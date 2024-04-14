«Вашингтон» вернулся в зону плей-офф, немыслимый нокаут от Макса Холлоуэя. Главное к утру

«Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» и поднялся в зону плей-офф Восточной конференции НХЛ, Макс Холлоуэй нокаутировал Джастина Гэтжи на UFC 300 за секунду до конца времени боя, «Интер Майами» благодаря голам Лионеля Месси и Луиса Суареса вышел в лидеры Восточной конференции МЛС. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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