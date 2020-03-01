Победа «Спартака» в дерби, сенсационное поражение «Ливерпуля». Главные новости дня

1. После зимнего перерыва возобновились матчи чемпионата России по футболу. В дерби московских «Динамо» и «Спартака» победу одержала команда Доменико Тедеско — 2:0.
2. Центральный матч 20-го тура между «Зенитом» и «Локомотивом» завершился вничью 0:0. Главное событие встречи — удаление главного тренера «Локо» Юрия Сёмина.
3. «Ливерпуль» сенсационно уступил в матче 28-го тура АПЛ «Уотфорду» со счётом 0:3, так и не сумев побить рекорд «Арсенала».
4. Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира в Дубае (ОАЭ), обыграв в финале Стефаноса Ципиаса.
5. Игроки «Хоффенхайма» и «Баварии» устроили акцию протеста во время матча команд в Бундеслиге: так они отреагировали на оскорбительные баннеры мюнхенских болельщиков в адрес владельца «Хоффе» Дитмара Хоппа.
6. На чемпионате Европы по биатлону победу в женском спринте одержала представительница Швеции Элизабет Хёгберг. Среди российских биатлонисток лучший результат показала Кристина Резцова, которая заняла 4-е место.
7. ЦСКА начал весеннюю часть чемпионата России по футболу с потери очков: «армейцы» в добавленное время ушли от поражения в матче с «Уралом».
8. Коронавирус продолжает вносить коррективы в жизнь спорта. В Италии на май перенесены четыре матча 26-го тура Серии А, в том числе игра «Интер» — «Ювентус».
9. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что не выступит на турнире в Лионе (Франция).
10. На этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) закончилась мужская индивидуальная гонка на 15 км классическим стилем. Победу одержал финн Ийво Нисканен. Россиянин Александр Большунов стал вторым.
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