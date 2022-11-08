Кудерметова и Мертенс выиграли Итоговый, гол и шикарный пас Овечкина. Главное к утру

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в тандеме с бельгийкой Элисе Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде, Александр Овечкин забил в ворота «Эдмонтона», записав на свой счёт восьмую шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, а также отметился красивым ассистом, оглашён итоговый состав сборной России по футболу на товарищеские матчи в ноябре. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Кудерметова и Мертенс стали победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде.
2. Дубль Кузнецова и гол Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Эдмонтон».
3. Стал известен итоговый состав сборной России на товарищеские матчи в ноябре.
4. Гарсия стала победительницей Итогового турнира WTA, обыграв Соболенко в финале.
5. Источник: Педриньо отстранён от тренировок основного состава «Локомотива».
6. Отец Чистякова эмоционально высказался о словах гендиректора «Зенита» в адрес игрока.
7. Скиннер стал 163-м вратарём НХЛ, которому забил Овечкин. Россиянин почти догнал Мессье.
8. «Реал» потерпел первое поражение в Ла Лиге, уступив на выезде «Райо Вальекано».
9. Украина бойкотировала ЧМ по самбо в Киргизии. Решение не согласовали со спортсменами.
10. Отец Чистякова: «Зенит»? Я для себя понял точно: большие деньги — это большая грязь.
11. Овечкин исполнил роскошную передачу между ног, организовав гол для Кузнецова. Видео.
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