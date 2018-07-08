Месяц назад о таком и не мечталось.

Россия – пятая на чемпионате мира. Разве это плохо?

Сборная России завершила свои выступления на домашнем чемпионате мира, став лучшей среди команд, оступившихся на стадии 1/4 финала. Иначе говоря, формально, по дополнительным показателям, наши ребята заняли на турнире неофициальное пятое место, пропустив вперёд лишь четырёх полуфиналистов, – Бельгию, Францию, Англию и Хорватию.



Предлагаем вашему вниманию дайджест самых интересных материалов, вышедших на нашем портале 7 июля и вскоре после поединка Россия – Хорватия.



Обо всех перипетиях этого сумасшедшего матча читайте в отчете Анатолия Романова и онлайн-трансляции.

ЧМ-2018. Россия проиграла Хорватии по пенальти в 1/4 финала. Как это было Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Россия — Хорватия.

Это было здорово, команда! Поражение, за которое не стыдно Сборная России проиграла в четвертьфинале Хорватии, но заслуживает самых добрых слов за своё выступление на чемпионате мира.

Как болели в Сочи глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович и премьер-министр России Дмитрий Медведев, а также другие яркие фото с матча россиян с хорватами смотрите в нашем специальном обзоре.

Эта команда влюбила в себя всю страну! Лучшие фото с матча Россия — Хорватия Сборная России закончила выступление на чемпионате мира. Главные кадры драматичного матча с Хорватией – в нашей фотоподборке.

А вот оценка выступления сборной России устами ее главного тренера Станислава Черчесова. По горячим ещё следам.

«Нас очень расстраивает, что мы больше не боремся за Кубок мира» Слова главного тренера сборной России после драматичного поражения от Хорватии.

Этот тот самый случай, когда счёт на табло не есть самое красивое и тем более самое определяющее в футболе.

Артём, мы кайфанули! Спасибо, сборная.

Неужели кто-то будет всерьёз критиковать сборную России за выступление на мундиале?

Есть претензии к сборной? Эксперты разбираются, кто подвёл сборную и реально ли было пройти дальше.

Показательно, что на защиту не реализовавшего пенальти Фёдорова Смолова выступили как его товарищи по команде, так и журналисты.

«Не убивайте Смолова». Главные слова после поражения от Хорватии Смолов взял ответственность на себя, его защищали почти все. Даже президент федерации футбола Хорватии.

Смолов виноват. Но он бился, пока кто-то жрал в кокошниках Спасибо, сборная России. И, Фёдор, мы тоже с тобой.

Тому, кого всё же одолеет приступ недовольства, рекомендуем вспомнить о том, что наша команда выступила лучше, чем признанные фавориты — сборные Германии, Аргентины, Испании, Португалии и Бразилии. О слезах бразильских болельщиков и о том, что говорят о своей сборной бразильские журналисты – в материале Григория Телингатера.

Бразильские журналисты назвали виновников провала Четыре монолога от бразильских журналистов.

Теперь немного о четвертьфинале Англия – Швеция. Именно его победитель сыграет с хорватами в 1/2 финала.

ЧМ-2018. Англия вышла в полуфинал чемпионата мира. Как это было! Онлайн-трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира Швеция — Англия.

Англия возвращается в «Лужники». Как насчёт ремейка 2007 года, Россия?! Самара прощается с ЧМ-2018 и провожает гостей: Швецию – домой, Англию – в 1/2 финала.

Сборная России покинула чемпионат мира, но фестиваль футбола останется с нами ещё на целую неделю. Наслаждайтесь каждым его мгновением! Как это делали болельщики нашей команды в фан-зоне на Воробьёвых горах.