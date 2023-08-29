Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победы Андреевой и Карацева, Азар завершит карьеру. Главное к утру

Россияне Мирра Андреева и Аслан Карацев стартовали с победы на Открытом чемпионате США, бельгийский вингер Эден Азар может объявить о завершении карьеры в ближайшее время, бразильский защитник Келвен подтвердил трансфер в ЦСКА. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Мирра Андреева победно стартовала на US Open.

2. Эден Азар принял решение завершить карьеру игрока.

3. Аслан Карацев с победы стартовал на US Open.

4. Келвен подтвердил предстоящий переход в ЦСКА.

5. Сафиуллин повесил «баранку» сопернику и вышел во второй круг US Open.

6. Артём Дзюба назвал самого «отмороженного» игрока РПЛ.

7. Журова: легкоатлетка Могучих выкрикнула лозунг украинских националистов из-за страха.

8. Джокович без особых проблем вышел во второй круг US Open.

9. «Всех этих заморских, легионеров, – в мешок и в Чёрное море». Овчинников — о «Спартаке».

10. Павел Котов потерпел поражение на старте US Open — 2023.