Медведев и Синнер разыграют титул, неудачный матч Панарина. Главное к утру

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл соотечественника Карена Хачанова в полуфинале турнира в Майами (США), «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Баффало Сэйбрз», российский хоккеист Артемий Панарин не отметился голевыми действиями, итальянец Янник Синнер обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса и разыграет титул турнира серии «Мастерс» в Майами с Медведевым. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Медведев обыграл Хачанова и впервые в карьере вышел в финал Miami Open.
2. «Рейнджерс» проиграли «Баффало» в овертайме.
3. Синнер обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Майами.
4. Тренер «Ванкувера» отреагировал на решение Кузьменко отказаться от участия в ЛГБТ-акции.
5. Медведев выйдет на первое место в Чемпионской гонке ATP по итогам турнира в Майами.
6. Вячеслав Дацик проиграл Кевину Джонсону большинством судейских голосов.
7. Евгений Кузнецов прокомментировал рекордно низкий процент бросков за карьеру в НХЛ.
8. Алькарас уступит Джоковичу звание первой ракетки мира после поражения от Синнера.
9. В «Химках» отреагировали на информацию о возможном прекращении существования клуба.
10. Ферстаппен — лучший в третьей тренировке Гран-при Австралии, Алонсо — второй.
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