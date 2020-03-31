Новые даты Олимпийских игр, боя Хабиба и Фергюсона может не быть. Главные новости дня

1. Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа 2021 года



2. Проведение боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергергюсона снова под вопросом — Хабиб находится в Дагестане и не может вылететь в США. Однако президент UFC Дэна Уайт по-прежнему настаивает на том, что бой состоится.

3. УЕФА 1 апреля обсудит с главами национальных ассоциаций вопрос с переносом матчей



4. Клубы НХЛ «Эдмонтон» и «Калгари» объявили о сокращении более 280 человек.



5. В ФИБА в ближайшее время рассмотрят вопрос о возможном переносе чемпионата Европы 2021 года после того, как было принято окончательное решение о датах проведения летней Олимпиады в Токио.



6. Второй поединок украинского боксёра, бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика в супертяжёлой весовой категории с британцем Дереком Чисорой из-за продолжающейся пандемии коронавируса был перенесён на неопределённый срок.

7. Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, ныне выступающий за амстердамский «Аякс», принёс извинения за нарушения правил карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

8. Словацкая «Жилина» стала первой спортивной жертвой коронавируса - клуб объявил о самоликвидации.

9. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в «Инстаграме» объявил, что футболисты первой команды откажутся от 70% зарплаты, чтобы помочь клубу в непростое время.



10. Чемпионат мира по лёгкой атлетике из-за переноса Олимпийских игр в Токио отложен до 2022 года.