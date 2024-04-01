Янник Синнер выиграл турнир в Майами, Захарян отметился голевым действием. Главное к утру
Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира, стал чемпионом «Мастерса» в Майами, обыграв болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1), голевая передача российского полузащитника Арсена Захаряна помогла «Реалу Сосьедад» обыграть «Алавес» в Примере (1:0), «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в первом матче после возвращения Мурада Мусаева. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Янник Синнер стал чемпионом «Мастерса» в Майами, уверенно обыграв Григора Димитрова.
- Голевая передача Захаряна помогла «Реалу Сосьедад» обыграть «Алавес» в Примере.
- «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в первом матче после возвращения Мусаева.
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