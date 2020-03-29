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Коронавирус, 28 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось

Коронавирус, 28 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось
Другие / Прочие виды спорта 0

28 марта было зафиксировано не менее семи случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. Один из них скончался.

Стало известно, что диктор хоккейного клуба «Сент-Луис Блюз» Джон Келли сдал положительный тест на коронавирус COVID-19 и находится на карантине с 13 марта.

У президента Международной федерации каноэ (ICF) Хосе Перурены обнаружен коронавирус. 74-летний функционер был доставлен в больницу в городе Мадриде (Испания).

21-летняя чемпионка мира по биатлону среди юниоров россиянка Анастасия Халиуллина была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию. Вместе с ней в больнице оказались мама, тренер Екатерина Халиуллина и молодой человек Анастасии. Позже спортсменка сообщила, что её анализ отрицательный.

Защитник клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Спаркс» Сидни Уиз стала первой в женской НБА, у кого обнаружили коронавирус. Уиз прошла тест 25 марта после возвращения из Испании, где она выступала в местном первенстве.

Бывший баскетболист команды университета Сент-Джонс Ли Грин скончался от коронавируса COVID-19 в возрасте 49 лет. Он выступал в составе команды с 1991 по 1994 год.

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» объявил, что положительный результат теста на наличие коронавируса получен ещё у одного игрока клуба. Это второй случай в команде. Имя хоккеиста не называется, он сейчас находится в самоизоляции.

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