Овечкин забил в пятом матче подряд, Кот-д'Ивуар выиграл Кубок Африки. Главное к утру

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил голевую серию до пяти матчей благодаря заброшенной шайбе в ворота «Ванкувер Кэнакс», сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок африканских наций, одержав волевую победу над Нигерией со счётом 2:1, «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» в Супербоуле, вырвав победу на последних секундах овертайма. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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