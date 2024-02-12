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12 фераля: главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты Супербоула. трансферные слухи

Овечкин забил в пятом матче подряд, Кот-д'Ивуар выиграл Кубок Африки. Главное к утру
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38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил голевую серию до пяти матчей благодаря заброшенной шайбе в ворота «Ванкувер Кэнакс», сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок африканских наций, одержав волевую победу над Нигерией со счётом 2:1, «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» в Супербоуле, вырвав победу на последних секундах овертайма. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Ванкуверу» в овертайме.
  2. Кот-д'Ивуар выиграл домашний Кубок африканских наций, одержав волевую победу над Нигерией.
  3. «Канзас-Сити Чифс» победил в Супербоуле, вырвав победу на последних секундах овертайма.
  4. Победный мяч Головина помог «Монако» обыграть «Ниццу» и подняться на третье место в Лиге 1.
  5. Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по длительности голевой серии игроков 38+ лет.
  6. Рейтинг WTA, 12 февраля: Касаткина и Рыбакина улучшили свои позиции.
  7. «ПСЖ» изменил позицию по возможному уходу Килиана Мбаппе.
  8. «Милан» благодаря голу Эрнандеса обыграл «Наполи».
  9. «Барселона» не смогла победить «Гранаду», несмотря на дубль Ямала.
  10. Денис Глушаков подпишет контракт с «Ростовом», а с лета войдёт в штаб Карпина — источник.
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