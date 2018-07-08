Россия – пятая на чемпионате мира. Разве это плохо?

Сборная России завершила свои выступления на домашнем чемпионате мира, став лучшей среди команд, оступившихся на стадии 1/4 финала. Иначе говоря, формально, по дополнительным показателям, наши ребята заняли на турнире неофициальное пятое место, пропустив вперёд лишь четырёх полуфиналистов, – Бельгию, Францию, Англию и Хорватию.
Предлагаем вашему вниманию дайджест самых интересных материалов, вышедших на нашем портале 7 июля и вскоре после поединка Россия – Хорватия.
Обо всех перипетиях этого сумасшедшего матча читайте в отчете Анатолия Романова и онлайн-трансляции.
Как болели в Сочи глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович и премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также другие яркие фото с матча россиян с хорватами смотрите в нашем специальном обзоре.
А вот оценка выступления сборной России устами ее главного тренера Станислава Черчесова. По горячим ещё следам.
Этот тот самый случай, когда счёт на табло не есть самое красивое и тем более самое определяющее в футболе.
Неужели кто-то будет всерьёз критиковать сборную России за выступление на мундиале?
Показательно, что на защиту не реализовавшего пенальти Фёдорова Смолова выступили как его товарищи по команде, так и журналисты.
Тому, кого всё же одолеет приступ недовольства, рекомендуем вспомнить о том, что наша команда выступила лучше, чем признанные фавориты — сборные Германии, Аргентины, Испании, Португалии и Бразилии. О слезах бразильских болельщиков и о том, что говорят о своей сборной бразильские журналисты – в материале Григория Телингатера.
Теперь немного о четвертьфинале Англия – Швеция. Именно его победитель сыграет с хорватами в 1/2 финала.
Сборная России покинула чемпионат мира, но фестиваль футбола останется с нами ещё на целую неделю. Наслаждайтесь каждым его мгновением! Как это делали болельщики нашей команды в фан-зоне на Воробьёвых горах.