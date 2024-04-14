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14 апреля главные новости спорта, результаты футбола, результаты НХЛ, результаты UFC

«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф, немыслимый нокаут от Макса Холлоуэя. Главное к утру
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«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» и поднялся в зону плей-офф Восточной конференции НХЛ, Макс Холлоуэй нокаутировал Джастина Гэтжи на UFC 300 за секунду до конца времени боя, «Интер Майами» благодаря голам Лионеля Месси и Луиса Суареса вышел в лидеры Восточной конференции МЛС. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» обыграл «Тампу», Овечкин и Кучеров — без очков.
  2. Появилось видео сумасшедшего нокаута в бою ХоллоуэйГэтжи за секунду до конца.
  3. Голы Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу в матче со «Спортинг Канзас-Сити».
  4. Мэттьюспервый за 28 лет игрок НХЛ с 69 голами в сезоне.
  5. Гол и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в дерби НХЛ.
  6. «Питтсбург» проиграл дома «Бостону» и пропустил «Вашингтон» в зону плей-офф.
  7. Гол Жоау Феликса принёс победу «Барселоне» в выездном матче с «Кадисом».
  8. Арман Царукян одержал победу над Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.
  9. Алекс Перейра нокаутировал Джамала Хилла в первом раунде.
  10. Результаты турнира UFC 300.
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