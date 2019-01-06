«Спартак» избавился от Самедова и оставляет Р. Ерёменко

Дубль Мораты вывел «Челси» в 1/16 финала Кубка Англии



В матче 1/32 финала Кубка Англии «Челси» обыграл «Ноттингем Форест» и завоевал путевку в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Обслуживал матч арбитр Эндрю Мэдли.



В первом тайме Сеск Фабрегас не реализовал пенальти, но во второй половине победу лондонскому клубу принёс дубль Альваро Мораты, ему дважды ассистировал Каллум Хадсон-Одой. Благодаря победе «Челси» вышел в 1/16 финала турнира.



Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии

«Болтон Уондерерс» — «Уолсолл» — 5:2

«Брентфорд» — «Оксфорд Юнайтед» — 1:0

«Мидлсбро» — «Питерборо Юнайтед» — 5:0

«Астон Вилла» — «Суонси» — 0:3

«Гиллингем» — «Кардифф Сити» — 1:0

«Эвертон» — «Линкольн Сити» — 2:1

«Аккрингтон Стэнли» — «Ипсвич Таун» — 1:0

«Флитвуд Таун» — «Уимблдон» — 2:3

«Дерби» — «Саутгемптон» — 2:2

Мората согласился на переход в «Севилью»



Нападающий «Челси» Альваро Мората согласился на переход в «Севилью», сообщает Mundo Deportivo.



По информации источника, на следующей неделе в Лондоне состоится встреча агента Хуанмы Лопеса, представляющего интересы испанского игрока, и руководства «Челси». Сообщается, что «Севилья» намерена арендовать Морату до конца текущего сезона.



Ранее стало известно, что нападающий «Севильи» Луис Мурьель проведёт остаток сезона в «Фиорентине». Стороны договорились об аренде 27-летнего футболиста на полгода с последующим правом выкупа.



Мората выступает в составе «Челси» с 2017 года. В этом сезоне чемпионата Англии испанский футболист забил пять голов в 16 матчах (11 — в основном составе) за лондонский «Челси».

«Жену тошнит в туалете, а я не могу встать с кровати». Самый трудный год Мораты Сейчас он ходит к психологу и говорит, что кризис позади.

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Рединг»



«Манчестер Юнайтед» одержал победу в домашнем матче 1/32 финала Кубка Англии с «Редингом». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0.



Автором первого мяча стал полузащитник Хуан Мата, реализовавший пенальти на 22-й минуте. До перерыва преимущество «красных дьяволов» увеличил форвард Ромелу Лукаку. Нападающий Алексис Санчес записал в актив результативную передачу.



«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, «Рединг» покинул турнир.



Другие результаты 1/32 финала Кубка Англии

«Шеффилд Уэнсдей» — «Лутон Таун» — 0:0

«Вест Бромвич Альбион» — «Уиган Атлетик» — 1:0

«Шрусбери Таун» — «Сток Сити» — 1:1

«Борнмут» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:3

«Вест Хэм Юнайтед» — «Бирмингем Сити» — 2:0

«Бёрнли» — «Барнсли» — 1:0.

У «МЮ» при Сульшере четыре победы из четырёх и 14 голов. Просто вау! Ромелу Лукаку второй тур подряд забивает через одну-две минуты после выхода на замену!

«Арсенал» вышел в 1/16 финала Кубка Англии благодаря дублю Уиллока



В матче 1/32 финала «Арсенала» разгромил «Блэкпул» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Блэкпуле на стадионе «Блюмфильд Роуд». Матч обслуживал арбитр Майк Дин.



Счёт на 11-й минуте открыл Джозеф Уиллок. В конце первого тайма он оформил дубль, увеличив преимущество «канониров». На 82-й минуте счёт довёл до крупного Алекс Айуоби. Благодаря этой победе лондонский клуб вышел в 1/16 финала Кубка Англии.



Напомним, ранее путевки в эту стадию турнира завоевали такие известные клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Эвертон».



