13 топ-матчей пятницы: НХЛ, НБА, биатлон, полуфиналы гандбольного ЧМ и футбол

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🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжат ли русские лидировать в клубе из Огайо?

Пожалуй, этот сезон «Коламбуса» уже не спасти. Джонни Годро и Патрик Лайне не отрабатывают свои контракты суперзвёзд, тренер хаотично тасует звенья, а защита остаëтся одной из худших в НХЛ даже после летних усилений. Остаётся надеяться на то, что Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, которые выбились в число лидеров по результативности, продолжат свой прогресс. «Коламбус» недавно даже отрабатывал драки на тренировках, Воронкову должно понравиться.

🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК Филадельфия Флайерз Филадельфия Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ну когда же Овечкин забьëт?

Любой матч «столичных» сейчас мы в основном рассматриваем под одним углом. Даже для 38-летнего Овечкина серия в 10 игр без голов — это non plus ultra. «Филадельфия» Джона Тортореллы в этом году играет неожиданно успешно. Вернулся в состав пропустивший полтора сезона Шон Кутюрье, один из лучших оборонительных форвардов НХЛ, а молодые защитники сделали большой шаг вперёд. Даже если «лëтчики» не окажутся в кубковой восьмёрке, прямо сейчас играть против них и забивать голы весьма трудно.

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🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 15 декабря 2023, пятница. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Кливленд» отомстить «Бостону» за вчерашнее поражение?

Вчерашнее поражение в матче с «Бостоном» привело «Кливленд» к падению на восьмую строчку в таблице Восточной конференции. Ожидания от команды, которая хочет стать будущей династией на Востоке, гораздо выше. У «Бостона», в свою очередь, лучший результат в лиге наравне с «Миннесотой» и мини-серия из двух побед. Тем не менее «кельты», возможно, сыграют эту встречу без Джейлена Брауна, который повредил лодыжку в предыдущем матче. Решение о его участии будет принято непосредственно перед игрой. Сможет ли «Кливленд» не допустить второй победы подряд от «Селтикс»?

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🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 15 декабря 2023, пятница. 04:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Даллас» продолжить своё победное шествие против лидера Запада?

Травма Кайри Ирвинга не помешала «Далласу» оформить победную серию уже из четырёх матчей. Достигнуто это было за счёт отличной эффективности исполнения бросков. В матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» техасскому коллективу удалось попасть 48,8% своих дальних бросков. Правда, участие одних из лучших шутеров команды Тима Хардуэя и Сета Карри в грядущем матче находится под вопросом. «Миннесота», в свою очередь, уступила «Нью-Орлеан Пеликанс» в своём последнем матче и прервала свою победную серию. Тем не менее «Тимбервулвз» всё так же лидируют на Западе. Сможет ли «Даллас» нанести второе подряд поражение лидеру лиги?

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🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 декабря 2023, пятница. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто будет сильнее в битве двух фаворитов «Арт Росс Трофи»?

Коннор Макдэвид провалил старт сезона, играя на фоне травмы, однако под руководством своего юниорского тренера Криса Ноблоха набрал победную форму, как и весь «Эдмонтон». Никита Кучеров тащит за собой нападение «Тампы», сильно потерявшее в глубине и качестве в последние годы, и лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с отрывом в девять очков от Макди. Как сыграют две суперзвезды НХЛ друг против друга?

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: на что способны «Голден Стэйт» без Дрэймонда Грина?

Одиозный тяжёлый форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин снова стал героем жёсткого инцидента. На этот раз досталось центровому Юсуфу Нуркичу. Пока что неизвестно, на какой срок получит дисквалификацию игрок, который уже отбывал наказание в этом сезоне после удушающего приёма на Руди Гобере. Тогда Грин пропустил пять игр, сейчас эксперты ожидают, что Дрэймонд может пропустить порядка 10 встреч. Всё это происходит в момент, когда «Голден Стэйт» находится лишь на 11-й строчке в Западной конференции. «Клипперс» же наладили свои проблемы после перехода Хардена и имеют серию из пяти побед. Кто окажется сильнее?

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🎯 16:15: Биатлон — Кубок мира — 2023/2024, третий этап. Спринт, мужчины

Интрига: вернулся ли Йоханнес Бё на «золотые» рельсы?

Гонка преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене сложилась идеально для Йоханнеса Бё. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» прорвался вверх с 11-го места и добыл первую в сезоне победу. Добавило хорошего настроения ему и то, что его старший брат Тарьей впервые за 12 лет (!) примерил жёлтую майку лидера. Смогут ли братья Бё превратить свой локальный успех в солидную серию? Первая гонка этапа в Ленцерхайде может дать ответ на этот вопрос.

