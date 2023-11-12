10 пилотов Формулы-1, которые взяли больше всех подиумов, но так и не выиграли

В минувший гоночный уикенд Ландо Норрис сравнялся с Ником Хайдфельдом по количеству завоёванных подиумов среди пилотов, ни разу не побеждавших в Формуле-1. Уже в ближайшей гонке британец может стать единоличным лидером данного рейтинга – хороший повод, чтобы вспомнить весь топ-10.

Андреа де Чезарис — 5 подиумов (208 стартов)

По сей день итальянский пилот удерживает антирекорд по количеству проведённых гонок без единой победы. Следствием этого печального достижения стали 14 сезонов, проведённые в не самых боеспособных командах Формулы-1 (даже в «Макларене» он застал период кризиса). Впрочем, несмотря на весьма посредственную технику, у де Чезариса был реальный шанс выиграть гонку Формулы-1.

Развязка Гран-при Монако 1982 года выдалась поистине безумной. За четыре круга до финиша разбил машину пролидировавший бóльшую часть дистанции Ален Прост. После аварии француза пелотон возглавил Рикардо Патрезе, но через два круга он сам потерял лидерство, допустив разворот в шпильке «Гранд Отель». Новым лидером гонки стал Дидье Пирони, однако неудача настигла и его: на последнем круге дистанции в его «Феррари» закончилось топливо.

Следующим лидерство, словно эстафетную палочку, должен был подхватить как раз таки Андреа де Чезарис, но его настигла та же напасть, что и Пирони – закончилось топливо. В конечном итоге победителем гонки стал Патрезе, а де Чезарис был классифицирован третьим. Это был первый подиум в карьере Андреа.

Андреа де Чезарис на Гран-при Бельгии 1991 года Фото: Pascal Rondeau//arisfcGetty Images

В следующем году де Чезарис ещё дважды поднимется на пьедестал почёта в составе всё той же «Альфа Ромео». Следующего подиума итальянцу придётся ждать долгих четыре года: за рулём уже угасающего «Брэбема» Андреа финиширует третьим на Гран-при Бельгии – 1987.

Финальный, пятый подиум в своей формульной карьере де Чезарис завоюет в 1989 году: третье место на Гран-при Канады в составе «Скудерии Италия». А в 1991-м у итальянца даже был шанс на победу. На том самом Гран-при Бельгии, где за «Джордан» ярко дебютировал Михаэль Шумахер, его напарник де Чезарис незадолго до финиша шёл вторым и догонял Айртона Сенну, у которого возникли проблемы с коробкой передач. Но за три круга до финиша у Андреа отказал мотор, отменив сенсацию.

Луиджи Виллорези — 8 подиумов (31 старт)

Виллорези – один из забытых героев «Королевских гонок». На заре Формулы-1 он оказался в тени более звёздных пилотов «Феррари» – Аскари, Гонсалеса, Фарины и Хоторна. Тягаться с вышеупомянутыми пилотами Луиджи оказался не в состоянии, но вот по возможности цеплять подиумы ему вполне было по силам. За четыре года в Маранелло итальянец восемь раз поднимался на пьедестал почёта – достойные цифры, учитывая, что в те годы календарь сезона Ф-1 насчитывал семь-девять этапов.

Мартин Брандл — 9 подиумов (158 стартов)

Брандл – один из представителей когорты талантливых пилотов, которым так и не удалось в полной мере реализовать свой высокий потенциал. На юниорском уровне Мартин достойно конкурировал с Айртоном Сенной, но вот в формульной карьере ему повезло куда меньше, нежели бразильцу.

На протяжении целых семи лет Брандл выступал за ослабевший «Тиррелл», умирающий «Брэбем» и откровенно слабый «Закспид». Только в 1992 году Мартин добрался до первой более-менее конкурентоспособной команды – «Бенеттона». На тот момент коллектив Флавио Бриаторе находился в процессе становления и только готовился к борьбе за победы. А вот к сражению за место в топ-3 команда уже вполне была готова. Именно в составе «Бенеттона» Брандл возьмёт контрольный пакет всех своих подиумов в Ф-1 (пять из девяти).

