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Путин высказался об участии россиян на ОИ-2024, у Овечкина — антирекорд. Главное к утру

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции высказался по поводу участия российских спортсменов на Олимпийских играх – 2024 в Париже в нейтральном статусе, «Ливерпуль» проиграл «Юниону» (1:2) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Путин о поездке на Олимпийские игры — 2024: нужно изучать, хотят ли нас отсечь от медалей?

2. «Ливерпуль» проиграл «Юниону», но всё равно занял первое место в группе Лиги Европы.

3. Александр Овечкин установил личный антирекорд по безголевой серии в НХЛ.

4. «Зенит» не получал от «Фламенго» предложений о трансфере Клаудиньо.

5. «Барселона» готова заплатить более € 25 млн за молодого таланта Эчеверри из «Ривер Плейт».

6. «Спартак» готовит предложение по трансферу полузащитника «Црвены Звезды» — Ghanasoccernet.

7. Никита Кучеров первым в текущем сезоне НХЛ достиг 50 очков.

8. Дмитрий Хохлов возглавил молодёжную команду «Локомотива».

9. «Коламбус» установил новый рекорд НХЛ, одержав необычную победу в матче с «Торонто».

10. В Италии похвалили Алексея Миранчука за игру в матче с «Ракувом» в Лиге Европы.