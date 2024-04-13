Спортивное 14 апреля: выбьет ли Кучеров 100 передач, кто станет претендентом на пояс Махачева? Лучшие матчи только для вас!

Топ-события воскресенья: битвы за плей-офф в НХЛ, UFC 300, футбол и марафон 70 км в лыжах

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Время в материале указано по Москве.

🏒 00:00: «Филадельфия Флайерз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 апреля 2024, воскресенье. 00:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вмешается ли «Филадельфия» в спор за плей-офф?

Из пяти команд Востока, которые продолжают бороться за два оставшихся места в кубковой весне, хуже всех положение у «Филадельфии». Причём они сами выстрелили себе в ногу, выдав серию из восьми поражений – при том, что у конкурентов остаётся ещё одна игра в запасе. Последний матч «лётчики» выиграли и сейчас отстают от зоны плей-офф на одно очко. Чтобы окончательно не поставить крест на своих перспективах, им надо продолжать выигрывать. На очереди – потерявший всякую турнирную мотивацию «Нью-Джерси».

🏒 0:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 апреля 2024, воскресенье. 00:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выбьет ли Кучеров 100 передач за сезон?

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу. «Вашингтон» в марте подарил своим болельщикам надежду на продолжение сезона – несмотря на распродажу игроков в дедлайн, команда много выигрывала и на полную катушку включилась в борьбу за плей-офф. Но последние недели «столичные» только и делают, что проигрывают, — семь из восьми матчей. Они выпали из восьмёрки, и их положение уже можно назвать критическим. С «Тампой» надо обязательно брать очки, а ещё лучше – выигрывать. Соберётся ли команда Овечкина на финишный спурт? Для Никиты Кучерова это тоже важный матч, он приближается к великому достижению. Ещё две передачи, и он покорит исторический рубеж в 100 ассистов, чего в XXI веке не удавалось ещё ни одному игроку.

🏒 2:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 апреля 2024, воскресенье. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: дотянется ли Мэттьюс до рубежа в 70 шайб?

Остон Мэттьюс забросил уже 68 шайб – это на 14 больше, чем ближайший преследователь. Американский нападающий уже побил рекорд XXI века по голам за сезон, который ранее принадлежал Александру Овечкину, и «Морис Ришар Трофи» у него уже, можно сказать, в кармане. Теперь весь хоккейный мир замер в ожидании, сможет ли он покорить планку в 70 шайб? Такого не было с 1993 года, когда Теэму Селянне и Александр Могильный синхронно настреляли по 76 голов.

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 апреля 2024, воскресенье. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Питтсбург» свою очковую серию?

Звёздный костяк «Питтсбурга» переживает вторую молодость и на своих уже немолодых (по хоккейным меркам, разумеется), плечах тащит свою команду в плей-офф. «Пингвины», которых зимой уже списали со счетов, набирают очки 10 матчей подряд и выиграли семь из них. В числе пострадавших – и прямые конкуренты за плей-офф, и такие монстры, как «Рейнджерс» и «Тампа». На очереди – «Бостон»?

👊 5:00*: UFC 300: Чарльз Оливейра (Бразилия) — Арман Царукян (Армения);

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет претендентом на пояс Махачева?

Чарльз Оливейра и Арман Царукян встретятся в претендентском бою, победитель которого практически наверняка станет следующим соперником Ислама Махачева. Бразилец — бывший чемпион лёгкого веса, который может похвастаться богатейшим опытом и охапкой бонусов за красивые и драматичные победы. На стороне Царукяна — молодость, мотивация и тактический универсализм. Поединок просто обязан получиться захватывающим.

👊 6:00*: UFC 300: Джастин Гэтжи (США) — Макс Холлоуэй (США)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: бой за самый странный пояс UFC

Лига UFC всё больше становится похожей на реслинг. Пару лет назад, помимо стандартных чемпионских поясов, было решено ввести титул BMF: если говорить мягко, это пояс самого плохого парня лиги. На турнире UFC 300 этот странный титул будет защищать Джастин Гэтжи, а в качестве претендента выступит Макс Холлоуэй, который решил сменить весовую категорию. Джастина и Макса нельзя назвать плохими парнями в привычном смысле этого слова, зато они устраивают самые кровавые бои. Этот поединок точно получит бонус за зрелищность.

👊 7:00*: UFC 300: Алекс Перейра (Бразилия) — Джамал Хилл (США)

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Перейра — настоящий чемпион?

Полутяжёлый дивизион — самый нестабильный в UFC. Чемпионы меняются каждый год и не по одному разу: сенсационные поражения, травмы и странные судейские решения никому не дают закрепиться на вершине. Сейчас чемпион — Алекс Перейра, который ещё совсем недавно владел титулом в среднем весе. Противостоять ему будет бывший чемпион Джамал Хилл, который оставлял пояс из-за травмы. Бой обязан быть непредсказуемым: не зря же встреча Перейры и Хилла возглавляет настолько крутой турнир.

🎿 10:00: Лыжи, чемпионат России — 2024. Мужской масс-старт, 70 км (классический стиль)

Интрига: кто выиграет последнюю гонку сезона?

