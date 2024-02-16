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Кучеров обыграл Маккиннона, Промеса могут экстрадировать из ОАЭ. Главное к утру

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров помог своей команде переиграть «Колорадо Эвеланш» (6:3) и смог набрать больше очков, чем его главный конкурент в гонке бомбардиров Натан Маккиннон, нидерландский адвокат высказался о том, что власти ОАЭ могут экстрадировать футболиста Квинси Промеса в Нидерланды, главный тренер «Баварии» Томас Тухель раскритиковал своих игроков после поражения в матче с «Лацио» (0:1). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Кучеров выиграл очковую дуэль у Маккиннона, а «Тампа» нанесла поражение «Колорадо».

2. Нидерландский адвокат: Промеса могут арестовать в ОАЭ и экстрадировать.

3. Тухель — игрокам «Баварии»: вы не так хороши, как я думал.

4. Сехудо на русском языке обратился к Двалишвили на пресс-конференции UFC 298.

5. Стало известно, кого «ПСЖ» рассчитывает подписать на замену Мбаппе.

6. «Милан» разгромил «Ренн» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

7. Хет-трик из голевых передач Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Монреаль».

8. Гаттузо — после матча с «Шахтёром» в Лиге Европы: за 30 лет опыта я такого ещё не видел.

9. Овечкин встал на защиту Кучерова, которого освистали во время Матча звёзд НХЛ.

10. РПЛ заняла второе место в Европе по некоммерческим доходам в 2022 году.