Победы Андреевой и Карацева, Азар завершит карьеру. Главное к утру

Россияне Мирра Андреева и Аслан Карацев стартовали с победы на Открытом чемпионате США, бельгийский вингер Эден Азар может объявить о завершении карьеры в ближайшее время, бразильский защитник Келвен подтвердил трансфер в ЦСКА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Мирра Андреева победно стартовала на US Open.
2. Эден Азар принял решение завершить карьеру игрока.
3. Аслан Карацев с победы стартовал на US Open.
4. Келвен подтвердил предстоящий переход в ЦСКА.
5. Сафиуллин повесил «баранку» сопернику и вышел во второй круг US Open.
6. Артём Дзюба назвал самого «отмороженного» игрока РПЛ.
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8. Джокович без особых проблем вышел во второй круг US Open.
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10. Павел Котов потерпел поражение на старте US Open — 2023.
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