Мужским супермарафоном в Мончегорске в рамках чемпионата страны завершится программа официального лыжного сезона. Многие сильнейшие лыжники после изматывающей гонки в гору на финале Кубка России в Кировске отказались от поездки в Мончегорск, а потому главным фаворитом выглядит Илья Семиков. Кто сможет составить ему конкуренцию? Алексей Шемякин, Александр Гребенько, Евгений Белов. В прошлом сезоне чемпионом России в супермарафоне стал Сергей Устюгов, но тогда гонка проходила коньковым стилем.

🎯 11:00: Биатлон, Кубок Содружества, четвёртый этап, Мурманск. Масс-старт (женщины, 12,5 км)

Интрига: удивит ли Россию белорусская биатлонистка Анна Сола?

Стреляющие лыжницы закрывают сезон. Анна Сола выиграла спринт, не допустив ни одной ошибки. Повторит ли она свой успех в масс-старте? И помешают ли ей россиянки? Рассудит гонка в Мурманске!

Сола выиграла в спринте на Кубке Содружества. Говорит, открылось второе дыхание: Сола — о победе в спринте на Кубке Содружества: я будто обрела второе дыхание

🎯 13:00: Биатлон, Кубок Содружества, четвёртый этап, Мурманск. Масс-старт (мужчины, 15 км)

Интрига: выиграет ли Латыпов общий зачёт Кубка Содружества — 2023/2024?

Последняя гонка сезона и идеальная возможность завершить биатлонный год на мажорной ноте для Эдуарда Латыпова. Главный соперник в борьбе за общий зачёт — Антон Смольский — в спринте выглядел неважно, а значит, все в руках у Эдика. Только бы не промахнуться!

⚽️ 14:00: «Гавр» — «Нант», Лига 1, 29-й тур

Интрига: как проявит себя Кузяев в матче с прямым конкурентом?

Перед стартом сезона «Гавр» считался явным аутсайдером Лиги 1. Команда только вернулась в высшую лигу и уступала большинству соперников по стоимости состава. Однако уже апрель, а «Гавр» по-прежнему не в зоне вылета. Теперь наступает решающий момент, и особенно важным будет матч с «Нантом». У команд по 28 очков, всего на два очка больше, чем у клубов из зон стыков и вылета. Так что победить в этом матче, тем более на своём поле, для «Гавра» крайне важно. И, конечно, следим за Кузяевым, который вполне может стать решающим фактором в игре.

⚽️ 14:15: «Урал» — «Динамо» Москва, РПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Динамо» утопит «Урал» и приблизится к лидерам?

У команды Гончаренко плачевное положение: после мощного старта всего одна победа в чемпионате с августа (!), а в последних шести турах — пять поражений и одна ничья. «Урал» уже в зоне стыков, и по итогам тура его может догнать по очкам «Балтика». Ещё и «Динамо» есть за что биться — нужно удерживать место в топ-3 и гнаться за лидерами. Так что очки нужны обеим командам.

🏐 15:00: «Динамо» Москва — «Локомотив», Суперлига, женщины, 1/2 финала чемпионата России, пятый матч

Интрига: кто станет вторым финалистом чемпионата России?

Пятому матчу быть! «Динамо» в пяти партиях дожало соперниц из Калининграда на своей площадке и готовится к решающей встрече, которая также состоится в Москве. Пока соперницы по финалу «Динамо-Ак Барс» уже какой день отдыхают, второй матч серии подряд этой пары заканчивается на тай-брейке. Что нас ждёт в воскресенье?

⚽️ 16:00: «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: удержится ли команда Клоппа в гонке за титулом?

«Ливерпуль» ещё недавно был на первом месте, но осечка с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в прошлом туре опустила команду на вторую строчку. Положение всё ещё неплохое: с «Арсеналом» равенство по очкам, а «Сити» отстаёт на одно. Однако ошибаться больше нельзя, и в игре с «Пэлас» Клоппа устроит только победа. Удастся ли её добыть? Или «Ливерпуль» превратится в аутсайдера гонки?

🏆 🎾 16:00*: Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Стефанос Циципас (Греция, 12), Монте-Карло, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Циципас третий титул в Монте-Карло?

Каспер Рууд и Стефанос Циципас синхронно преподнесли сенсации в полуфиналах «Мастерса» в Монте-Карло, выбив из сетки двух лидеров мирового рейтинга — Новака Джоковича и Янника Синнера. Отметим, что Циципас уже дважды побеждал в Монако (2021, 2022), был финалистом «Ролан Гаррос» (2021). У Рууда тоже есть большие достижения на грунте — он дважды был в финале парижского ТБШ (2022, 2023). На уровне основных сеток ATP теннисисты встречались трижды — в Мадриде-2021 и Лос-Кабосе-2024 сильнее был Каспер, а в Торонто-2021 — Стефанос.

⚽️ 16:45: «Факел» — «Ростов», РПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли борющийся за выживание «Факел» с сильным соперником?

