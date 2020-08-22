«Сент-Луис» вылетел из Кубка Стэнли, «Севилья» выиграла Лигу Европы. Главное к утру

«Севилья» обыграла «Интер» в финале Лиги Европы, Немков выиграл Bellator 244, «Сент-Луис» выбыл из Кубка Стэнли. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Испанская «Севилья» в шестой раз стала победителем Лиги Европы. В финале турнира в Кёльне «Севилья» со счётом 3:2 обыграла миланский «Интер».

2. «Сент-Луис Блюз», действующий обладатель Кубка Стэнли, выбыл из розыгрыша турнира, уступив в первом раунде плей-офф «Ванкувер Кэнакс».

3. Российский боец Вадим Немков стал победителем турнира Bellator 244.

4. Благодаря голу Ивана Проворова «Филадельфия» выбила «Монреаль» из Кубка Стэнли и впервые с 2012 года вышла во второй раунд плей-офф.

5. Португальская «Бенфика» отказалась от трансфера уругвайского форварда Эдинсона Кавани.

6. Совет директоров «Барселоны» допускает продажу Лионеля Месси.

7. Минспорт России отменил обязательное тестирование на коронавирус перед соревнованиями.

8. В грозненском «Ахмате» будет работать тренер, помогавший в «Спартаке» Невио Скале.

9. Гус Хиддинк возглавил сборную Кюрасао.