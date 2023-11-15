Джокович уступил Синнеру, «Вашингтон» одержал третью победу подряд. Главное к утру

Сербский теннисист Новак Джокович уступил итальянцу Яннику Синнеру во втором матче группового этапа Итогового турнира ATP, «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0, УЕФА планирует пригласить «Аль-Наср» с Роналду в Лигу чемпионов. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Джокович проиграл Синнеру в матче Итогового турнира ATP.
2. «Вашингтон» всухую переиграл «Вегас» и добыл третью подряд победу в сезоне.
3. УЕФА планирует пригласить «Аль‑Наср» для участия в Лиге чемпионов.
4. НХЛ рассматривает возможность изменения правил овертайма для увеличения атакующих действий.
5. Ривалдо и сестра Неймара стали причастными к государственному перевороту в Бразилии.
6. Цыплаков в овертайме принёс «Спартаку» победу над «Динамо» в яркой встрече лидеров КХЛ.
7. IFAB хочет ввести 10-минутное удаление игрока за оскорбление судьи во время матча.
8. СКА одержал третью победу подряд, обыграв в гостях «Ак Барс».
9. 34 бразильских клуба призвали отклонить поправку, запрещающую сотрудничать с букмекерами.
10. Алекс Сонг объявил о завершении карьеры.