Мартин Брандл на подиуме с пилотами «Уильямса» Фото: Mike Hewitt/Getty Images

К сожалению для Мартина, сказка продлилась недолго: в преддверии сезона-1993 британцу предпочли Рикардо Патрезе. Следующие три года Брандл проведёт в составе «Макларена» и «Лижье» и ещё четыре раза поднимется на пьедестал почёта. Формульную карьеру Мартин завершит в 1996-м в стане «Джордана».

Эдди Чивер — 9 подиумов (132 старта)

Чивер – последний на сегодняшний день американский пилот, который более-менее стабильно выступал в Формуле-1. В «Королевских гонках» Эдди провёл девять полноценных сезонов, один из которых пришёлся на топ-команду: в 1983-м американец присоединился к праймовому «Рено».

Впрочем, несмотря на наличие одного из быстрейших болидов пелотона, побороться за победы Эдди так и не удалось. За титул сражался лидер французов Ален Прост, в то время как пребывавший на вторых ролях Чивер в лучшем случае боролся за место в топ-3 (зачастую мешали проблемы с надёжностью машины). Всего же в сезоне-1983 американец четыре раза поднимался на пьедестал почёта.

Три подиума Чивер завоевал годом ранее, выступая за «Лижье». Ещё два финиша в топ-3 пришлись под занавес формульной карьеры американца: в 1988 и 1989 годах Чивер финишировал третьим за рулём скромного «Эрроуза».

Жан Бера — 9 подиумов (52 старта)

Как и Брандл, Бера явно мог добиться большего в Формуле-1. Из-за того, что французу не повезло оказаться в тени Фанхио, Мосса и других звёзд эпохи, его талант частенько недооценивают, а зря. Жан был хорош в «Гордини», клепал подиумы в «Мазерати» и в 1959-м получил приглашение от «Феррари». Для французского пилота это был шанс всей жизни, но, к сожалению, он им так и не воспользовался. Проведя три гонки в стане «красных», Бера был уволен из «Скудерии» за удар менеджера команды по лицу (выясняли отношения после неудачного Гран-при Франции).

После изгнания из Маранелло француз ни разу не выйдет на старт гонки Формулы-1: Бера погибнет, участвуя в заездах поддержки в преддверии Гран-при Германии.

Ромен Грожан — 10 подиумов (179 стартов)

В Формулу-1 Грожан приходил чуть ли не в статусе главной надежды французского автоспорта (хоть родился он и в Швейцарии), но до борьбы за победы дело так и не дошло. Хотя начало карьеры в Ф-1 выдалось весьма обнадёживающим. Ромену повезло стать частью околотопового «Лотуса», ресурсы которого позволяли время от времени сражаться за подиумы в сезонах-2012/2013. За эти два года Грожан девять раз финиширует в топ-3. Его напарник Кими Райкконен за этот же временной отрезок выиграл две гонки, но Ромену до Айсмена далеко, поэтому уроженцу Женевы пришлось довольствоваться подиумами.

С наступлением гибридной эры в 2014 году «Лотус» выпал из числа конкурентоспособных команд: за последующие два сезона Грожан лишь один раз финиширует в топ-3. Затем «Лотус» обратно превратится в «Рено», а Ромен отправится искать новую команду. Поиски приведут Грожана в «Хаас», за который он будет гонять последующие пять лет – о борьбе за подиумы речи уже не шло.

Крис Эймон — 11 подиумов (97 стартов)

В какой-то степени новозеландца можно назвать Леклером своего времени – пилотом «Феррари», который был обречён страдать в «Скудерии». В своё время ради перехода в команду из Маранелло Эймон отказал «Макларену» – как покажет время, зря. В конце 1960-х в стане «Феррари» бушевал затяжной кризис – бороться за победы было крайне тяжело (только Жаки Икс кое-как справлялся с этой задачей).

Что самое обидное – даже в таких условиях «красным» удавалось время от времени демонстрировать приличную скорость, но низкая надёжность машин ставила крест на перспективах в гонках. К примеру, в сезоне-1968 Эймон завоевал три поула, ни один из которых ему не удалось конвертировать в победу. Всего же Эймон проведёт в «Феррари» три сезона, за которые он шесть раз поднимется на пьедестал почёта.