Магия Воронежа нужна как никогда. «Факел» занимает 11-е место и нуждается в очках, чтобы оторваться от зоны стыков. Побеждать по возможности надо всех, однако «Ростов» — не самый простой соперник для таких задач. Команда Карпина преобразилась весной и вообще не проигрывает: всего одна ничья в четырёх матчах. Так что, скорее всего, либо «Факел» приблизится к своей задаче, либо «Ростов» продолжит ползти вверх по таблице.

⚽️ 18:30: «Арсенал» Лондон — «Астон Вилла», АПЛ, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: удержится ли «Арсенал» на первом месте?

Лондонский клуб не становился чемпионом 20 лет, а сейчас близок к завоеванию титула как никогда. Уже середина апреля, а команда Артеты на первом месте. Правда, «Ливерпуль» отстаёт лишь по дополнительным показателям, а «Сити» — на одно очко. Права на ошибку у Артеты нет — надо побеждать всех на своём пути. К слову, пока «Арсенал» с этой задачей справляется: команда в 2024 году разносит лигу и в 11 матчах лишь однажды потеряла очки, сыграв вничью с как раз с «Сити». Поход за трофеем продолжится или Эмери со своей «Виллой» испортит настроение бывшему клубу?

⚽️ 19:00: «Крылья Советов» — «Рубин», РПЛ, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто подтянется к «Спартаку» по итогам волжского дерби?

«Крылья» и «Рубин» не из одного города, но у них всё равно дерби — волжское. А тут команды ещё и соседствуют в таблице: самарцы с 33 очками седьмые, казанцы (32) — восьмые. Чуть выше находится «Спартак», и победа в дерби позволит к нему приблизиться, а при удачных обстоятельствах и вовсе обогнать. Чем же закончится противостояние Осинькина и Рахимова?

♟ 21:30: Шахматы, Турнир претендентов — 2024, 9-й тур

Интрига: сможет ли Непомнящий во второй раз победить Фируджу?

Во 2-м туре Турнира претендентов – 2024 Ян Непомнящий белыми фигурами добился своей первой победы, обыграв Алирезу Фируджу, которого перед стартом соревнования многие относили к фаворитам. Однако, как оказалось, француз иранского происхождения находится не в лучшей форме. Он застрял в нижней половины турнирной таблицы и пока запоминается только модными образами. Может быть, Непомнящий с таким Фируджей сможет справиться и чёрными?

В женском турнире Александра Горячкина чёрными сыграет с Анной Музычук, а Екатерина Лагно тоже чёрными будет противостоять Хампи Конеру.

⚽️ 22:00: «Реал Сосьедад» — «Альмерия», Примера, 31-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: забьёт ли Захарян худшей команде чемпионата?

«Альмерия» и правда не в порядке: последнее место, всего 13 очков в 30 турах и ужасающая разница забитых и пропущенных мячей — 28-60. «Сосьедад» же замыкает еврокубковую зону и математически ещё может вместо Лиги конференций запрыгнуть в Лигу Европы, а то и в Лигу чемпионов. В любом случае нужно брать все очки на финише сезона, и «Альмерия» для этого подходит идеально. Может, ещё и разыгравшийся Захарян забьёт? Было бы вообще волшебно.

🏀 22:30: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: самый важный матч в сезоне для «пеликанов»

В Западной конференции «Нью-Орлеан Пеликанс» находится на шестом месте. «Пеликаны» опережают идущий пятым «Финикс» на одно очко. Поэтому матч с «Лос-Анджелес Лейкерс» для Зайона Уильямсона и компании невероятно важен. Если «Нью-Орлеан» одержит победу, то гарантирует себе прямое попадание в плей-офф, минуя стадию плей-ин. «Озёрники» же сейчас восьмые в турнирной таблице и намерены сохранить свою строчку. В самый ответственный момент «пеликаны» дрогнут?

🏀 22:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 14 апреля 2024, воскресенье. 22:30 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: какое место по итогу займут «волки» и «солнечные» в Западной конференции?

Последний матч регулярного чемпионата «Миннесота Тимбервулвз» и «Финикс Санз» проведут между собой. «Волки» бьются с «Оклахомой» и «Денвером» за первую строчку Западной конференции – у каждой из команд аналогичный результат – 56 побед и 25 поражений, поэтому если каждая из них выиграет свой матч, то итоговое расположение будет считаться по дополнительным показателям. «Финикс» же борется с «Нью-Орлеаном» за шестое место, которое даёт право напрямую попасть в плей-офф. В общем, для каждого клуба матч очень важный, но кто же в итоге победит?

🏀 22:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «молнии» завершат регулярный чемпионат на первом месте Запада?

«Даллас Маверикс» под конец регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации разыгрался не на шутку. Команда уже гарантировала себе пятое место в Западной конференции, а вот у «Оклахома-Сити Тандер» продолжается борьба за первую строчку в турнирной таблице. «Молнии» обгоняют «Миннесоту» и «Денвер» по дополнительным показателям и если обыграют коллектив во главе с Лукой Дончичем, то закончат регулярку на первом месте. Шей Гилджес-Александер поможет «Оклахоме» добиться успеха?