 33 победы подряд на Australian Open и повторил рекорд Моники Селеш.
- Форвард «Зенита» Кассьерра интересен «Севилье», Матео также предлагали «Атлетико» — AS.
- Стоимость «Интер Майами» выросла на 74% после прихода Месси в клуб.
- В «Барселоне» приняли решение по будущему Хави.
- Леброн Джеймс установил уникальное достижение Матчей всех звёзд НБА.
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- Брат Бензема отреагировал на слухи о готовности Анчелотти вернуть игрока в «Реал».
Все результаты игрового дня НХЛ 26 января
Много ярких событий сегодня!
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