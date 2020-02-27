«Тинькофф Банк» стал спонсором РПЛ, Шарапова завершила карьеру. Главные новости дня

1. «Тинькофф Банк» официально стал спонсором Российской Премьер-лиги. В связи с этим чемпионат страны сменил название на Тинькофф Российская Премьер-Лига.

2. 32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова официально завершила профессиональную карьеру. Мария была первой ракеткой мира и пять раз побеждала в турнирах «Большого шлема».

3. Состоялись два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» в гостях обыграл мадридский «Реал» со счётом 2:1, «Ювентус» во Франции неожиданно уступил «Лиону» 0:1. Ответные матчи состоятся 17 марта. Также в вынесенном ответном матче 1/16 финала Лиги Европы шотландский «Рейнджерс» обыграл португальскую «Брагу» 1:0 и вышел в следующий раунд турнира.

4. Нападающий «Зенита» Артём Дзюба пропустит матч 20-го тура чемпионата России по футболу с «Локомотивом» из-за травмы.

5. На автодроме «Каталунья» в Барселоне завершился первый день второй серии официальных предсезонных тестов Формулы-1. Лучшее время по его итогам показал резервист «Альфа Ромео» Роберт Кубица. Даниил Квят — четвёртый.

6. Вспышка коронавируса в Италии серьёзно влияет на проведение спортивных мероприятий: есть риск отмены «Джиро д'Италия». Об отмене чемпионата мира по хоккею в соседней Швейцарии речи пока не идёт.

7. Мультимедийный сервис Okko Sport приобрёл права на показ MLS и матчей Кубка Суперлиги Аргентины.

8. Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер близок к переходу в «Ливерпуль» в летнее межсезонье. Англичане предлагают ему зарплату в € 8 млн плюс бонусы.

9. Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей может пропустить Умблдонский турнир и Олимпийские игры.

10. Лондонский «Челси» сделал предложение по вратарю мадридского «Атлетико» Яну Облаку. За него предлагают € 80 млн и Кепу Аррисабалагу.