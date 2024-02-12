Овечкин забил в пятом матче подряд, Кот-д'Ивуар выиграл Кубок Африки. Главное к утру
38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил голевую серию до пяти матчей благодаря заброшенной шайбе в ворота «Ванкувер Кэнакс», сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок африканских наций, одержав волевую победу над Нигерией со счётом 2:1, «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» в Супербоуле, вырвав победу на последних секундах овертайма. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Ванкуверу» в овертайме.
- Кот-д'Ивуар выиграл домашний Кубок африканских наций, одержав волевую победу над Нигерией.
- «Канзас-Сити Чифс» победил в Супербоуле, вырвав победу на последних секундах овертайма.
- Победный мяч Головина помог «Монако» обыграть «Ниццу» и подняться на третье место в Лиге 1.
- Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по длительности голевой серии игроков 38+ лет.
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