Янник Синнер выиграл турнир в Майами, Захарян отметился голевым действием. Главное к утру

Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира, стал чемпионом «Мастерса» в Майами, обыграв болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1), голевая передача российского полузащитника Арсена Захаряна помогла «Реалу Сосьедад» обыграть «Алавес» в Примере (1:0), «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в первом матче после возвращения Мурада Мусаева. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».