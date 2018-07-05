Что англичанину хорошо, то… не требует одобрения Терезы Мэй

Просветлённые англичане, возмущение судейством, мракобесие американских СМИ и другие события дня без футбола на ЧМ-2018.

До завершения чемпионата мира осталось всего 10 матчей… До четвертьфинальных противостояний двое суток. Логично посвятить выходной день воспоминаниям о впечатлениях от схваток в топ-16 и насладиться той атмосферой, которая создана на российском мундиале!

В том, что мы каждый день рассказываем о позитивных впечатлениях иностранцев от пребывания в России на чемпионате мира, нет ничего предосудительного. Ведь этих отзывов настолько много, что грешно их игнорировать. А уж когда на волне победы своей национальной сборной английские СМИ принялись нахваливать турнир, грешно не поделиться их эмоциями. Приятно, когда пелена с глаз спадает и под влиянием чистой радости, люди делятся истинными впечатлениями.

«Приезжайте в Россию и почувствуйте любовь». Англия сменила гнев на милость Британские газеты взорвались радостью из-за выхода Англии в 1/4 финала ЧМ. На этом фоне даже появились хвалебные статьи про сам турнир.

Кстати, сообщений о беспорядках на чемпионате мира практически не поступало. И случиться они могли только после матча, ход и результат которого выхвали самые резкие противоречия. Англичане в метро сцепились с колумбийцами. Трудно было объяснить российским полицейским, что один разбитый нос — это повод ехать куче народа в участок. О том, как здравый смысл победил — в материале Дмитрия Егорова.

«Трусы». Англичане подрались в метро и разбили нос колумбийцу (ВИДЕО) Беспорядки на чемпионате мира, которые заслужила Россия.

В посольстве РФ заявили, что не отправляли Терезе Мэй приглашение посетить ЧМ

Журналисты постоянно подвержены вниманию прохожих. КОгда ты работаешь стенд-ап, ты должен быть готов к тому, что возбуждённые болельщики непременно метнутся в кадр… И не всегда с адекватными намерениями. Хорошо, что в России нет аргессии, но даже дружеские поцелую нравятся далеко не всем.

Главные поцелуи ЧМ-2018. Не всем понравилось Журналисты подвергаются любовному нападению в России.

Чем отличается наш чемпионат? Мы видели уже, казалось бы, всё. Всё, чем славен и стыден футбол. Мы видели странные концовки в играх, когда команды всё устраивало, мы видели падение брутальных англичан, мы видели диаметрально противоположные решения судей в идентичных ситуациях. Но матч Англии и Колумбии стоит особняком. Максим Ерёмин рассказал о рефери, который, по мнению многих специалистов футбола, не страдал объективностью в самом скандальном матче 1/8 финала.

«Он играл за Королеву Англии». Судья, не пустивший Колумбию в четвертьфинал Говорят, он просил футболку Роналду прямо во время матча сборной Португалии.

Боль колумбийцев и радость англичан — в обзоре нашей фотослужбы.

Как Англия огорчила главного колумбийского болельщика – в лучших фото дня Прощальный танец и слёзы Колумбии, историческое достижение англичан и главное отличие Швеции от Швейцарии – в нашей фотоподборке.

Мы были бы рады не обращать внимания на тех, кто поливает грязью чемпионат мира, которым восхищается весь мир. Но есть такие материалы, на которые нельзя не реагировать. Люди должны о них знать и каждый имеет право составить своё мнение. Американцы по футбольной линии в Россию пробиться не смогли, некоторые издания пытаются пробиться через свои провокационные статьи. Тут — без комментариев…

«Мы видели результаты допинговых тестов россиян. Они отвратительны» Мы не думали, что ведущее спортивное издание США способно написать такую мерзость. Оказалось – способно.

Сборная Сербии не сумела пробиться в плей-офф чемпионата мира. Много достойных сборный остановились за пределами топ-16. Но восхитительная сербская телеведущая Сара Дамьянович останется с нами не только во время турнира. Она приобрела миллионы поклонников, благодаря своим футбольным навыкам!

Она отбивает мячи не хуже Акинфеева. И тоже ногами! Полюбуйтесь сами.

Завершение очередного этапа — повод подвести итогов. Не судите нас строго, англичан в символической сборной не будет. Будет много наших. Ибо наши падали лишь тогда, когда отказывали ноги, а не когда нужно было что-то выпросить у лояльного судьи…

Символическая сборная 1/8 финала ЧМ-2018 Из сборной России – не только Акинфеев.

Продолжает нашу статистическую тему обзор лучших голов первого раунда плей-офф.

5 лучших голов 1/8 финала чемпионата мира Красоты много не бывает. Насладитесь этими кадрами ещё раз.

Наш главный статистик Сергей Титов выдал главные цифры 1/8 финала. Показательно!

16 цифр и статистических фактов об 1/8 финала чемпионата мира Оказывается, наша сборная владела мячом по времени не меньше всех.

В заключение, о тех людях, которые делают чемпионат мира настолько комфортным. Людях, на которых не обращает внимания никто. Полицейские настолько круто исполняют свои обязанности, что все их хвалят, и они не на первых полосах газет. первый серьёзный инцидент — осквернение памятника Фёдора Черенкова. Не прошло и суток, как виновник найден. Чистая работа.

Англичанин написал «England» на памятнике Черенкову. Его задержали Он сказал, что хотел что-то оставить на память.

Всё — тлен… И лишь те эмоции, которыми мы живём здесь и сейчас, имеют значение. Особенно, когда вокруг нас происходит праздник, который случается раз в жизни! Наш обозреватель Антон Михашенок призывает сбросить с себя оковы и окунуться в те 10 суток праздника, который у нас есть. От себя добавим, друзья, давайте постараемся продлить этот праздник и после финала, в котором мы все видим сборную России.