«Сент-Луис» вылетел из Кубка Стэнли, «Севилья» выиграла Лигу Европы. Главное к утру

«Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы, Немков выиграл Bellator 244, «Сент-Луис» выбыл из Кубка Стэнли. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. Испанская «Севилья» в шестой раз стала победителем Лиги Европы. В финале турнира в Кёльне «Севилья» со счётом 3:2 обыграла миланский «Интер».
2. «Сент-Луис Блюз», действующий обладатель Кубка Стэнли, выбыл из розыгрыша турнира, уступив в первом раунде плей-офф «Ванкувер Кэнакс».
3. Российский боец Вадим Немков стал победителем турнира Bellator 244.
4. Благодаря голу Ивана Проворова «Филадельфия» выбила «Монреаль» из Кубка Стэнли и впервые с 2012 года вышла во второй раунд плей-офф.
5. Португальская «Бенфика» отказалась от трансфера уругвайского форварда Эдинсона Кавани.
6. Совет директоров «Барселоны» допускает продажу Лионеля Месси.
7. Минспорт России отменил обязательное тестирование на коронавирус перед соревнованиями.
8. В грозненском «Ахмате» будет работать тренер, помогавший в «Спартаке» Невио Скале.
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