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1 апреля: главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты тенниса, трансферные слухи

Янник Синнер выиграл турнир в Майами, Захарян отметился голевым действием. Главное к утру
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Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира, стал чемпионом «Мастерса» в Майами, обыграв болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1), голевая передача российского полузащитника Арсена Захаряна помогла «Реалу Сосьедад» обыграть «Алавес» в Примере (1:0), «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в первом матче после возвращения Мурада Мусаева. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Майами, уверенно обыграв Григора Димитрова.
  2. Голевая передача Захаряна помогла «Реалу Сосьедад» обыграть «Алавес» в Примере.
  3. «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в первом матче после возвращения Мусаева.
  4. Дубль Родриго принёс «Реалу» победу над «Атлетиком».
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