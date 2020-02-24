Ковальчук в «Вашингтоне», Логинов отказался от масс-старта. Главные новости дня

1. Российский нападающий Илья Ковальчук перешёл в «Вашингтон Кэпиталз», став одноклубником Александра Овечкина. Ранее Ковальчук выступал в «Монреаль Канадиенс».

2. Лидер сборной России Александр Логинов отказался от участия в масс-старте чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) из-за психологической неготовности после полицейского обыска в его гостиничном номере.

3. Сборная звёзд выиграла футбольный Кубок легенд, одолев в финале сборную России. Матч получился скандальным.

4. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над турчанкой Каглой Буюкаксай в первом раунде турнира в Дохе (Катар) со счётом 6:2, 6:2.

5. Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле стал автором очередного мяча в Серии А. В матче 25-го тура с «Дженоа» нападающий помог своей команде одержать победу со счётом 3:2. Для 30-летнего итальянца этот гол стал уже 27-м в 25 матчах Серии А. Таким образом, Иммобиле повторил рекорд Серии А, который в сезоне-1958/59 установил Антонио Аджелилло.

6. Руководство болгарского клуба «Лудогорец» направило официальный запрос УЕФА и «Интеру» в связи с эпидемией коронавируса в Италии. 27 февраля «Лудогорцу» предстоит провести ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Интером».

7. В матче «ПСЖ» и «Бордо» красную карточку получил бразильский форвард парижан Неймар. Это его первое удаление с октября 2017 года.

8. Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» заключил однолетний контракт на сумму $ 1,3 млн с Заком Богосяном, ранее выступавшим в «Баффало».

9. Французский футболист Адиль Рами, ставший игроком «Сочи», поприветствовал болельщиков команды на русском языке.

10. Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (3:5) оформил хет-трик Горди Хоу. Нападающий «пингвинов» выполнил все три условия: отметился заброшенной шайбой, подрался и отдал результативную передачу.