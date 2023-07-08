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Джокович обыграл Вавринку, Джонс проведёт бой с Миочичем. Главное к утру

Джокович обыграл Вавринку, Джонс проведёт бой с Миочичем. Главное к утру
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Сербский теннисист Новак Джокович обыграл швейцарца Стэна Вавринку и вышел в 1/8 Уимблдона, чемпион промоушена Джон Джонс проведёт защиту титула в поединке с 40-летним соотечественником Стипе Миочичем на UFC 295 11 ноября, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, обыграв Давида Гоффена. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдона, обыграв Вавринку;
  2. Джонс проведёт бой с Миочичем за титул UFC в тяжёлом весе 11 ноября;
  3. Рублёв вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, обыграв Гоффена;
  4. Гашек раскритиковал организаторов Уимблдона за допуск российских спортсменов к турниру;
  5. Джон Терри объявил о возвращении в «Челси»;
  6. Виктория Азаренко не пустила Дарью Касаткину в 1/8 финала Уимблдона;
  7. Мбаппе не примет участия в товарищеском матче в Камеруне по соображениям безопасности;
  8. Владимир Федотов заявил руководству ЦСКА, что Хесус Медина ему в команде не нужен;
  9. Сафиуллин вышел в четвёртый круг на Уимблдоне, обыграв Пелью;
  10. Куман — об уходе Месси из «Барселоны»: это была не очень честная сделка;
  11. РФС сообщил о гибели футбольного арбитра Даниила Шеметова.
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