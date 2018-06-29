Незнание закона, хитрость и отвага. Плей-офф раздаст всем по заслугам

Мало кто мог себе представить, что заключительный день группового этапа станет одновременно и ярким, и унылым… Но обо всём по порядку. Одну интригу раскрываем сразу: наш редакционный день начался и закончился (если не считать этого дайджеста) двумя материалами Дмитрия Егорова. С утра пораньше корреспондент «Чемпионата» поведал нам о серьёзных социальных проблемах.

Сборная России — в плей-офф. Пенсионеры тоже Но у них настоящая борьба за выживание.

Тему околофутбола продолжил Максим Ерёмин, который погрузился в культуру, которая не особенно знакома жителям Центральной и Восточной части России. Но находясь в Ростове-на-Дону, нельзя не сделать материал о казаках. Отличное интервью, в котором из первых уст наш корреспондент узнал о повседневной жизни людей, которые не просто хранят традиции, но и помогают сделать футбольный праздник безопасным для всех.

«Темнокожие казаки? Наше движение основано на православии». Казачьи отряды на ЧМ Спросили казаков, пьют ли они хреновуху и зачем им нужны нагайки.

Перед последним игровым днём группового этапа были известны все участники плей-офф. Максим Ерёмин рассказал, насколько сильно досталось на орехи немецкой сборной. И от своих болельщиков, и от фанатов футбола, не живущих в Германии.

29 граждан Германии неожиданно просят убежища в России Западные СМИ – о провале чемпионов мира.

Наш обозреватель Антон Михашёнок минувший день провёл на высокой эмоциональной ноте. Почему нет? Оба его материала стали резонансными. Первый касается весьма пикантной темы, от которой мы долго пытались уйти, но дальше уклоняться от признания проблемы было нельзя… Читайте сами, думайте сами, решайте сами.

Ещё раз о русских девушках, которые заводят романы с гостями чемпионата мира Бойцы полиции нравов, опускайте стволы.

Кстати, о футболе. Не забываем, что сборная России готовится к матчу с Испанией. В будничный четверг ничто не предвещало визита, который, мы надеемся, станет судьбоносным. Тренировку национальной дружины России посетил Сам Гус Хиддинк. Без иронии, этот наставник остался в сердцах болельщиков как кудесник и невероятный мотиватор. Была тёплая встреча, на которой Черчесов не без иронии взял на себя роль переводчика. Да вы почитайте и посмотрите! Наша сборная — одна семья, они улыбчивы и раскованны, как мы всегда и хотели.

«Ты ещё не на пенсии?» Хиддинк травит на тренировке сборной России Хиддинк приехал в сборную России. Ну всё! Теперь точно возьмём бронзу, как в 2008-м.

Да, вы ждали эту рубрику! И если по какой-то причине пропустили материал, мы вам подкинем ссылку. «Красота дня», она спасёт любой мир, без неё мы — никуда!

Кто вдохновляет Фалькао и Хамеса. Музы сборной Колумбии – уже в Самаре С такой поддержкой игроки сборной Колумбии обязаны выходить в плей-офф.

И снова сборная Германии… Сейчас парням Лёва нужно собрать волю в кулак и перетерпеть. В последние 8 лет они оттоптались на таком количестве мозолей, что сейчас долги им постараются вернуть абсолютно все. Очередными клиентами стали бразильцы. Кстати, весьма креативно.

Бразильские болельщики мстят Тони Кроосу. Они ждали этого 1,5 года Немецкий полузащитник получает сотни издевательских сообщений из Бразилии.

«А где Головин?» — задавали вопрос особо ретивые поклонники сборной России во время матча с Уругваем. Головин сидел в окопе, не высовывался и берёг себя для главных сражений. У парня была карточка. И штаб сборной России занял абсолютно верную, прагматичную позицию. Не нужно провоцировать судью на спорные решения, мы контролируем своё будущее. Сенегальцам этого сделать не удалось. Во-первых, они не сумели добиться результата, который бы не ставил их участия в плей-офф под сомнение, во-вторых, они сами срубили сук, на котором сидели. Заинтригованы? Олег Лысенко разложит вам по полочкам все обстоятельства вылета Сенегала из ЧМ-2018.

Мина под Сенегал. В группе H дошло до подсчёта карточек! Хроника последнего тура в группе H.

«Незнание закона не освобождает от ответственности». Это главный мотиватор развиваться в направлении защиты личных прав и свобод. Если у вас есть сомнения, либо обратитесь к специалистам, либо не поленитесь изучить вопрос через специализированные сайты в Сети. Сенегальцев жаль, они не стали тратить время на изучение регламента. А зря. Наш обозреватель Кирилл Хаит эмоционально протестует против весьма странной и притянутой за уши нормы… Правда, Сенегалу это уже не поможет, их отправили домой 2 жёлтые карточки в компенсированное время.

И это вы называете фэйр-плей? Япония обошла Сенегал. Это было очень честно.

Эмоциональный игровой день продолжил Антон Михашёнок. Но и его аргументы только подтверждают мнение, что регламент надо менять, а Сенегалу это уже не поможет.

Жёлтые карточки для определения команды, которая будет выше, — тотальный бред Есть показатели, которые расскажут о футболе лучше.

Родоначальники футбола сумели сделать горячим даже матч, в котором вообще не выкладывались. Проигравший в паре Англия — Бельгия получал перспективу встретиться с бразильцами уже в четвертьфинале. Обе команды играли вторыми составами, но уважение к футболу и своим фанатам выразили только бельгийцы. Команда, которая признаётся одним из главных претендентов на чемпионство, доказала свой статус. Им все равно, кого проходить на пути к финалу. Англичане предпочли увернуться от тех же бразильцев. Бельгийцы обозначили пренебрежение опасностью. На чьей стороне ваши симпатии?!

Бельгия не побоялась сложной сетки плей-офф. Впереди – много топ-соперников А пока разбит второй состав Англии.

Да, мы обещали, что завершит день Дмитрий Егоров. Он зашёл с околофутбольной стороны, нанеся Англии удар оттуда, откуда там и не ждали. Точнее, к чему стремились с незапамятных времён. Английские фанаты превратились в России в смиренных овечек. Всё взаимосвязано…