Результаты других матчей 1/32 финала Кубка Англии

«Бристоль Сити» — «Хаддерсфилд Таун» — 1:0

«Ньюкасл Юнайтед» — «Блэкберн Роверс» — 1:1

«Кристал Пэлас» — «Гримсби Таун» — 1:0

«Норвич Сити» — «Портсмут» — 0:1

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Самедовым



Полузащитник Александр Самедов и московский «Спартак» сегодня, 5 января, расторгли трудовой договор по соглашению сторон, сообщает официальный сайт красно-белых.



«ФК «Спартак-Москва» благодарит Александра Самедова за годы, проведённые в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».



34-летний полузащитник является воспитанником «Спартака». Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года. С 2005 по 2017 год Александр выступал за другие московские клубы, а в 2017 году вернулся в стан красно-белых и вместе с командой стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Самедов провёл за «Спартак» 109 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

«Спартак» покинет группа футболистов. Глушакова среди них пока нет Зато есть другие игроки основного состава.

Трабукки: Р. Ерёменко останется в «Спартаке» и будет играть ключевую роль



Агент Марко Трабукки, который представляет интересы полузащитника «Спартака» Романа Ерёменко, сообщил, что футболист не уйдёт из клуба зимой и отправится с командой на сборы, а также, что теперь хавбек полностью здоров и готов приступить к работе.



«Во время отпуска Роман прошёл медосмотр. Обследование показало, что он полностью готов работать. Ерёменко здоров, его ничего не беспокоит.



Уверен, Роман не только останется в «Спартаке», но и в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды. Контактировали ли мы с «Ростовом»? И не только, но пока Роман просил меня не рассматривать другие предложения», — цитирует Трабукки Sport24.



Роман Ерёменко перешёл в «Спартак» в 2018 году, отбыв двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги 31-летний полузащитник принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.



«Спартак» после 17 туров этого сезона Российской Премьер-Лиги располагается на четвёртом месте в турнирной таблице, отставая на шесть очков от лидирующего «Зенита».

Главные задачи на зиму. «Спартак» Из всех клубов претендентов на золото красно-белым придётся поработать больше всех.

«Валенсия» с Черышевым проиграла «Алавесу» в чемпионате Испании



В матче 18-го тура испанской Примеры «Алавес» принимал «Валенсию». Встреча прошла в Витории на стадионе «Мендисорроса» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо, отличившийся на 14-й минуте. В середине первого тайма нападающий «Алавеса» Борха Гонсалес сравнял счёт. Победный гол до перерыва забил хавбек Томас Пина.



Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев провёл на поле весь матч.



«Алавес», набрав 31 очко, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» (22) — 11-е.



В следующем туре испанского первенства «Алавес» на выезде сыграет с «Жироной», а «Валенсия» дома примет «Вальядолид». Оба матча состоятся 12 января.

Черышев начал 2019-й с поражения. Но с его передач могли забить два гола «Валенсия» с героем ЧМ-2018 в составе уступила на выезде «Алавесу».

Новосельцев покинул «Анжи»



«Анжи» объявил об уходе из команды защитника Ивана Новосельцева. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



У футболиста истёк срок арендного соглашения с махачкалинским клубом. Таким образом, в ближайшее время он вернётся в расположение «Зенита», которому принадлежит. «Анжи» поблагодарил Новосельцева за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.



В нынешнем сезоне 27-летний Новосельцев провёл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, стал автором одного забитого мяча и получил три жёлтые карточки.

Новосельцев перешёл в «Зенит» в 2016 году из «Ростова». Ранее он отправлялся в аренду в «Арсенал». Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2021 года. За сборную России сыграл пять матчей.

Супруга Аршавина сообщила о разводе с экс-футболистом



Журналистка Алиса Аршавина сообщила о разводе с бывшим нападающим «Зенита» и сборной России Андреем Аршавиным.



«Мы с Андреем давно развелись», — приводит слова Аршавиной «СтарХит».



Алиса и Андрей поженились 1 сентября 2016 года. В браке у них родилась дочь Есения.



Ранее сообщалось, что Аршавин провёл ночь в стриптиз-клубе, затем вышел из него с девушками и устроил верховую прогулку на лошадях. После этого экс-футболист отказался платить за прокат лошадей.



37-летний Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. Его последним клубом стал «Кайрат», который он покинул в конце прошлого года и объявил о завершении карьеры. После этого Аршавин вернулся в «Зенит», возглавив детский проект под названием «Сириус».