🏐 19:30: Швеция — Франция, гандбол — ЧМ-2023, 1/2 финала

Интрига: справится ли Швеция с олимпийскими чемпионками?

Швеция широкими шагами добралась до полуфинала чемпионата мира, однако стоит помнить, что по ходу турнира она не встречалась с соперниками, которые относились к числу главных фаворитов. Четвертьфинал с Германией тоже оказался довольно лёгким – 27:20. Но теперь скандинавской команде с лучшей обороной предстоит сыграть с действующими олимпийскими чемпионками из Франции – вот это будет настоящая проверка на прочность. Француженки, пожалуй, имеют большие шансы на победу в предстоящем полуфинале, но легко и просто им точно не будет…

👊 20:00: Александр Шлеменко (Россия) — Александр Илич (Сербия), RCC 17

Интрига: как Шлеменко проведёт свой самый важный реванш?

Александр Шлеменко — легенда, но возраст не щадит никого. Последние результаты Шторма откровенно не впечатляют, что понимает и сам боец, который решил закрыть своё самое досадное поражение. Шлеменко в Екатеринбурге проведёт реванш с Александром Иличем, который в первом бою нокаутировал Шторма за 20 секунд. Россиянин уверяет, что тогда рефери допустил ошибку, а сейчас Илича ждёт поражение. Но хватит ли ветерану сил?

⚽️ 21:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Иттихад», КЧМ, второй раунд

Интрига: кто из «саудовцев» выйдет в полуфинал на «Флуминенсе»?

«Аль-Иттихад», в отличие от соперника, уже провёл один матч на клубном чемпионате мира. В первом раунде команда вынесла «Окленд Сити» (3:0), а Карим Бензема и Н’Голо Канте забили по одному мячу. Но впереди куда более серьёзный соперник. «Аль-Ахли» (из Египта, не путать с саудовским клубом) по итогам прошлого сезона победил в африканской Лиге чемпионов. А на клубный чемпионат мира приехал уже в девятый раз. Справится ли «Аль-Иттихад» с соперником такого уровня? Кстати, уже известно, что победитель этого матча дальше сыграет с «Флуминенсе» — действующим победителем Кубка Либертадорес.

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🏐 22:30: Дания — Норвегия, гандбол — ЧМ-2023, 1/2 финала

Интрига: смогут ли датчанки подарить миру сенсацию?

Норвежские гандболистки – действующие чемпионки мира и главные претендентки на золото текущего турнира. Их соперницы по полуфиналу – датчанки – бодро прошли через групповые этапы и четвертьфинал: пусть и проиграли Японии на групповом этапе, но смотрелись здорово. В очном противостоянии двух скандинавских гандбольных держав Норвегия, конечно, фаворит, но Дания – из тех команд, которые способны подарить миру сенсацию, низвергнув чемпиона. Тем более при поддержке домашних трибун: все решающие матчи ЧМ-2023 играются в Хернинге.

⚽️ 22:45: «Дженоа» — «Ювентус», Серия А, 16-й тур

Интрига: «Ювентус» обойдёт «Интер» и поднимется на первое место?

Если «Ювентус» победит в Генуе, то выйдет на первое место в Серии А. По крайней мере, до ближайшего матча «Интера» (17 декабря). «Дженоа» сейчас тренирует чемпион мира Альберто Джилардино, но она находится всего в трёх очках от зоны вылета. Фаворит очевиден, но не спешите «хоронить» генуэзский клуб. В этом сезоне банда Джилардино разгромила на своём поле «Рому» (4:1) и едва не обыграла «Наполи» (2:2). С другой стороны, у «Юве» впечатляющая серия из 10 матчей без поражений в Серии А (восемь побед, две ничьих). В последних четырёх очных встречах в Гуне команды одержали по две победы.

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⚽️ 23:00: «Ноттингем Форест» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 17-й тур

Интрига: проиграет ли «Тоттенхэм» сопернику в АПЛ впервые в этом веке?

Обе команды решают диаметрально противоположные задачи. «Тоттенхэм» рубится за место в топ-4, а «Ноттингем» думает только о том, как бы не вылететь из элитного дивизиона. В последнее время лондонский клуб не радует результатами — четыре поражения в шести турах. Серия «Ноттингема» без побед в АПЛ составляет уже пять матчей (одна ничья, четыре поражения). В XXI веке команды играли друг с другом в чемпионате всего два раза. В обоих случаях побеждал «Тоттенхэм». А как будет на этот раз?