Крис Эймон за рулём «Феррари» Фото: Victor Blackman/Getty Images

Далее в карьере Криса будут неплохие сезоны в «Марч» и «Матре», где он также будет изредка побеждать в квалификациях и время от времени финишировать в топ-3. Кстати, Эймон по сей день удерживает антирекорд по наибольшему количеству поулов (5) среди не побеждавших в Формуле-1 пилотов.

Стефан Йоханссон — 12 подиумов (79 стартов)

Йоханссон умудрился провести три года, выступая за «Феррари» и «Макларен», и всё равно остаться без побед. Что интересно, самый реальный шанс на триумф выпал Стефану уже в третьей гонке за «Скудерию». Стартовав в Имоле с 15-го места, Йоханссон тихой сапой прорвался наверх, а за четыре круга до финиша так и вовсе возглавил пелотон, после того как «Лотус» Сенны остановился из-за нехватки топлива. Впрочем, лидировал швед недолго: круг спустя его постигла та же участь, что и Сенну.

В теории Йоханссон мог и дальше бороться за победы в сезоне-1985, благо машина позволяла, но не сложилось: швед оказался в тени сражающегося за титул Альборето. Иронично, что в следующем году Стефан превзойдёт напарника, однако на сей раз дотянуться до побед помешал уже недостаточно конкурентоспособный болид.

В 1987-м швед пополнит состав «Макларена», где в точности повторится сценарий двухлетней давности: напарник (Прост) побеждает, Йоханссон – ограничивается призовыми местами. За три года, проведённые в стане топ-команд, Стефан занесёт к себе в актив 11 подиумов. Ещё один раз Йоханссон поднимется на пьедестал почёта в 1989-м, выступая за аутсайдера «Оникс».

Ник Хайдфельд — 13 подиумов (183 старта)

О невезении Хайдфельда можно написать целую книгу. У него были все данные, чтобы добиться успеха в Формуле-1, но получилось как получилось. Ник провёл потрясающий сезон-2001 в «Заубере», чем по идее должен был привлечь внимание воспитавшего его «Макларена», но в конечном итоге выбор Рона Денниса пал на его напарника Кими Райкконена. Так Хайдфельд впервые пролетел мимо топ-команды.

В 2005-м немецкого пилота подписал «Уильямс», но именно в том сезоне команда из Гроува начала бесповоротную трансформацию в середняка. Затем в карьере Хайдфельда появился «БМВ-Заубер», с которым он добьётся наибольших успехов. В какой-то момент команда немецкого концерна практически подобралась к «Феррари» и «Макларену», но экономический кризис 2008 года похоронил проект «БМВ» в Ф-1. Стоило только перспективе борьбы за победы замаячить перед носом Ника, как тут же всё вернулось на круги своя.

Ник Хайдфельд и Нико Росберг на подиуме Гран-при Австралии 2008 года Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, выступая за «БМВ-Заубер», Хайдфельд всё же приблизился к заветной победе, пусть и всего один раз. В Гран-при Канады 2008 года Хэмилтон очень удачно для немецкой команды протаранил на выезде с пит-лейна Кими Райкконена, после чего «БМВ-Заубер» открылся путь к победному дублю. К несчастью для Ника, команда сделала ставку на Роберта Кубицу, избрав для него оптимальную тактику. Так Хайдфельд лишился единственной реальной возможности выиграть гонку Ф-1.

Ландо Норрис — 13 подиумов (102 старта)

История Норриса ещё не окончена – она пишется в режиме реального времени, прямо на наших глазах, поэтому особо разглагольствовать мы здесь не будем. Стоит отметить лишь то, что у Ландо, как и у Хайдфельда, был ровно один шанс на итоговый триумф.

Норрис лидировал бóльшую часть гонки в Сочи-2021, но в самый ответственный момент британец ослушался приказа капитанского мостика и отказался переобуваться, когда над автодромом зарядил дождь. Очень скоро Ландо пожалел о своём решении: воды на трассе стало слишком много – управлять машиной было просто невозможно. Так Норрис собственноручно лишил себя победы.

В этом сезоне Ландо шесть раз финишировал вторым, однако о борьбе за первую строчку речь могла идти разве что гипотетически. В будущем Норрис наверняка доберётся до первой ступени пьедестала почёта (быть может, в составе другой команды), ну а в этом сезоне он может стать самым успешным среди не побеждавших в Ф-1 пилотов.