Джокович обыграл Вавринку, Джонс проведёт бой с Миочичем. Главное к утру

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл швейцарца Стэна Вавринку и вышел в 1/8 Уимблдона, чемпион промоушена Джон Джонс проведёт защиту титула в поединке с 40-летним соотечественником Стипе Миочичем на UFC 295 11 ноября, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, обыграв Давида Гоффена. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».